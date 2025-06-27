Ben,Gazze’de yaşananları bir Din meselesi olarak görmüyorum. Orada,olan bitene“Müslüman kardeşlerimiz katlediliyor” diye bakmıyorum,Çünkü, Gazze’de yaşananlar, insanlığa karşı yaşanıyor.

Evet, İsrail, Gazze’de,insanlığa karşı sistemli bir şekilde,açlık ve ölüm tuzağı kurmuş durumda.

Masum insanlar göz göre öldürülüyor.Kadın, erkek, yaşlı, genç, çoluk çocuk demeden.

Gazze’de insanlar, dünyanın gözleri önünde katlediliyor. Bu, tarif edilemez bir vahşettir. Bu, adı konmuş bir insanlık suçudur.

Gazze’de insanlar ,İnsani yardım kuruluşlarının dağıttığı gıda kolilerinden, un torbalarından almak için yardım kuyruklarında,vuruluyorlar öldürülüyorlar.

Filistin topraklarında işlenen bu insanlık suçu, sadece Orta Doğu’nun değil, tüm dünyanın vicdanını kirletiyor. Ne yazık ki,dünyanın büyük bir bölümü bu katliamı sessizce izliyor.

Gözler kapalı, kulaklar sağır, diller suskun. Oysa orada ölen sadece insanlar değil, insanlığın onurudur, vicdanıdır.

Gazze’de Bu kadar aleni bir katliamın hâlâ durdurulamaması ise,insanlık adına utanç verici bir tablo oluşturuyor.

Bugün Gazze’de yaşananlar, bir halkın yok edilmesinden çok daha fazlasıdır. Bu, insan olmanın, insana dair tüm değerlerin hiçe sayılmasıdır. Bilinmelidir ki,bu zulmün hesabı sadece tarih önünde değil, vicdanlar önünde de sorulacaktır.

Sesimizi yükseltmek, gözümüzü kapatmamak, bu vahşeti görünür kılmak hepimizin ortak sorumluluğudur.

Çünkü Gazze’de yaşananlar sadece Gazze’nin meselesi değil, insanlığın ortak yarasıdır.

