Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı ve ilk kuraların 7 Kasım 2022'de Ardahan ve Şırnak'ta başlayan "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde noter huzurundaki kura çekimlerinin ilk 6 etabı 64 ilde sona erdi.

Kuralarda 2 milyon 371 bin 293 başvurudan 164 bin 666 konutun hak sahipleri belirlendi.

Proje kapsamında, tüm illerdeki 250 bin sosyal konutun mart ayına kadar etaplar halinde kuralarının çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor