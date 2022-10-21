Ancak dün "Pes eden değil savaşçı" olduğunu söyledikten 1 gün sonra istifa kararını açıklayan Truss, sadece 44 gün görevde kalabildi. Böylelikle Liz Truss, "İngiltere tarihinde en kısa süre görev yapan Başbakan" olarak kayıtlara geçti.