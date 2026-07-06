Gökyüzü bu hafta adeta devasa bir temizlik operasyonuna hazırlanıyor. Sanki büyük bir arşiv ayıklanıyor, "işe yarayanlar kalsın, çürümüş olanlar elensin" diyen bir enerji hakim.

Genel anlamda ise "Gerçeklerle Yüzleşme"kapımızda!

Şu an gökyüzünde, özellikle Satürn ve Plüton gibi ağır topların başrolde olduğu bir dönemden geçiyoruz. Bu gezegenler "şaka" yapmazlar, doğrudan yapının kendisine odaklanırlar. Toplumsal olarak sanki bir "maskeler düşüyor" evresindeyiz. Uzun süredir sümen altı edilmiş, halı altına süpürülmüş ne kadar konu varsa (ekonomik düzenlemeler, toplumsal sözleşmeler, güç dengeleri), hepsi birer birer su yüzüne çıkıyor.

Plüton'un geri hareketi, toplumdaki "güçlü" olan ile "zayıf" olan arasındaki dengeleri sorgulatıyor. Yöneticiler, kurumlar ve otorite figürleri için bu dönem; şeffaflığın en çok sınandığı süreç. Eski yöntemlerin artık işlemediği, "eski usul" yönetimlerin duvara tosladığı bir zamandayız. Yani kolektif olarak "artık böyle gidemeyiz" dediğimiz o kırılma anlarını yaşıyoruz.

İletişimdeki Karmaşa (Merkür Retrosu) ile sadece "yanlış anlaşılan mesajlar" gibi düşünme. Bu, toplumsal hafızanın tazelenmesi demek. Geçmişteki bir hatanın tekrar gündeme gelmesi, aslında onu düzeltmemiz için bize sunulan bir "ikinci şans". Haber akışlarında, teknolojik altyapılarda veya toplumsal söylemlerde bir "tekrar dönüp bakalım" durumu var. Bilgi kirliliği çok fazla olabilir, herkes her şeyi söyleyebilir; o yüzden toplumsal bir sağduyuya, sükunete çok ihtiyacımız var.

Mars ve Uranüs'ün kavuşumu ile Mars ile Uranüs'ün birbirine göz kırpması, toplumda "beklenmedik çıkışlar" anlamına gelir. İnsanlar daha sabırsız, daha özgürleşme arzusu içinde. Biriken gerginliklerin bir anda dışa vurulması, belki bazı protestolar, belki dijital dünyada ani değişimler... Statüyü değiştirmek isteyen, "yeter artık, yeni bir şeyler olsun" diyen o kolektif isyan bayrağı her an bir yerlerde kalkabilir.

Peki, biz bu süreçte ne yapmalıyız?

Toplumsal enerji çok kaotik görünebilir ama bu kaosun içinde aslında "yeni bir düzen" kuruluyor. Satürn'ün o disiplinli eli, "kaosun içinde bile olsa disiplinini bozma" diyor. Toplum olarak birbirimize daha çok kenetlenmemiz, duygusal reaksiyonlardan ziyade akılcı çözümlere odaklanmamız gereken bir dönem. Herkesin bağırdığı yerde, sessiz kalıp çözüm üretenler bu sürecin kazananı olacak.

Özetle; Şu an bir "büyük güncelleme" alıyoruz. Sistemler kendini yeniden başlatıyor.Bu süreçte yaşanacak ani gelişmeler, aslında sistemin uzun vadede daha sağlıklı bir yapıya kavuşması için gerekli olan temizlik faaliyetleri.

17 Temmuz civarı, gökyüzünde özellikle toplumsal otorite ve güç figürleri arasında yaşanacak bir "yüzleşme" enerjisi var. O tarihlerde dünya gündeminde çok ilginç, beklenmedik imzaların atıldığını veya büyük değişimlerin haberlerini alabiliriz.

Umarım ülkemiz ve milletimiz adına güzel şeyler olur çünkü ülkemizin 12. evi çok aktif olacak akılcı,zeki ve soğuk kanlı olmak hepimiz için avantaj sağlayacaktır.

