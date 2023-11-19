Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı suç ve suçluya geçit vermiyor.

Yaptığı başarılı operasyonel faaliyetlerle sorumluluk sahasındaki bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması, suç ve suçluyla mücadele kapsamında çalışmalarına devam eden İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan koordineli çalışma sonucunda, PKK Terör Örgütüne destek amacıyla düzenlenen “Toplantı ve Yürüyüşlere Silah ve Benzeri Aletler Taşıyarak veya Kendilerini Tanınmayacak Hale Getirerek Katılma suçundan” hakkında yakalama kararı bulunan M.B. (30) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır