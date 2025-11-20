MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Gerekirse İmralı’ya ben giderim” çıkışı Ankara siyasetine yön verirken, gözler Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun yarın yapacağı kritik oylamaya çevrildi. Komisyonda, İmralı’ya gitme önerisinin değerlendirilmesi bekleniyor.

AK Parti’de Kapalı Grup Toplantısı Yaklaşık 1 Saat Sürdü

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala başkanlığında saat 15.20’de başlayan kapalı grup toplantısı yaklaşık bir saat sürdü. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, kısa bir değerlendirme yaparak “Genel değerlendirme yaptık” ifadelerini kullandı.

Abdullah Güler: “İmralı Konusuna Olumlu Bakıyoruz”

Toplantının ardından konuşan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, İmralı gündemine ilişkin önemli mesajlar verdi.

Güler, “Arkadaşlarımızla değerlendirdik. İmralı konusuna olumlu bakıyoruz. Bu bir dinleme, komisyonda oylamaya ihtiyaç olmayabilir. İmralı’ya gidecek isim henüz net değil, değerlendirilecek. Komisyonda oylama olursa biz AK Parti olarak olumlu oy vereceğiz.” dedi.