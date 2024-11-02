Seminerde, Kahramanmaraş'ta uygun olmayan alanların güvenli bir şekilde yapılaşmaya açılması için alınması gereken tedbirler ve zemin çalışmalarının önemi vurgulandı.

Başkan Gündeşli, Kahramanmaraş’ta zemin mekaniği ve geoteknik mühendisliğinin giderek daha fazla önem kazandığını belirterek, bu alanlarda doğru yöntemler ve tedbirlerin alınması gerektiğini ifade etti.

Seminerde konuşmacı olarak yer alan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı’ndan Dr. Fatma Tuğçe Çınar Özkan, "Geoteknik Mühendisliği: Zemin Sınıflandırması ve Zemin Özellikleri Laboratuvar Deneyleri" başlıklı sunumuyla katılımcıları bilgilendirdi.

Dr. Özkan, zemin sınıflandırması, zemin özellikleri ve laboratuvar deneylerinin yapı güvenliğindeki önemini ele alarak merak edilen soruları yanıtladı.

Mühendislerin yoğun katılım gösterdiği seminer sonunda Başkan Uygar Gündeşli, katkılarından dolayı Dr. Fatma Tuğçe Çınar Özkan’a teşekkür plaketi takdim etti.

Seminer, zemin mekaniği ve geoteknik mühendisliği alanında bilgi paylaşımı ve iş birliğini artırmayı hedefleyen verimli bir platform olarak tamamlandı.