Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı suç ve suçluya geçit vermiyor.

Başkan Mahçiçek: Kahraman Şehrin Tanıtımı İçin Yoğun Bir Çaba Harcıyoruz Başkan Mahçiçek: Kahraman Şehrin Tanıtımı İçin Yoğun Bir Çaba Harcıyoruz

Yaptığı başarılı operasyonel faaliyetlerle sorumluluk sahasındaki bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması, suç ve suçluyla mücadele kapsamında çalışmalarına  devam eden İl Jandarma Komutanlığı ekipleri  tarafından yapılan koordineli çalışma sonucunda,  PKK Terör Örgütüne destek amacıyla düzenlenen “Toplantı ve Yürüyüşlere Silah ve Benzeri Aletler Taşıyarak veya Kendilerini Tanınmayacak Hale Getirerek Katılma suçundan” hakkında yakalama kararı bulunan M.B. (30)  isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)