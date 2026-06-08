Bu hafta gökyüzü adeta sessiz bir kutlama havasında! Venüs ve Jüpiter kavuşumu, gökyüzünün en "bereketli ve keyifli" dansıdır.

Bu ikili bir araya geldiğinde gökyüzünde “aşk ve bolluk " başlar. Bu kavuşum iki uğurlunun kavuşumu olarak nitelendirilirken 9 Haziran günü etkisi oldukça yoğun olacaktır. 12 yılda bir gerçekleşen bu kavuşum yüceldiği yengeç burcunda olduğundan hisler ve sezgiler yoğunlaşır ve yeni düzene doğru yol alırız.

Sadece bir "düzenleme" değil, aynı zamanda "yaptığın düzenin üzerine bereket serpmeye" odaklanıyor. O yüzden özellikle 9 Haziran gününü kaçırma bol bol dua et, sadaka ver, imgele ve kalbini sonsuz güzelliklere aç!

Haftanın diğer etkisi ise herkesin "kendi evinin içini" düzenlemek istediği ama dış dünyanın baskısıyla biraz zorlandığı bir zamanı işaret ediyor.

Merkür, Yengeç burcuna geçerken iletişim şeklimiz duygusal bir ton kazanıyor.

Bu hafta iletişim kurarken "mantıkla" değil, "hissederek" konuşacak. Birine bir şey anlatırken "Ne dediği" değil, "Nasıl söylediği" daha önemli olacak.

"Bana bunu demek istedin, aslında beni kırmak istedin" tarzı pasif-agresif yaklaşımlar artabilir. Toplumsal iletişimde biraz alınganlık seviyesi yüksek.

Satürn'ün (Koç) burcundaki hareketi, herkesin üzerindeki otorite baskısını artırıyor.

Kimse artık "yönetilmek" istemiyor. Bireysel özgürlük çığlıkları artacak. İş yerlerinde yöneticiler ile çalışanlar arasında veya aile içinde "kimin dediği olacak?" kavgası tırmanabilir.

Bu hafta sınırlarını net çizen, "hayır" demeyi bilen ve kendi alanını koruyan insanlar, yılın geri kalanında çok daha güçlü bir konuma gelecek.

Venüs'ün Pluto ile olan sert açısı, finansal konularda "gerçeklerle yüzleşme" haftası olduğunu gösteriyor.

İnsanlar bu hafta daha ihtiyatlı. "Harcayayım mı, yoksa kenara mı koyayım?" ikilemi herkesin zihnini meşgul edecek. Yatırımlarda ani kararlar almak yerine, "kriz yönetimi" odaklı bir yaklaşım ön planda.

İlişkilerde "güç savaşı" veya "kıskançlık/kontrol etme" arzusu finansal harcamalara yansıyabilir. Biri birine olan öfkesini para harcayarak veya parasını keserek göstermeye çalışabilir. Neptün, haftanın sonuna doğru biraz sisli bir enerji yayıyor. Toplum olarak bir "idealize etme" hatasına düşebiliriz. Çok güvendiğimiz bir kurum, bir kişi veya bir haber kaynağıyla ilgili hayal kırıklıkları yaşanabilir. "Herkes göründüğü gibi değilmiş" cümlesini bu hafta çok duyacağız.

Haftanın tek kurtarıcısı Mars!

İnsanlar biriken işlerini bitirmek için inanılmaz bir "angarya enerjisi" bulacaklar. Ertelenen tamiratlar, yarım kalan dosyalar, aylardır başlanmayan spor rutinleri... Bu hafta "hadi" deyip harekete geçmek için en uygun zaman. Özetle; Bu hafta dünya, duygusal alınganlıklarla, sınırlar çizen özgürlük arzusu arasında gidip geliyor. Herkes bir şeyleri "temizlemek" istiyor: Bazıları ilişkilerini, bazıları dolaplarını, bazıları ise zihnindeki yalanları. Eğer bu hafta biri seni kışkırtmaya çalışırsa veya bir olay seni duygusal olarak çok çekerse, "Bir dakika, bu benim mi yoksa karşındakinin yarattığı sis mi?" diye sormak herkesi kurtaracak olan tek çıkış yolu.

Herkesin gündemi farklı olsa da, bu hafta hepimiz "yeni bir düzen ve netleşme" sınavından geçiyoruz. İşte tüm burçlar için bu haftanın detaylı astrolojik rotası:

KOÇ:(21 Mart - 19 Nisan)

Bu hafta senin için "sınırlarını belirleme" haftası. Mars senin yöneticin olduğu için, herkesin o gergin enerjisini en çok sen hissedebilirsin.

Özellikle iş arkadaşlarınla aranda "kimin sözü geçecek" kavgası çıkabilir. Stratejin: Tartışmaya girmek yerine, işini mükemmel yaparak sessizce otoriteni kanıtla.

