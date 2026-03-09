Gökyüzünde bu hafta balık burcunda toplanan gezegen yerleşimiyle ve başladığımız haftaya oldukça sezgisel ve mistik bir zamandan geçiyor olacağız.

Merkür retrosunun en etkili zamanları ve Balık’ta olması bizi zihinsel açıdan netleşmekte zorluyor. Merkür Balık’ta hem düşer hem zarardadır ve retro olması bu durumu kat kat artırarak bulanıklık hissine kapılmamıza sebebiyet verebilir.

Eğer imkânınız varsa bu hafta gökyüzünün Balık etkisiyle yardımlaşmayı öncelik haline getirirsek ruhsal açıdan ferahlamayı seçmiş oluruz. Enerjiyi doğru kullanmak, gökyüzü ile bir bütün olmak adına çok yüksek bir bilince varmamızı sağlayacaktır. Hem Merkür hem de Jüpiter Retro döneminde olduğumuzdan öncesinde yapılmış olan belki bizim belki de ebeveynlerimizin yaptığı hataların affı adına oldukça güçlü bir süreçten geçiyoruz. Af dilemek, telafi etmek belki zor gelebilir ama hafifliğine inanamayacaksınız emin olun!

Ay Akrep burcunda haftaya başlıyoruz. Burada ikili ve özel ilişkilerde yoğun hisler ve yardımlaşma konusunda harika etkiler barındırıyor. Niyetler kalpten olmalı. Yaklaşık 21 Mart’a kadar mücadele ettiğimiz, anlatamadığımız belki de anlaşılamadığımız kişi ve konularda zaman zaman zorlanabiliriz. Ancak bu etkileri bertaraf etmek için hakkaniyet ölçüsünü tartıp konuşmalarımızı ona göre yaparsak, retronun bulanıklık enerjisinden kurtulmuş oluruz.

Balık burcu egonun eridiği, manevi kapıların açıldığı bir enerjiyi temsil eder. Tasavvufta; Mevlana’nın “hiçlik” mertebesini yansıtır. Koç burcuna geçmeden önceki sıfırlanma, yani doğum öncesi aşaması gibidir. Bu süreç bizleri daha fedakâr ve manevi hissetmeye yönlendirebilir.

Geçmiş hataları telafi etmek için çok güzel zamanlar. Çünkü hareket geriye doğru (retro) olduğundan, bizlere verdiğimiz sözleri yeniden gözden geçirme fırsatı sunar.

Onları belirleyip telafi etmek için manevi fayda sağlayacak adımlar atılabilir. Geçmiş konuların sonlanması için fırsat zamanlarıdır.

Merkür–Mars kavuşumu ile internet, teknoloji ve eğitimlerle ilgili aksaklıklar yaşanabilir. Mars’ın Kuzey Ay Düğümü ile kavuşumu ise adım atabileceğimiz konuları belirleyip yapılabilirliğini artırabilir.

Ruhsal bir amaç edinmek için uygun bir dönemden geçiyoruz. İçin de kaybolmuş gibi hissettiğimiz duyguların bir süre sonra doğru kapıları açtığını görebiliriz. Kararlı ve güçlü konumlara ilerlerken zaman zaman yorulsak da bu süreç bize özel deneyimler kazandıracaktır.

KOÇ

Sevgili koçlar bu hafta sizlerin bilinçaltınız tetikleniyor. Belki gizlediğiniz, belki kurban ettiğiniz belki de kurban olduğunuzu düşündüğünüz konu, durum ve kişilerle karşı karşıya gelmeniz ve geçmiş mevzulardan dolayı yüzleşme zamanlarındasınız. Hakkınızı yiyenler ya da hakkını yedikleriniz varsa bu haftadan sonra her şey ortaya çıkıyor umarım kolaylıkla atlatırsınız.

BOĞA

Sevgili boğalar bu hafta sizlerin dostluklarınız ve gelecek hayallerinizle ilgili yönsüz hissedebilirsiniz. Ama hiç umutsuzluğa kapılmayın tam yol bitti derken yepyeni yollar ve yöntemlerle kendinizi yeniden var edeceksiniz.

İKİZLER

Sevgili ikizler kariyeriniz, toplumda nasıl göründüğünüz ya da patronlarla olan ilişkinizde artık ferahlamaya doğru gidiyorsunuz. Çözülmez dediğiniz her şeyin yoluna girdiğini 21 Mart itibariyle hak edişlerinizi almaya başladığınız zamanlar olacaktır. Siz doğru olun eğrilere bakın neler oluyor zamanlarına az kaldı. Sorumluluklarınızı yerine getirin yeter.

