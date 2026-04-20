6 Şubat 2023 de yaşanan depremin maddi, manevi ve ruhsal açıdan yaralarını sarmaya çalışırken hala 15 Nisan 2026 da yaşanan okul faciası, kalbimizin tam ortasına düşen ağır bir acı oldu. İnsan bazen bir olay karşısında ne söyleyeceğini bilemez, kelimeler kifayetsiz kalır. İşte bu da öyle bir acı… Henüz hayatın başında olan, hayalleri sıraların arasına sığmayan, gelecek için umut taşıyan çocukların böyle bir şekilde aramızdan ayrılması, hepimizi derinden üzdü.

Hayatını kaybeden her bir çocuk, aslında yarım kalan bir hikâye. Belki doktor,mühendis,öğretmen yada bir sanatçı olacaklardı … Belki de sadece iyi bir insan olarak dünyaya dokunacaklardı.

Bu acı, sadece ailelerin değil; toplumumuzun ortak paydası oldu. Göz ardı edilen her küçük detay, ertelenen her önlem, “bir şey olmaz” denilen her an, geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açtığını bu yüzden toplum olarak daha dikkatli, daha sorumlu, daha duyarlı olmak zorunda olduğumuzu bir daha gösterdi.

Ve siz değerli okurlarımla bu hafta astrolojik olarak değilde duygularımı kaleme aldığım bir yazıyla buluşmak istedim bu sebepten hoşgörünüze sığınıyor,acılı ailelerimize ve şehrimize baş sağlığı diliyorum.

Haftaya görüşmek dileğiyle sabırla ve sağlıcakla kalın …