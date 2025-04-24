İl genelindeki 4. sınıf öğrencilerine yönelik uygulanan proje kapsamında, öğrencilere tütün ya da teknoloji bağımlısı olan yakınlarına (tercihen anne ya da babalarına) bağımlılıklarından vazgeçmeleri yönünde mektuplar yazmaları istendi. Dağıtılan özel mektup kâğıtlarına yazılan bu içten mektuplar, oluşturulan jüri tarafından değerlendirilerek ilçe finalistleri ve il genelinde dereceye giren öğrenciler belirlendi.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende, ilçe birincilerine eşofman takımı, il birincilerine ise bisiklet hediye edildi.

Törene; Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Beşen, Onikişubat Belediye Başkan Vekili Cuma Tekinşen, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Kahramanmaraş Şube Başkanı Adnan Alagöz, Ticaret İl Müdürü Ahmet Uçar, Dulkadiroğlu İlçe Millî Eğitim Müdürü Hüseyin Mart ve çok sayıda davetli katıldı.

İl genelinde birincilik ödülünü Pazarcık Atatürk İlkokulu öğrencisi Asmin Yüsra Dağılan, ikincilik ödülünü Elbistan TOKİ Şehit Jandarma Er Levent Kuşoğlu İlkokulu öğrencisi Serra Gül, üçüncülük ödülünü ise Afşin Sevin Fatih İlkokulu öğrencisi Seher Bozkurt kazandı.

İlçe birincileri ise şu şekilde sıralandı:

Afşin – Sevin Fatih İlkokulu – Seher Bozkurt

Andırın – Karayolları Bakımevi İlkokulu – Esra Deniz

Çağlayancerit – Çağlayancerit İlkokulu – Ayaz Tekel

Dulkadiroğlu – Ziya Gökalp İlkokulu – Zeynep Berra Yılmaz

Ekinözü – Şehit Öğretmen Aydın Yılmaz İlkokulu – Gül Çiçek Gedikli

Elbistan – TOKİ Şehit J. Er Levent Kuşoğlu İlkokulu – Serra Gül

Göksun – Turna Bucağı İlkokulu – Ertuğrul Çil

Nurhak – Atatürk İlkokulu – Mehmet Eren Kesik

Onikişubat – Mado Kadriye Kanbur İlkokulu – Elif Demir

Pazarcık – Atatürk İlkokulu – Asmin Yüsra Dağılan

Türkoğlu – Hopurlu Şehit Eyüp Geyik İlkokulu – Hümeyra Sarı

İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur, törende yaptığı konuşmada, “Bu anlamlı projede emeği geçen tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize, velilerimize ve katkı sunan tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Bağımlılıkla mücadelede oluşturulan bu güçlü toplumsal dayanışmanın artarak devam etmesini diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Proje ile çocukların bağımlılık konusundaki farkındalığını artırmak ve aile içi iletişimi güçlendirmek hedeflenirken, törende yapılan konuşmalarda bu anlamlı çalışmanın yaygınlaştırılarak sürdürülmesi gerektiği vurgulandı. Projeye emek veren tüm kurumlara, öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize teşekkür edildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Beşen program sonunda Aksu Haber’e özel değerlendirmeler de bulundu.