YENGEÇ

Sevgili yengeçler sizler bu hafta adeta ruhsal bir arayış içerisine giriyorsunuz ve bu çok normal bir süreç. Hukuki konularda, yüksek öğrenim alanında netleşmeler gündeminiz olabilir. Rüyalarınız oldukça etkili olacaktır göz ardı etmeyin. Kaybolduğunuzu sandığınız yerden yeniden kendinizi bulacaksınız biraz izin verin kendinize bu haftayı da bitirin güzel olacak.

ASLAN

Sevgili aslanlar bu hafta sizler hayatınızın yönünü bulmanız için fırsatlar sunacaktır ancak bu fırsatlar öncesinde bir karmaşa belki korku, kaygı, endişe yaratacak ardından hakkınız olan size elbette gelecektir. Krizler kapınızı çalarsa şayet yüzleşip arınarak yepyeni bir döneme geçeceksiniz hakkaniyeti elden bırakmayın yeter.

BAŞAK

Sevgili başaklar bu hafta güven alanlarınız tetikleniyor. Özellikle ikili ilişkilerde, eşinizle ya da ortağınızla olan durumlarda toksik olan hiçbir duruma yer vermeyin. Manipüle edilmemeye dikkat edin yalan haberlere karşı temkinli olun ve fedakârlık ettiğiniz konularda bir durun bakalım değer mi sorusunun cevabını önce kendinize verin. Ama güzel olan şu ki sosyal çevrenizden çok güzel destekler alabilir gücünüzü yeniden toparlamaya çalışıyor olduğunuzu fark edebilirsiniz.

TERAZİ

Sevgili teraziler bu hafta önceliğiniz sağlığınız olacaktır. Ruhsal ve fiziksel sağlığınıza, beslenme düzeninize karşı aman dikkat edin. İş yerinizde birlikte çalıştığınız kişilerin gerçek yüzünü görebilir net kararlar alarak yeni planlar ve hedeflere doğru yönlenebileceğiniz zamanlardasınız. Dikkatinizi çeken şeylere hassasiyetle bakarsanız kârlı çıkan siz olursunuz. Hobilerinizle ilgili yeni iş alanları oluşturabilirsiniz ve ne güzel ki partneriniz tarafından sevildiğinizi hissetmek için güzel zamanlardasınız.

AKREP

Sevgili akrepler bu hafta şans, aşk ve çocuklar gündeminiz. Ebeveyn olan akrep burçları bu hafta çocuklarına karşı duyarlı olmalı, sakin kalmalı ruhsal ve bedensel olarak çocuklarının yanında olduklarını hissettirmeliler. Nihayet ettiklerinizden kurtuluyorsunuz iyi haberler almaya çok yakınsınız akıllı ve mantıklı olursanız haftanın şampiyonusunuz.

YAY

Sevgili yaylar bu hafta aile, ev, emlak konularında hareketli günlerden geçebilirsiniz. Tamirat -tadilat konuları meşgul etse de iyi bir planlama ile oldukça güzel sonuçlar alabilirsiniz sadece bu aşamada vereceğiniz kararlarda fanatik tutumlara hatta körü körüne düşünmeden verilen kararlara extra dikkat edin.

OĞLAK

Sevgili oğlaklar bu haftaki gündeminiz kardeşler, kuzenler, yakın çevre, akrabalarla ilgili zihnin karışabilir. Yalanlar, dedikodular kulağınıza gelirse karışmayın gözlemci olun ve dışardan bakmaya çalışın işte o zaman doğru olanı ayırt etmeniz kolay olacaktır. Araç arızalarına dikkatli olun görmezden gelmeyin.

KOVA

Sevgili kovalar bu hafta sizin gündeminiz parasal konular ve öz değerlerinizle ilgili olacaktır geçmişte miras ve gelir konularında kaçırdığınız fırsatların geri geldiğini, alacağınız paraların yeniden gündem olacağını ve bu süreçte hayatınıza kimlerle devam edip kimlerle yol ayrımına gitmeniz gerektiğinizin kararını vereceğiniz zamanlardan geçiyorsunuz sadece manipülasyonlara dikkat edin yeter.

BALIK

Sevgili balıklar bu haftanın yıldızı sizsiniz gezegenlerin sizin burcunuz da toplanması sizi hayat ve yaşam yolunda önemli kararlar almanıza ışık tutuyor. Ancak karar aşamasında hakkınızı korumak adına güç sergilemek zorunda kalabilirsiniz ancak merkürün hala retroda olduğunu unutmayın merkür retrosunda başlayan güç savaşı sizin zararınıza olur dikkat edin. Dış görünüşünüz, giyim tarzınız değişebilir sahne sizin o sahnede nasıl parlamak istediğinize karar verin ve yeniden doğmaya hazırlanın ama savaşarak değil unutmayın.