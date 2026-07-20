Bu hafta gökyüzü hepimizin hayatında büyük bir "sahneye çıkma" ve "stratejik değişim" döneminin başladığını fısıldıyor.Haftaya güneş Yengeç burcunun son derecelerinde, yani hepimiz biraz nostaljik, biraz korumacı ve "ev" odaklıyız. Ancak (23 Temmuz itibariyle) Güneş'in Aslan burcuna geçişiyle genel enerji tamamen değişecek! Artık "içsel huzuru" değil, "kendimizi nasıl ortaya koyacağımızı" konuşmaya başlayacağız. Daha dışa dönük, özgüvenli ve belki biraz daha gösterişli bir döneme giriyoruz.

Mars, İkizler burcunda ilerlerken kolektif zihnimiz biraz karışık ve hızlı. Herkes her şeyi aynı anda bilmek, öğrenmek ve söylemek istiyor. Bu durum, sosyal medyada veya günlük haber akışında bilgi kirliliğini artırabilir. Kendi doğrunuzu bulmak için biraz yavaşlamak bu aralar genel için en iyi reçete.

Şu sıralar gökyüzünde çok güçlü bir Jüpiter-Plüton karşıtlığı var. Bu, dünya genelinde otorite figürleri, finansal sistemler ve "güç" odaklı yapılarda büyük bir gerginlik olduğunu gösteriyor. İnsanlar artık statükoyu sorguluyor; "Eski mi kalsın, yeniye mi geçelim?" sorusu herkesin dilinde.

Önümüzdeki günlerde özellikle 24-25 Temmuz civarı, gökyüzünün "sınırları test etme" isteği artacak. Beklenmedik haberler, toplumsal farkındalıklar ve anlık parlamalar söz konusu olabilir.

Jüpiter ve Uranüs arasındaki o güzel sekstil açı, aslında değişime direnmeyenlere "beklenmedik kapılar" açıyor. Yani bu hafta genel olarak "eski ezberleri bozup, yaratıcı olana alan açanlar" çok şanslı olacak.Peki, tam da bu "yaratıcı özgürleşme" döneminde, herkes kendi yolunu çizerken, gökyüzünün 1 Ağustos civarı vadeddiği o "büyük dönüm noktasını" yakalamak için eski alışkanlıkları geride bırakmamız gerekiyor.

Aslan enerjisi geliyor, hepimizde bir özgüven, bir "ben buradayım" deme isteği... Ama Mars İkizler'de olduğu için zihnimiz de bir o kadar maymun iştahlı ve hızlı.

Burçlara gelecek olursak;

Öncü burçları bir rahatlatalım

KOÇ:Güzelim, diline biraz hakim ol bu hafta. Mars seni o kadar hareketlendiriyor ki, yanlışlıkla biriyle tartışırken bulabilirsin kendini. Fikirlerin harika ama biraz daha sakin anlat, herkes senin hızına yetişemeyebilir.

YENGEÇ: Senin Güneş dönemin bitti, Aslan'a geçiyoruz. "Duygusal Yengeç" biraz daha "özgüvenli Yengeç"e dönüyor. Artık kendini, yeteneklerini ve değerini fark edeceksin. Kendine güzel bir yatırım yap, hak ettin!

TERAZİ: Canım, senin için kariyerde parlama zamanı. Herkes senin ne kadar iş bitirici olduğunu konuşacak. O zarif ama kararlı duruşunla yöneticilerin gözüne girmemen imkansız.

OĞLAK: Hayatındaki insanlarla ilgili bazı net kararlar verebilirsin. "Bu ilişki bana ne katıyor?" diye soracağın bir hafta. Gereksiz yükleri atma zamanı gelmiş tatlım, kendine nefes aldır biraz.

Sabitlerin Keyfi Yerinde (Ama Biraz da Gergin)

BOĞA: Evde, yuvada bir hareketlilik var. Belki bir dekorasyon, belki bir taşınma, belki de aile içindeki meselelerin çözümü... Evin içindeki huzuru artırmak için kolları sıva.

ASLAN: Prensesim, sahne senin! Güneş burcuna geçiyor, ışığınla herkesi büyüleyeceksin. Kendini en çok "sen" hissettiğin dönem başlıyor. Tadını çıkar, bu senin ayın!

AKREP: Jüpiter ve Plüton senin üzerindeki baskıyı artırıyor olabilir. "Olduğum yerde mi kalayım, yoksa risk mi alayım?" diye düşünüyorsan, artık o riski alma vaktin gelmiş. Korkma, kazanan sen olacaksın.

KOVA: İlişkilerde biraz "ben mi haklıyım, sen mi?" savaşı olabilir. Ama tatlım, karşı tarafı biraz anlamaya çalışırsan o gerginlik yerini çok tatlı bir uyuma bırakacak.

Değişkenler Hız Kesmiyor

İKİZLER: Mars senin burcunda, resmen "hız tutkunu" oldun! Çok şey yapasın, çok şey öğrenesin var. Enerjin süper ama zihnini biraz dinlendir, yoksa gün sonunda pilin tamamen bitebilir.

BAŞAK: Biraz inziva vaktin gelmiş sanki. Herkese koşturmaktan yoruldun. Bu hafta kendine biraz vakit ayır, iç sesini dinle. Planlarını yap ama kimseyle paylaşma, senin "sır"larına ihtiyacın var.

YAY: Arkadaşların, sosyal çevren... Bu hafta oradan çok güzel haberler alabilirsin. Bir gruba liderlik edebilir veya hayallerin için çok şanslı bir adım atabilirsin.

BALIK: Kariyerinde bir başarı var ama sorumluluklar seni biraz bunaltmış gibi. Yaratıcılığını kullan, işin içine biraz "sanat" katarsan o yorucu işler bir anda eğlenceye dönüşür.

Özetle ; bu hafta herkesin biraz "benden ne olur?" sorusuna yanıt aradığı, ama bu yanıtı da Aslan'ın o cesur enerjisiyle aldığı bir hafta olacak. Herkes kendi ışığını keşfediyor, sen de kendi ışığını sakın söndürme!