İngiltere’nin başkenti Londra'da Lucy Letby adlı bir hemşire, yeni doğan ünitesinde yedi bebeği öldürmekten suçlu bulundu.

Letby, ülkenin modern tarihinde en fazla bebek öldüren seri çocuk katili oldu.

33 yaşındaki hemşire, ayrıca altı bebeği de öldürmeye teşebbüs etmekten suçlu bulundu.

7 bebeği öldürdü: Altısını da öldürmeye teşebbüsten suçlu bulundu

Bir sene içinde söz konusu yeni doğan ünitesinde 13 ölüm yaşandı ve bu ölümlerin her birinde Lucy Letby nöbetteydi.

Yaşananların ardından Letby, Ağustos 2023'te ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Cezanın ardından Letby, mahkumiyetine ilişkin temyiz başvurusunda bulundu.

Ömür boyu içeriden çıkamayacak

Ancak Letby'nin temyiz başvurusu reddedildi.

Letby, 7 bebeği öldürmek ve 6 çocuğu da öldürmeye teşebbüsten suçlu bulunarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Letby’nin evinde yapılan aramada, "Bebekleri bilerek öldürdüm, çünkü onlara bakabilecek kadar iyi değildim. Ben korkunç, şeytani bir insanım. Bunu Yaptığım için şeytanım." yazılı bir not bulunmuştu.