Betül isimli kadın eşi Veysel’in 2021 yılında iş bulduğunu söyleyerek Batman’a yerleştiğini söyledi. Bir süre sonra Betül ve oğlunu da yanına alacağını söyleyen Veysel, orada Özge isimli bir kadınla dini nikah kıyarak Betül’ü yok saymış.

Oğlunun hasta olduğunu söyleyen Betül, programa katılmadan birkaç gün önce Veysel’in kendisine “Özge’den bana yar olmazmış. Ben pişmanım sana dönmek istiyorum ama ikiz çocuklarım oldu. Onlara da bakarsan ben geri döneceğim sana.” dediğini iddia etti.

Yayına katılan Veysel, Betül’ün yalan söylediğini ve Özge’yi sevdiğini, hayatını onunla birlikte geçirmek istediğini söyledi.

Daha sonra da programa Özge ile birlikte çıkan Veysel, adeta resmî nikahlı eşi Betül’e gövde gösterisi yapar gibi el ele çıkmıştı yayına.

“Sen yüzsüzlük, sen gurursuzdun.” diyen Özge stüdyoda büyük tepki çekmişti. Kişilerin yakınları ise yayına bağlanıp “Veysel, Özge’den olan ikizlerin kendisinden olduğuna inanmıyor, DNA testi istedi daha önce.” diyerek biraz önce bahsettiğimiz akılalmaz olaya zemin hazırlamıştı.

Stüdyoyu terk edip bir daha gelmek istemediğini söyleyen ikili, DNA testi yaptırmayı kabul etti. DNA testinin sonucu ise herkesi şok etti.

