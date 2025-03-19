Çiriş, coğrafi işaret tescilli çiriş böreği başta olmak üzere Kahramanmaraş mutfağında kullanılan yöresel ürünlerin başında geliyor.

Birçok rahatsızlığın geleneksel tedavisinde kullanılan Çiriş, C vitamini açısından zengin olduğu için bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu hastalıklardan koruyor.

Adet düzensizliklerinin azalmasına, regl döneminin düzenli bir şekilde devam etmesine yardımcı oluyor.

İdrar yolu enfeksiyonlarının daha hızlı bir şekilde geçmesine yardım ediyor.

Çiriş otunun suyu sivilce ve egzama gibi cilt sorunlarının iyileşme sürecine katkı sağlıyor.

Yine içindeki vitaminler sayesinde çiriş otu, saç dökülmelerini azaltıyor, saç köklerinin daha güçlü olmasına destek oluyor.

Saçkıran gibi daha ciddi saç sorunlarının da iyileşmesinde önemli rol oynadığı biliniyor.

Basur rahatsızlığının tedavisinde olumlu etkilerde bulunuyor.

Göksun’un Eğitimci, Araştırmacı Yazarı Halil İbrahim Algan yaptığı açıklamada çirişin özelliklerinden bahsederek şu ifadeleri kullandı:

‘’ Değirmendere çirişinin özelliği ise yüksek noktalarda bulunması uzun süre dayanması, hoş bir tadın olmalının yanı sıra kayalıkların arasında bulunduğundan vitamin bakımından oldukça zengin bir yapıya sahiptir. Hafta sonu Konur Dağlarını gittiğimizde kar suları arasında çirişi görünce mutlu olduk. Ortalama 100 kğ toplayarak mutluluk içerinde beldemize döndük. İlk çıktığında çirişin 200 tl başladı, şuanda ise 250 tl den alıcı bulmaktadır. Göksun’da yemek olarak börek, boranı, pilav ve kışlık konservesi yapılmaktadır. Çiriş otunu aldıktan sonraysa dilerseniz çeşit çeşit kavurmasını dilerseniz de farklı malzemelerle zenginleştirebileceğiniz otlu börekler yapabiliyorsunuz.”