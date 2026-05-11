Haftaya Plüton Kova’da retro hareketinin etkisiyle başlıyoruz. Buda bizlere bazı hikâyeler kapanmak için değil, sana gerçeği göstermek için yeniden açılıyor dedirtecek.

16 Ekim’e kadar sürecek bu dönem; özellikle Kova, Aslan, Boğa ve Akrep yerleşimleri olanlar için oldukça güçlü etkiler taşıyor.

Hayatında uzun süredir görmezden geldiğin konular artık saklı kalmayabilir.Bastırılmış duygular, ertelenmiş yüzleşmeler ve kontrol etmeye çalıştığın alanlar tek tek önüne çıkabilir.

Çünkü Plüton’un amacı yıkmak değil;seni fazlalıklardan arındırıp dönüştürmek.

Bu süreçte bazı ilişkiler değişebilir, bazı düzenler bitebilir.Eskisi gibi hissetmediğin şeylere tutunmak zorlaşabilir.

Ama bazen kayıp gibi görünen şey, aslında özgürlüğün başlangıcıdır.

Ne kadar direniyorsan o kadar yorulursun.Kabul ettiğinde ise dönüşüm sessizce başlar.

Şimdi kendine şu soruyu sor:

Gerçek güç; her şeyi kontrol altında tutmak mı,yoksa zamanı geldiğinde bırakabilmek mi?



16 Mayısta ise 25 derecede Merküryen bir yeniay deneyimleyeceğiz ve bu yeni ay gökyüzünün derinlerinde bizlere sessiz ama güçlü bir kapı açıyor. New Moon karanlığın içinden doğan yeni niyetleri, ruhsal yenilenmeyi ve kader çizgisinde yön değişimlerini simgeler. Bu hafta evrenin enerjisi daha “içe dönük” çalışacak; dışarıdan sakin görünen pek çok şey aslında içeride büyük bir dönüşüm hazırlığında olabilir.

Bu Yeni Ay’ın enerjisi özellikle:

* eski döngüleri kapatmak,

* ruhsal yüklerden arınmak,

* kalpten gelen kararlar almak,

* hayatın kontrolünü yeniden ele geçirmek

konularında etkili hissedilebilir.

Önümüzdeki hafta boyunca birçok kişi “artık eskisi gibi devam edemem” hissine kapılabilir. Çünkü bu Yeni Ay, sadece yeni başlangıç değil; aynı zamanda ruhun gerçek yönünü hatırlamasıyla ilgilidir.

Aşk tarafında:

Sessiz kalan duygular açığa çıkabilir. Kadersel karşılaşmalar, beklenmedik mesajlar veya geçmişten dönen enerjiler görülebilir. Ancak bu Yeni Ay, yüzeysel ilişkilerden çok ruhsal bağları güçlendirme eğiliminde.

Kariyer ve para alanında:

Uzun süredir düşünülen ama cesaret edilemeyen adımlar için güçlü bir enerji oluşuyor. Özellikle sezgisel kararlar dikkat çekebilir. Evren “güvende kalmak mı, büyümek mi?” sorusunu soruyor.

Ruhsal etkisi:

Rüyalar yoğunlaşabilir. İç ses güçlenebilir. Bazı kişiler yalnız kalma ihtiyacı hissedebilir çünkü Yeni Ay enerjisi önce ruhu temizler, sonra yeni kapıları açar.

Bu hafta dikkat edilmesi gerekenler:

* acele kararlar,

* duygusal patlamalar,

* geçmişe saplanmak,

* enerjiyi tüketen insanlarla fazla vakit geçirmek

16 Mayıs’ta Boğa burcunda doğan Yeni Ay, toprağın altında sessizce filizlenen kader tohumları gibi çalışıyor. Bu enerji ani değil; kalıcı. Gürültülü değil; derin. Önümüzdeki haftada herkes hayatının başka bir alanında “sağlamlaşma” ihtiyacı hissedecek. Ancak bu kez mesele sadece değişim değil, gerçekten kök salmak.

♈ Koç & Yükselen Koç

Evren şimdi odağını maddi güvenliğinize çeviriyor. Uzun süredir zihninizde dolaşan bir fikir para kazandıran bir projeye dönüşebilir. Yeni iş teklifleri, ticari girişimler, anlaşmalar ve maaş konuşmaları gündeme gelebilir. Bu Yeni Ay size şunu söylüyor: “Değerini bildiğin anda bereketin yönü değişir.” Özellikle iletişim yoluyla gelen fırsatlar dikkat çekebilir.

♉ Boğa & Yükselen Boğa

Bu Yeni Ay’ın başrolü sizsiniz. Kendinizi yeniden yaratma zamanı. İmaj değişikliği, yeni hedefler, kişisel kararlar ve hayatınızın yönünü değiştirecek başlangıçlar kapıda. İçinizde uzun süredir büyüyen “artık başka biri olmak istiyorum” hissi güçlenebilir. Söylediğiniz sözler, aldığınız kararlar ve attığınız ilk adımlar önümüzdeki ayların temelini oluşturacak.

