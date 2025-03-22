Operasyonda 34 kişi tutuklanırken, 12 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Afşin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ve Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenledi.

Operasyon sonucu gözaltına alınan 46 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 34’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi, 12 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.