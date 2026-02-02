Şubat ayı hepimize bambaşka gündemlerle yepyeni başlıklar sunuyor olacak. Başta gezegenlerin burç değişimleri ile ilgili konularda mücadelelerimizin sonuçlarını aldığımız bir ay bizi bekliyor.

Belki yoracak, belki zorlayacak ama haddimizi bildirecek.

Neptün, 26 Ocak’ta Balık burcundan Koç burcuna geçmesiyle aşırı yağışlar gibi su temalı konular da hareketli bir dönemden geçerken, 36 yılda bir gerçekleşen Satürn–Neptün kavuşumu Şubat ayına damgasını vuracak. 15 Şubat günü ise Satürn balık burcundan koç burcuna geçecek ve 2,5 yıllık gündemlerimizin hak edişlerini bizlere sunacak.

Şubat ayının en olumlu etkilerini Boğa, Yengeç, Kova burçları alacakken, karşıt burçlarında Terazi, Aslan ve Oğlaklar da güzel etkiler alacak.

KOÇ

Sevgili koç ve yükselen koçlar, hayatınızda netleşmeler gündeminiz olacak. Satürn ve Neptün’ün sizin burcunuza geçmesiyle ne istediğinizi netleştireceğiniz bir sürece girdiniz.

BOĞA

Sevgili boğa ve yükselen boğalar sizlerin hayatında gönül kapınız aralanıyor ve ardı ardına gelen aşklara hazır olmalısınız. Maddi ve manevi açıdan şanslı olduğunuz ve yükselişlerle dolu bir dönem sizlerle olacak.

İKİZLER

Sevgili İkizler ve yükselen İkizler, sizin duygu ve düşüncelerinizde sisler, puslar kalkıyor. Eski, yanlış olan her şey geride kalıyor. Eğitim konularında çok aktif ve öğrendiğini aktarma konusunda oldukça olumlu bir süreç içerisindesiniz.

YENGEÇ

Sevgili Yengeç ve yükselen Yengeçler, sizlere aşk geliyor. Sağlam ve asıl ilişkilerde başlangıç zamanlarına giriyorsunuz. Birçok yengeç çevresini şaşırtacak bir sürece giriyor. Emeklerini kimlere vereceklerini kendileri seçiyor olacak.

ASLAN

Sevgili Aslan ve yükselen Aslanlar, sizlerin sözlerinin daha dokunacağı bir sürece giriyorsunuz. Tavır ve davranışlarınızla yaşantınızı güvenilir bir hâle getiriyorsunuz. Liderlik egonuzun artışı olacak.

BAŞAK

Sevgili Başak ve yükselen Başaklar, sizlere biraz kontrollü baskılar sunuluyor. Bunalım ve buhranlı durumlardan uzaklaşmaya gayret edin. En çok kendinizi önemseme ve “artık sizi size hatırlatan” mesajlar var.

TERAZİ

Sevgili Terazi ve yükselen Teraziler, ikili ilişkilerde arınma zamanlarına girdiniz. Dedikodu, kıskançlık, toksik olan her şeyden uzaklaşacağınız ve özgürleşeceğiniz zamanlardan geçiyorsunuz.

AKREP

Sevgili Akrep ve yükselen Akrepler, sizin şifalanacağınız bir sürece giriyorsunuz. Kaygı ve korkulardan arınma ve güçlü bir şekilde kendinizle nereye varacağınızı ele alıyorsunuz. Ön yargıdan uzak olmanız çok önemli.

YAY

Sevgili Yay ve yükselen Yaylar, ikili ilişkilerde doğru bildiğiniz yanlışları düzeltiyor, maskelerinizde değişikliğe gidiyorsunuz. İş ve kariyer alanınızda yükselişler ve hareketler zamanındasınız.

OĞLAK

Sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar, sizler iş konusunda kalıcı başarılara doğru yol alıyorsunuz. İş ve kariyer alanlarında yetkin insanlar konumundasınız. Kalıcı ve sağlam işler ve aşklarda netleşme, isteklerinizi gerçekleştirmeye adım adım ilerleyeceksiniz.

KOVA

Sevgili Kova ve yükselen Kovalar, sizler hayatınızda “Kim benim dostum, kim düşmanım?” diye belirleyeceğiniz konularda netleşme zamanlarından geçiyorsunuz. Herkesi olduğu gibi kabul et ama yoluna kimlerle devam edeceğine karar ver.

BALIK

Sevgili Balık ve yükselen Balıklar, sizler için öyle bir ay ki aydınlanma ve uyanma dönemine girdiniz. Hayatınıza kulak verin ve geçmişte yarım kalan konu ve kişilere yeniden şans vermeyin. Bitmiş bir ilişkiden ya da kapattığınız kapıları tekrar açmayın. Önünüze bakın; sizler dağılıyor ve kendinizi topluyorsunuz.