Herkesin gündemi biraz farklı ama Merkür retrosu ve gökyüzündeki o hareketli transitler hepimizi biraz "dur ve düşün" moduna sokuyor. İşte bu haftanın burçlara göre etkisi;

• Koç: Haftanın anahtar kelimesi "sabır". Özellikle iş yerinde aceleci kararlar almamaya dikkat et. Geçmişteki bir proje veya yarım kalan bir eğitim konusu gündemine düşebilir, ona bir el at.

• Boğa: Finansal konularda "gözden geçir" dönemindesin. Harcamalarına dikkat et ve yeni bir yatırıma girmeden önce mutlaka notlarını al. Sosyal çevrende eski dostlarla karşılaşmalar sana çok iyi gelecek.

• İkizler: Senin yönetici gezegenin Merkür retroda olduğu için zihnin biraz fazla hızlı çalışıyor olabilir. Odaklanmakta zorlanırsan derin nefes al. Kendini ifade ederken yanlış anlaşılmamak için yazdıklarını göndermeden önce bir kez daha oku.

• Yengeç: Bu hafta senin için biraz "içe dönüş" zamanı. Duygusal olarak biraz çekilebilirsin, bu çok normal. Yarım bıraktığın bir hobiye tekrar başlamak veya eski bir aile meselesini tatlıya bağlamak için şahane bir hafta.

• Aslan: Sosyal hayatın biraz hareketleniyor ama burada "eski" teması yine devrede. Uzun zamandır görmediğin arkadaşlarınla karşılaşabilir, onlarla eski defterleri açabilirsin. İletişimde biraz daha esnek olmaya çalış.

• Başak: İş ve kariyer hayatında titizliğinle öne çıkıyorsun ama detaylarda boğulma, tatlım. Yarım kalan işleri tamamlamak için harika bir enerji var. Ayrıca sağlığına, dinlenmene bu hafta biraz daha vakit ayır.

• Terazi: "Adalet ve denge" senin işin ama bu hafta kendi iç dengeni kurmak önceliğin olsun. Uzaklardan gelecek haberler veya eski seyahat planları zihnini meşgul edebilir. Bakış açını biraz genişletmek sana iyi gelecek.

• Akrep: Ortaklı paralar, borçlar, krediler veya miras gibi konular gündeminde olabilir. Eski bir borcu kapatmak veya finansal bir yapılandırma yapmak için değerlendirilebilir bir süreçtesin. Biraz gizemli kalmayı tercih edebilirsin, bu senin doğanda var zaten.

• Yay: İlişkilerde "geçmişin hayaletleri" dolaşabilir. Bir eski sevgili veya bir ortaklık konusu tekrar konuşulabilir. Tartışmak yerine "neyi düzeltebiliriz" diye bakmak seni yormadan hedefe ulaştırır.

• Oğlak: Günlük rutinlerin ve işlerin bu hafta biraz yoğun görünüyor. Yarım kalmış projeleri bitirmek, masanı düzenlemek sana çok iyi gelecek. Bir çalışma arkadaşınla arandaki iletişime ekstra özen göster.

• Kova: Aşk hayatında ve yaratıcılık gerektiren konularda eski bir heyecanı tekrar yakalayabilirsin. Ama retro süreci "yeni" birine başlamak için değil, "eski"yi onarmak için daha uygun. Çocuklarla veya hobilerinle vakit geçirmek enerjini yükseltir.

• Balık: Ev, yuva ve aile konuları ön planda. Taşınma, tadilat veya evle ilgili yarım kalan işleri bu hafta halledebilirsin. Aile büyükleriyle olan ilişkilerinde daha anlayışlı ve şefkatli bir dil kullanman sana kazandırır.

Özetle; Bu hafta hepimiz için "bitmemiş işleri tamamlama" haftası. Hata yapmaktan korkma, çünkü retro süreci bize aslında "daha iyisini nasıl yaparsın"ı göstermek için var korkmak için değil!