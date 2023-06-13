İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Parti içindeki görüşmeleri hakkında konuştu.

İmamoğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra partideki birçok isimle bir araya geldiğini söyledi. "Dün bile görüştüğüm partinin yöneticileri var. Sadece merkez yöneticileri değil, il yöneticileri, il başkanları, milletvekilleri, parti meclis üyeleri var. Zaten görüşüyordum, şimdi daha yoğun görüşüyorum" açıklamasını yaptı.

İmamoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Bazılarıyla iki kez, üç kez görüştüm. Her göreve hazırım, her pozisyona hazırım şeklinde bir yorumu olduğunu gördüm. Bir de değişim talebi var, bu hepimizde var. Konuşuyoruz zaten. Partimizin içinde konuşuyoruz. Sahada ve televizyonlarda değil, partinin içinde konuşmayı ve orada bir olgun çözüm bulmayı, hem partimiz hem ülkemiz adına çok önemsiyorum"

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt

İmamoğlu'na CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'la ilgili sözleri de hatırlatıldı.

İmamoğlu, "Genel başkanımız İstanbul'u da düşüneceğiz, Ankara'yı da düşüneceğiz, Türkiye'yi de düşüneceğiz, geleceği de düşüneceğiz. Her türlü düşünülmek zorundayız. O da bizim de zaten asla ıskalamadığımız bir noktasıdır İstanbul. Ama mesele İstanbul'dan da ibaret değil" sözleriyle yanıt verdi.