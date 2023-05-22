Soylu, "Allah nasip ederse 2025 yılı sonu itibarıyla iki şark görevini bir şark görevine düşüreceğiz" dedi.

Bu memleketin her tarafındaki çocuklarının yarına olan umudunu taşımak bizim temel görevimiz ve en temel vazifemiz. Onun için genel tabloyu görüyoruz. Bu genel tablo içerisinde Allah nasip ederse 2025 yılı sonu itibarıyla tekrar söylüyorum 2025 yılı sonu itibarıyla iki şark görevini bir şark görevine düşüreceğiz. Genel planlamamızı, programlamamızı bunun için gerçekleştiriyoruz, bunun için yapıyoruz. Bu zaman diliminde olduğu gibi o zaman dilimi içerisinde de mevcut görevinde olanlar da bundan istifade edebilme hakkına sahip olacaklar. Yani fiili olarak bugünden itibaren esas itibariyle başlamış olacak. Onun için bu vesileyle ben öncelikle tekrar bu adımın da polis teşkilatına hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

