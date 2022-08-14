Zabıta ekipleri dilenci sorununu ortadan kaldırmak için denetimlerini sürdürüyor.

Çeşitli dilenme bahaneleriyle dikkat çeken bir dilenci olayı da İstanbul Taksim'de yaşandı.

Beyoğlu zabıta ekipleri, ilçede genel denetim sırasında dilencileri fark etti.

İki çocuğuyla dilenirken yakalandı

Bölgede geçtiğimiz ay 2 çocuğuyla kağıt toplama işi yapıyormuş gibi dolaşarak dilenen yabancı uyuklu kadın, ekiplerin tarafından yakalanarak 277 TL para cezası kesilmişti.

Aynı kadın dilenci, zabıta ekiplerine tekrar dilenirken yakalandı.

Zabıta ekipleri uyardı

Görevli kadına, “Çocuklara para versinler diye yapıyorsun. Birkaç defa sana denk geldim. Takip ettim” dedi.

Taksim'de ikinci kez dilenirken yakalanan kadın basın mensubunu tehdit etti VİDEO

Basun mensuplarını tehdit etti

Kadın ise yaptıklarını inkar etti. İlk yakalandığında kendisini görüntüleyen basın mensubunu "Seni bir daha burada görmeyeceğim" diyerek tehdit eden kadın, zabıta merkezine götürülmek için arabaya bindirildiği esnada basın mensuplarına hakaret etti.

277 TL para cezası kesildi

Dilencilik yapan kadına yeniden 277 TL para cezası kesildiği öğrenildi.