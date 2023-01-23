Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı ve ilk kuraların 7 Kasım 2022'de Ardahan ve Şırnak'ta başlayan "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde noter huzurundaki kura çekimlerinin ilk 6 etabı 64 ilde sona erdi.

Kuralarda 2 milyon 371 bin 293 başvurudan 164 bin 666 konutun hak sahipleri belirlendi.

Bakan Kirişci: Bu memleketin önü 'Türkiye Yüzyılı'nda açık olmalıdır Bakan Kirişci: Bu memleketin önü 'Türkiye Yüzyılı'nda açık olmalıdır

Proje kapsamında, tüm illerdeki 250 bin sosyal konutun mart ayına kadar etaplar halinde kuralarının çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor