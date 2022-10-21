Ancak dün "Pes eden değil savaşçı" olduğunu söyledikten 1 gün sonra istifa kararını açıklayan Truss, sadece 44 gün görevde kalabildi. Böylelikle Liz Truss, "İngiltere tarihinde en kısa süre görev yapan Başbakan" olarak kayıtlara geçti.
Ancak dün "Pes eden değil savaşçı" olduğunu söyledikten 1 gün sonra istifa kararını açıklayan Truss, sadece 44 gün görevde kalabildi. Böylelikle Liz Truss, "İngiltere tarihinde en kısa süre görev yapan Başbakan" olarak kayıtlara geçti.
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