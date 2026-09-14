14-20 Eylül haftası, dünya genelinde bir "eskiyi ayıklama ve zihinsel uyanış" haftası diyebiliriz. Genel anlamda bu haftanın ana teması; (Merkür-Uranus) etkisiyle zihinsel çeviklik ve ani uyanış etkisi kendini ilk gösteren konu olacak.

Kolektif düzeyde, teknolojiden iletişime kadar her alanda "hızlı değişimler" kapıda. Merkür ve Uranus'un uyumlu etkileşimi, toplumsal olarak bir süredir üzerinde konuşulan veya düğümlenen konuların aniden bir çözüme kavuşabileceğini gösteriyor. İnsanların "artık eskisi gibi yapamam" dediği bir farkındalık süreci, yenilikçi fikirlerin önünü açıyor.

(Mars-Pluto Etkisi) güç savaşlarının etkin olduğu,kolektif alanda güç odaklı çekişmelerin veya rekabetin biraz daha su yüzüne çıktığı bir zaman dilimi. Mars'ın Pluto ile olan etkileşimi, toplumsal arenada "haklı çıkma" veya "kendi sistemini kurma" arzusunu körükleyebilir. Ancak bu enerjiyi yıkıma değil, daha sağlam bir yapı inşa etmeye kanalize eden ülkeler ve kurumlar, bu haftadan çok güçlü çıkacaktır.

Ay-Pluto kavuşumu ile haftaya başlamamız , kolektif bilinçaltında bastırılmış duyguların, kaygıların veya yüzleşilmesi gereken toplumsal gerçeklerin gün yüzüne çıkması anlamına geliyor. Bu, biraz gergin bir enerji gibi görünse de aslında "daha sağlıklı bir toplum" için gerekli olan o samimi yüzleşmelerin kaynağı olacak.

Venüs’ün önümüzdeki günlerde Satürn ile yapacağı sert açısı ile , ekonomik kaynaklar, piyasalar veya ikili ilişkilerde "gerçekçi olma" zorunluluğunu getiriyor. Hayallere değil, somut verilere göre hareket etme vakti. Dünyanın genelinde "harcamalara ve ilişkilere ciddiyet getirme" moduna giriyoruz.

Bu hafta gökyüzü hepimize "Düşüncelerini özgürleştir ama eylemlerinde sorumluluk al" diyor. Zihni özgür, ayakları yere basanların haftası olacak.

Küçük bir sır vereyim sizlere, özellikle 18 Eylül'de gerçekleşecek olan İlk Dördün fazı, toplumsal bir "karar alma" enerjisini tetikleyecek. Bir süredir havada asılı kalan o büyük kararın, tam da bu tarihte bir "yol ayrımı" yaratacağını bilirsek vereceğimiz kararlar bizler için oldukça büyük yenilikler getirecek.

Gökyüzündeki bu "eskiyi ayıkla, yeniyi inşa et" teması herkesin hayatında farklı bir kapıyı çalıyor.

Haftanın burçlara etkileri;

♈ KOÇ:

Haftaya biraz içsel bir sorgulamayla başlıyorsun. İş hayatında otorite figürleriyle sürtüşmeler olabilir, sakin kal. Hafta ortasından itibaren finansal konularda sürpriz bir çözüm kapını çalabilir.

♉ BOĞA:

İlişkilerde dengeyi bulmak bu haftanın ana konusu. Partnerinle veya iş ortağınla olan iletişiminde "ben değil, biz" demeyi öğrendiğinde kazanan sen olacaksın. Sosyal çevrenden gelecek ani bir haber, bakış açını değiştirebilir.

♊ İKİZLER:

Günlük rutinlerin ve sağlığın odak noktan. "Çok fazla şey üstlendim" dediğin an, bir durup nefes alma vakti. İş yerinde yaratıcı fikirlerinle dikkat çekebilirsin, kendini geri planda tutma.

♋ YENGEÇ:

Aşk hayatın ve sosyal keyiflerin hareketleniyor! Kendini ifade etmek için harika bir hafta. Aile içindeki bir konuyla ilgili duygusal bir karar alman gerekebilir, sezgilerine güven.

♌ ASLAN:

Ev, yuva ve köklerinle ilgili meseleler ön planda. Taşınma, dekorasyon veya aile içi konuşmalar için uygun bir hafta. İş hayatındaki hırsını kontrol altında tutarsan, haftanın sonunda büyük bir takdir görebilirsin.

♍ BAŞAK:

İletişim trafiğin çok yoğun! Yazmak, çizmek, öğrenmek veya kısa yolculuklar için harika bir süreç. Ancak dedikodudan uzak dur, zihnini senin için gerçekten faydalı olan projelerle doldur.

♎ TERAZİ:

Maddi konular ve kaynakların bu haftanın gündeminde. Gelir-gider dengeni gözden geçirmek için mükemmel bir zaman. Değerini bil, kimsenin seni küçümsemesine izin verme, kazancın artabilir.

♏ AKREP:

Bu hafta tam bir "yenilenme" sürecindesin. Kendi hayatının kaptanı olduğunu hatırlayacağın olaylar yaşayacaksın. Fiziksel görünümünde veya hayat tarzında yapacağın küçük bir değişim, özgüvenini tavan yaptıracak.

♐ YAY:

Biraz kabuğuna çekilmek ve kendi dünyanı dinlemek sana çok iyi gelecek. Rüyaların bu hafta çok mesajcı olabilir, onları not al! Haftanın ilerleyen günlerinde enerjin yükselecek ve kendini sahneye atacaksın.

♑ OĞLAK:

Sosyal çevren ve arkadaşlıklarınla ilgili "kim dost, kim değil" analizi yapacağın bir hafta. Geleceğe dair hayallerini netleştir. Küçük bir ekip çalışması veya sosyal bir sorumluluk projesi sana büyük kapılar açabilir.

♒ KOVA:

Kariyerin ve toplumsal statün parlıyor! Yöneticilerinle veya çevrendeki önemli isimlerle olan görüşmelerinde çok özgün fikirlerin var. Toplum içindeki duruşunu güçlendirecek bir adım atabilirsin.

♓ BALIK:

Yeni bir şeyler öğrenmek, yurtdışı bağlantıları veya inançlarını sorgulamak... Vizyonunu genişletiyorsun! Bir süredir seni sıkan bir konudan özgürleştiğini hissedeceksin. Eğitimle ilgili haberler çok sevindirici.

Özetle; Hepimiz için ortak payda "yüzleşmek ve gelişmek".