BOĞA:(20 Nisan - 20 Mayıs)

Venüs'ün etkisiyle finansal konularda "acaba?" dediğin ne varsa, bu hafta netleşiyor.

Harcamalarında dengeyi kurman gereken bir hafta. Yatırımlarda başkalarının tavsiyesine değil, kendi analizine güven. Aşkta ise biraz daha "gizemli" durman seni karşı tarafın gözünde daha çekici kılacak.

İKİZLER: (21 Mayıs - 20 Haziran)

Güneş senin burcunda parlıyor! Ancak Merkür'ün Yengeç geçişiyle biraz daha "duygusal" bir zihin yapısına bürünebilirsin.

İletişim dilin bu hafta daha "içsel". Bir kararı alırken mantığından çok sezgilerini dinle. Özellikle kariyerde seni "özel" hissettirecek yeni bir proje teklifi alabilirsin.

YENGEÇ: (21 Haziran - 22 Temmuz)

Merkür senin burcuna giriyor! Zihnin, düşüncelerin ve en önemlisi "ifade şeklin" güçleniyor.

Başkalarının ne düşündüğünü dert etmeyi bırak, bu hafta "sen ne hissediyorsun" onu konuş. Aile içinde bir süredir bekleyen bir meseleyi çözmek için en doğru zaman.

ASLAN: (23 Temmuz - 22 Ağustos)

Bu hafta senin için "arka planda çalışma" zamanı. Sahne ışıkları başkasına geçici olarak devredilmiş gibi hissedebilirsin, ama bu sadece hazırlık!

Sosyal çevrende bir eleştiriye maruz kalırsan, bunu kişisel algılama. Kendi iç dünyanı düzenle, çünkü çok yakında tüm dikkatleri üzerine çekeceğin bir dönem geliyor.

BAŞAK:(23 Ağustos - 22 Eylül)

İş dünyası, detaylar, analizler... Tam senin sahan! Ancak hafta ortasındaki o "sisli" enerji seni biraz yorabilir.

Mükemmeliyetçilik dozunu biraz düşür. Bir işin "bitmiş olması", "kusursuz olmasından" daha değerlidir. Özellikle ekip çalışmalarında alttan alan taraf sen olma.

TERAZİ: (23 Eylül - 22 Ekim)

İlişkiler evinde hareketlilik var. Venüs, senin için hem bir hediye hem de bir sınav.

Sevdiğin kişiyle veya ortaklığınla ilgili "bu ilişki beni besliyor mu yoksa tüketiyor mu?" sorusunu dürüstçe yanıtla. Kendi dengeni bulmak için bazen bazı masalardan kalkmak gerekir.

AKREP:(23 Ekim - 21 Kasım)

Dönüşüm senin işin! Bu hafta finansal konularda veya miras/paylaşım gibi meselelerde radikal bir değişim yaşayabilirsin.

Sezgilerin bu hafta bir "dedektif" gibi çalışıyor. Etrafındaki kim dürüst, kim değil hemen anlayacaksın. Bu içgüdüyü sakın hafife alma, o senin bu haftaki en büyük pusulan.

YAY:(22 Kasım - 21 Aralık)

Senin ilişki evinde (7. ev) bir trafik var! Aşk, ortaklıklar ve ikili ilişkilerde "ezber bozan" bir hafta.

Karşındaki kişiye "özgürlük alanı" tanıdığın sürece kazanan sen olacaksın. Eğer onu kısıtlamaya çalışırsan, ters teper. Birlikte yeni bir vizyon oluşturmak için harika bir zaman.

OĞLAK: (22 Aralık - 19 Ocak)

Satürn senin yöneticin olduğu için, bu haftaki otorite çekişmelerinden en çok sen payını alıyorsun.

“Daha çok çalışmalıyım" demeyi bırakıp, "daha stratejik çalışmalıyım" demen gereken bir hafta. Sağlığınla ilgili küçük bir revizyon yapman gerekebilir; zihnini yoran o yükü bırak.

KOVA:(20 Ocak - 18 Şubat)

Uranüs'ün etkisiyle, hayatında hiç beklemediğin bir "aydınlanma" yaşayabilirsin.

Yaratıcı projelerinle ilgili bir tıkla çok ileri gidebilirsin. İnsanların "bu olmaz" dediklerine odaklan, çünkü tam o "olmaz" denilen yer senin başarı kapın.

BALIK:(19 Şubat - 20 Mart)

Neptün'ün etkisiyle hayallerin biraz puslu, ama bu hafta "sezgilerinle" somut sonuçlar alabileceğini fark edeceksin.

Kendi alanına çekilip dinlenmek isteyebilirsin. Sosyal çevrenin yarattığı o gürültülü sisin içine girme. Kendi "içsel bahçeni" düzenle, bu seni dışarıdaki her türlü zorluktan koruyacak.

Özetle; Bu hafta her burç için ortak mesaj: "Dışarıdaki gürültüye değil, içerideki netliğe odaklan!"