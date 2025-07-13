Kahramanmaraş’ta her pazar sabahı kurulan ve şehirde geleneksel hale gelen ikinci el oto pazarı, bu hafta da sabahın erken saatlerinden itibaren hareketlenmeye başladı. Ancak önceki yıllardaki canlılıktan eser yoktu. Alıcı sayısının azalması ve fiyatların düşmesine rağmen satışların gerçekleşmemesi dikkat çekti.

Pazardaki satıcılar, piyasanın uzun süredir durgun olduğunu ifade ediyor. Araçlarını satıp model yükseltme hayali kuran birçok vatandaş, ciddi bir alıcıyla karşılaşamadığını dile getiriyor.

Geçmiş haftalara kıyasla bu haftanın da beklentilerin altında kaldığını belirten bir başka satıcı ise şöyle konuştu.

Yaşanan durgunluğun, yüksek faiz oranları, artan geçim sıkıntısı ve krediye erişim güçlüğü gibi ekonomik nedenlerden kaynaklandığı belirtiliyor. Satıcılar ise, piyasanın yeniden canlanması için umutla beklemeye devam ediyor.