Konuyla ilgili açıklama yapan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sıkıntıların büyük ölçüde çözüldüğünü belirtirken "İkinci el otomobil fiyatlarında yüzde 10-15 düşüşler var. Birinci elde stoklar ortaya çıkarılmak zorunda kalındı” dedi.

sahte ilanlara ilişkin ağır cezai müeyyideleri uygulayacağımız yönetmelik değişiklikleri yaptık, bunların neticesini görmeye başladık. Otomotiv piyasasında 2'nci elde piyasa fiyatlarında yüzde 10-15'lik düşüşler var. 1'inci elde artık stoklar ortaya çıkartılmak zorunda kalındı, 'araç yok' kelimesi artık gündemden büyük ölçekte düştü