Haftaya 14 Temmuz'daki Yengeç Yeni Ay'ı ile Aidiyet ve Kökler alanlarını sorgulatan duygularla başlıyoruz.

Yengeç burcu,"vatan, ev, koruma ve güvenlik" demektir. Bu Yeni Ay ile birlikte toplumların güvenlik algısı, toprakla olan bağı ve aile kavramı yeniden masaya yatırır. Dünyada daha korumacı, daha içe dönük ve kendi sınırlarını muhafaza etmeye odaklı bir enerji baskın. İnsanlar "kendini evinde hissetme" ihtiyacını daha derinden duyuyor olacaklar.

Geçmişle yüzleşme bu Yeni Ay, Merkür retrosu ile el ele yürüdüğü için, genel olarak "eski dosyaların" açıldığı bir dönem olacak. Geçmişte çözülmemiş toplumsal meseleler, unutulmuş veya halı altına süpürülmüş konular sanki birer birer gündeme geliyor. İletişim kopuklukları veya yanlış anlaşılmalar, aslında uzun süredir üzerinde durmadığı bir sorunu düzeltmesi için birer işaret niteliğinde olacak.

Bu dönem hepimiz için oldukça hassas. Yengeç’in su elementi etkisiyle, kitleler üzerinde şefkat arayışı kadar savunma mekanizmalarının da yükseldiğini görüyoruz. Bu, toplumsal bir "kırılganlık" yaratıyor; duygusal kutuplaşmaların ve aidiyet üzerinden şekillenen tartışmaların artması olası.

Transit Satürn’ün (Koç) üzerindeki konumu ve 11. ev (toplumlar, kolektif hedefler) teması, dünyada "yeni bir düzen" kurma isteğini körüklüyor. Bu sadece duygusal değil, aynı zamanda sistemlerin disipline edilmeye çalışıldığı, eski yapının artık taşıyamadığı yüklerin fark edildiği bir süreç. Kolektif, artık sadece duygusal bir tatmin değil, sürdürülebilir bir gelecek için disiplin ve gerçekçi adımlar bekliyor.

Özetle;genel enerji şu an bir "kabuk değiştirme" sürecinde; duygusal güvenliğini garanti altına almadan sağlam bir yapı inşa edemeyeceğini farket diyor.

22 Temmuz’a kadar sürecek olan bu "geçmişin tortularını temizleme" süreci, aslında çok büyük bir yapısal değişimin sadece giriş kısmı olacak.

Herkes dışarıya, gürültüye, geçmişin yarım kalmış işlerine odaklanmışken, o sessiz gücü elinde tutan burç Yengeç!!!

Yengeçler öncelikli olacak ama

şu an hepimiz bir "emniyet arayışı" içindeyiz. Yengeç, gökyüzünde Yeni Ay’ın ev sahibi olarak, tam da bu "güvenli alan" ihtiyacını temsil ediyor.

Yengeç burcu, duygusal tepkilerini yönetmeyi başardığı ve "kendi güvenli limanını" dış dünyadan bağımsız bir şekilde kendi içinde kurabildiği anda, çevresindeki herkes için de bir "dengeleyici" haline gelir.

Yani Yengeç, kendi iç huzurunu çözdüğünde; etrafındaki Oğlak, Koç veya Terazi gibi daha "aksiyon ve başarı" odaklı burçlara da huzurun aslında bir duruş olduğunu öğretir.

Şu an Merkür retrodayken ve herkes birbirini yanlış anlarken, Yengeç’in "şefkatle durma" becerisi, o kaotik enerjiyi sakinleştiren bir su gibi yayılır.Huzur, tam da bu "duygusal zekayı" başkalarına yansıtma noktasında başlıyor.

Özellikle 22 Temmuz'da gerçekleşecek olan Güneş-Plüton etkileşimiyle birleştiğinde, Yengeç'in "kendi kabuğundan çıkıp kolektifi nasıl dönüştüreceğine" dair çok özel bir detay kendi içindeki o fırtınayı dindirdiğinde, tüm kolektif üzerindeki o gerilimi kolaylıkla değiştirilebilir.

Bakalım bu Yengeç Yeni Ay'ı ve gökyüzü trafiği, her bir burçta nasıl bir rüzgar estiriyor?

KOÇ: Canım, senin için "ev" demek, artık hayatının temelini yeniden atmak demek. Kendini güvende hissetmediğin hiçbir yere kök salmayacaksın. Geçmişin duygusal yüklerini bırak, önündeki yeni binaya odaklan!

BOĞA:İletişim trafiğin biraz yoğun, tatlım. Merkür retrodayken yanlış anlaşılmalara dikkat! Ama yakın çevrenle olan bağların güçleniyor. Eskiden söyleyemediğin o güzel sözleri dile getirme vakti geldi.

İKİZLER:Maddi konular ve öz değerin ön planda. "Ne kadar değerliyim?" sorusunun cevabını, başkalarının onayında değil, kendi iç huzurunda bulacaksın. Gereksiz harcamaları bir kenara bırakıp biraz finansal dinginlik yakalamaya ne dersin?

YENGEÇ: Sahne senin, güzelim! Yeni Ay senin burcunda. Kendini, hayallerini ve görünüşünü yenilemek için harika bir zaman. "Ben ne istiyorum?" diye kendine sorduğunda gelen o ilk cevap, bu sürecin anahtarı olacak.

ASLAN: Biraz inzivaya çekilme zamanı. Ruhunu dinlendir, arka planda seni yoran ne varsa temizle. Bu dönem, senin için bir tür "yazılım güncellemesi" gibi; biraz sessiz kalıp güç toplayacaksın.

BAŞAK: Sosyal çevren ve arkadaşlıkların mercek altında. Hangi dostlukların seni gerçekten beslediğini, hangilerinin sadece zamanını aldığını göreceksin. Gelecek projelerinde daha seçici olman gereken bir dönemdesin.

TERAZİ: Kariyer ve toplum önündeki duruşun ön planda. İşle ilgili konularda eski hataları düzeltmek için harika bir fırsatın var. Hedeflerini biraz daha "duygusal tatmin" odaklı yeniden gözden geçirmeye ne dersin?

AKREP: Vizyonunu genişletme zamanı! Uzaklardan gelen haberler, yeni bir eğitim veya inanç sistemleri hayatına dokunabilir. Dünya görüşünü biraz değiştirmeye ve esnek olmaya hazır mısın?

YAY:Ortaklı paralar, miraslar veya borçlar... "Bizim" olanın sorumluluğu senin üzerinde. Biraz kriz gibi görünse de, aslında uzun vadeli bir dönüşümün tam merkezindesin. Finansal stratejilerini güncelleme vakti.

OĞLAK: İlişkiler ve ortaklıklar alanında büyük bir enerji var. Hayatındaki kişiyle veya iş ortağınla olan bağlarını "ciddi" bir şekilde gözden geçiriyorsun. "Bu ilişki beni büyütüyor mu, küçültüyor mu?" sorusunun cevabı, bu Yeni Ay'ın hediyesi.

KOVA: Günlük rutinlerin ve sağlığın... Hayatını biraz daha sadeleştirmen ve disipline etmen gerekiyor. Kendini yıpratmadan, daha verimli bir yaşam tarzına geçmek için gökyüzü sana yeşil ışık yakıyor.

BALIK: Aşk, yaratıcılık ve keyif alanın ışıldıyor! Eğer bir hobiye başlamak veya kalbinin sesini dinlemek istiyorsan, şimdi tam zamanı. Çocuksu neşeni hatırlaman, kolektif enerjideki o ağırlığı dağıtmanı sağlayacak.

Özetle; Her burç kendi evinde, kendi duygusal güvenliğini inşa etmeye çalışıyor.

Keyifli okumalar.