Hayat, kimi zaman kendi seçimlerimizle, kimi zamansa kadersel etkilerin sert ve sarsıcı diliyle yol gösteriyor. Ancak çoğu zaman bu işaretleri fark edemiyor; yönümüzü bulmaya çalışırken çırpınıyoruz.

Oysa yaşamın içinde bir an durup sakinleşebilsek, bize sunulan koşulların bambaşka kapıları araladığını fark edebilir ve gücümüzü doğru yönlendirebilme fırsatının olduğunu da görebiliriz.

Şimdi öyle bir göksel eşikteyiz ki; hayallere sığınmanın, bahanelerin ardına saklanmanın ya da yanılsamalarda kaybolmanın artık bir karşılığı yoktur.

Retroların gölgesinden sıyrıldığımız, tutulmaların yoğun etkilerini geride bıraktığımız bu süreçte gökyüzü adeta yeniden doğuyor. Kararlılıkla ve cesaretle adım atabilenlere ise yepyeni hikayeler vadediyor.

Geride bıraktığımız son üç yıl, pek çoğumuz için kolay geçmedi. Yarım kalan hayatlar, ertelenen hayaller, güven alanların yok olması ve kimi zamansa derin kayıplar… Tüm bunlar birikerek içsel bir yorgunluk yaratsa da artık bir eşik aşılıyor: Hayallerin yerini gerçekler, bekleyişin yerini hareket alıyor.

Balık stelyumunun sona ermesiyle Koç burcu dönemi başlıyor ve zamanın akışını hızlandırırken, eylemlerimizi belirgin şekilde netleştiriyor.

25 Mart Güneş-Satürn kavuşumu ile bu hafta “ben de varım” deme cesaretini kazandırıyor. Sorumluluk almaktan korkmayan, sınırlarını çizebilen ve emek verdiği her şeyi kalıcı hale getirmeye destek olan bu etki her ne kadar burçlara göre farklılık gösterse de bu dönem ortak bir alanda birleşiyor: Sistemini kur ve yeniden başla…

Farklı deneyimlerden geçiyor olsak da bu göksel etki bizlere hayatımızla ilgili yeni hikayelere doğru yol alacağımızı işaret ediyor olacak.

KOÇ

Düşüncelerinizi somut adımlara dönüştürebileceğiniz, planlarınızı hayata geçirme cesareti bulacağınız bir haftadasınız. Kendinizle ilgili önemli farkındalıklar yaşayabilir, içsel gücünüzü yeniden keşfedebilirsiniz. Hem fiziksel hem de ruhsal açıdan desteklendiğinizi hissedeceğiniz bu süreçte, kendinize yaptığınız yatırımların karşılığını güçlü bir şekilde almanız mümkün.

BOĞA

Uzun süredir netleştiremediğiniz konular artık berraklaşıyor. Özellikle maddi alanlarda yeni kapıların aralanması söz konusu. Sosyal çevreniz genişlerken iş hayatınızda da görünürlüğünüz artıyor. Parladığınız ve emeklerinizin karşılığını almaya başladığınız bir haftaya giriyorsunuz.

İKİZLER

İletişim trafiğiniz hız kazanıyor. Kısa yolculuklar, önemli görüşmeler ve gündemi belirleyen konuşmalar bu dönemde öne çıkabilir. Uzun vadeli projelerde fırsatlarla dolu bir sürece girerken, yeniliklere açık olmanız size avantaj sağlayacak. Değişimi sevgiyle karşılayın; hayatınızda yeni bir sayfa açılıyor.

YENGEÇ

Temellerinizi sağlamlaştırma ve güven alanınızı güçlendirme zamanı. Beklediğiniz haberler sizi sevindirirken, iş hayatınızda daha kararlı ve net bir duruş sergileyebilirsiniz. Çevrenizde gelişen olayları kendi lehinize çevirebilecek güce sahipsiniz. İsteklerinizi açık ve net bir şekilde ifade etmeniz, kapıları ardına kadar açabilir.

ASLAN

Derin duygular yüzeye çıkarken, kalbinizin sesini daha güçlü duyabilirsiniz. Duygusal konularda sürpriz gelişmeler mümkün. Alım–satım ve sözleşmelerle ilgili fırsatlar gündeme gelebilir. Hedeflerinize ulaşmaya çok az kalmışken, evrenin sizi desteklediğini hissedeceğiniz bir döneme giriyorsunuz.

BAŞAK

Gelişim odaklı bir süreçtesiniz. Kendinizi yeniden yapılandırmak ve hayatınıza yeni düzenler katmak için güçlü etkiler altındasınız. Beklenmedik fırsatlar sizi şaşırtabilir. İş hayatında kendinizi daha rahat ifade ederken, finansal konularda temkinli adımlar atmanız faydalı olacaktır. Kararlılığınız sizi başarıya taşıyor.

TERAZİ

Haftanın başında yoğunluk hissedebilirsiniz; ancak ilerleyen günlerde ilişkiler alanında netleşmeler yaşanıyor. Yapacağınız anlaşmalar ve kuracağınız iletişimler sizi görünür kılacak. Kendinizi ifade etme cesaretiniz artarken, hedeflerinize doğru sağlam adımlarla ilerliyorsunuz.

AKREP

Sezgileriniz güçleniyor, duygusal karmaşalar yerini içsel berraklığa bırakıyor. Bulunduğunuz ortamlarda dikkat çekebilir, yüksek enerjinizle etki alanınızı genişletebilirsiniz. Uzun zamandır beklediğiniz bir konunun çözülmesiyle birlikte hayatınıza yeni bir düzen getirme fırsatı yakalayabilirsiniz.

YAY

Ailevi konularda yüzleşmeler ve ardından gelen rahatlama duygusu söz konusu. Sınırların yeniden belirlendiği bu süreçte, kendinizi güçlü bir şekilde ifade edebilirsiniz. Maddi konularda olumlu gelişmeler yaşanırken sosyal ilişkileriniz canlanıyor. Kendinize olan güveniniz artıyor.

OĞLAK

Uzun süredir sizi meşgul eden ailevi sorumluluklar hafiflemeye başlıyor. Sabırla attığınız adımların meyvelerini toplama zamanı. İlişkiler alanında yeni başlangıçlar gündeme gelebilir. Güçlenen özgüveninizle birlikte kendinizi daha net ortaya koyabileceğiniz fırsatlar yakalayabilirsiniz.

KOVA

Finansal konularda nefes alacağınız bir döneme giriyorsunuz. Emeklerinizin karşılığını almaya başlarken sosyal ilişkilerde de netlik kazanıyorsunuz. Yeni ortaklıklar ve anlaşmalar gündeme gelebilir. Kariyer yolculuğunuzda hedeflerinizi daha belirgin hâle getiriyor, sağlam adımlarla ilerliyorsunuz.

BALIK

Uzun zamandır beklediğiniz fırsatlar kapınızı çalıyor. Hayatınızda denge ve huzur duygusunu yeniden yakalayabilirsiniz. Değişim artık kaçınılmaz; yeni başlangıçlar sizi heyecanlandırabilir. Sosyal davetler ve yeni ortamlar ruhunuza iyi gelecek. Maddi ve manevi anlamda sıkışmışlık hissi geride kalıyor.