♊ İkizler & Yükselen İkizler

Sizin için görünmeyen kapılar açılıyor. Bilinçaltınız yoğun çalışıyor olabilir; rüyalar, sezgiler ve geçmiş meseleler yeniden yükselebilir. Bu hafta biraz geri çekilmek, sessizleşmek ve ruhunuzu dinlemek size iyi gelecek. Eski bir yarayı kapatabilir, zihinsel bir arınma yaşayabilirsiniz. Evren sizi yeni bir döneme hazırlamadan önce iç dünyanızı temizliyor.

♋ Yengeç & Yükselen Yengeç

Yeni Ay, sosyal çevrenizi ve gelecek hayallerinizi aydınlatıyor. Yeni insanlar, yeni bağlantılar ve geleceğe dair umut veren planlar gündeme gelebilir. Bir arkadaş ortamında başlayan konuşma uzun vadeli bir fırsata dönüşebilir. Bu süreçte kurduğunuz çevre, gelecekteki yönünüzü ciddi şekilde etkileyebilir. Hayal kurmak artık yeterli değil; şimdi onları somutlaştırma zamanı.

♌ Aslan & Yükselen Aslan

Gökyüzü sizi kariyer sahnesine çağırıyor. İş hayatında görünür olmak, önemli kişilerle görüşmek, yeni bir proje veya sorumluluk almak mümkün. Bu Yeni Ay özellikle “toplum önündeki duruşunuzu” değiştiriyor. Patronlarla konuşmalar, resmi kararlar veya kariyer yön değişiklikleri etkili olabilir. Şimdi attığınız adım uzun vadeli statünüzü belirleyebilir.

♍ Başak & Yükselen Başak

Ruhunuz genişlemek istiyor. Eğitim, seyahat, yurtdışı bağlantıları, akademik konular veya hayat görüşünüzle ilgili büyük bir açılım yaşayabilirsiniz. Uzun süredir ertelediğiniz bir yolculuk ya da öğrenme süreci başlayabilir. Bu Yeni Ay size yeni bir bakış açısı getiriyor. Zihinsel sınırlarınızı kırdıkça hayatınızın da genişlediğini fark edeceksiniz.

♎ Terazi & Yükselen Terazi

Bu Yeni Ay derin dönüşüm alanınızı çalıştırıyor. Ortak para, krediler, borçlar, miraslar veya duygusal bağlarla ilgili yeni gelişmeler olabilir. Maddi bir konuda anlaşma yapılabilir ya da geçmişten gelen bir yük kapanabilir. Aynı zamanda duygusal olarak da güçlü bir çözülme yaşayabilirsiniz. Kontrol etmeye çalıştığınız şeyleri bıraktığınızda gerçek dönüşüm başlayacak.

♏ Akrep & Yükselen Akrep

İlişkiler kader sahnesine çıkıyor. Yeni bir ilişki başlayabilir, mevcut ilişkilerde ciddi konuşmalar yapılabilir ya da ortaklıklarla ilgili önemli kararlar alınabilir. Bu Yeni Ay size “yanınızda kimlerle yürümek istiyorsunuz?” sorusunu soruyor. Ruhsal bağlar güçlenirken yüzeysel ilişkiler doğal olarak elenebilir.

♐ Yay & Yükselen Yay

Günlük yaşamınızı yeniden yapılandırıyorsunuz. İş düzeni, sağlık, rutinler ve yaşam kalitesiyle ilgili yeni kararlar gündeme gelebilir. Daha disiplinli bir sisteme geçmek isteyebilirsiniz. Küçük görünen bir değişiklik zamanla hayatınızı tamamen dönüştürebilir. Bedeniniz de sizden daha fazla özen ve denge isteyebilir.

♑ Oğlak & Yükselen Oğlak

Kalbinizde uzun süredir susan bir taraf yeniden canlanıyor. Aşk, yaratıcılık, hobiler ve yaşamdan keyif alma alanında yeni başlangıçlar oluşabilir. Beklenmedik bir mesaj, bir tanışma ya da yaratıcı bir fikir sizi heyecanlandırabilir. Bu Yeni Ay size sadece çalışmayı değil, yaşamayı da hatırlatıyor.

♒ Kova & Yükselen Kova

Ev, aile ve içsel güvenlik konuları ön plana çıkıyor. Taşınma, ev düzeni, aileyle ilgili kararlar veya köklerinize dair farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Dış dünyada ne kadar güçlü görünürseniz görünün, bu Yeni Ay size “gerçek huzur içeride kurulur” mesajı veriyor. Ev içinde yapılan konuşmalar uzun vadeli sonuçlar doğurabilir.

♓ Balık & Yükselen Balık

İletişim alanınız güçlü şekilde aktive oluyor. Yazmak, konuşmak, eğitim almak, dijital projeler başlatmak veya kendinizi ifade etmek açısından şanslı bir dönem. Yakın çevrenizden gelecek bir haber hayatınızın yönünü değiştirebilir. Düşünceleriniz artık daha net, daha kararlı ve daha gerçekçi bir forma giriyor. Sesinizi duyurma zamanı geldi.