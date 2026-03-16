Yaşam boyu kimi zaman gösterdiğimiz sabırlar ve verdiğimiz emekler, sanki hiçbir şeyi değiştirmiyormuş gibi hissettirdiği, zamanla da bu hissin karamsarlığa doğru sürüklediği bir ruh hâliyle gireriz.

Oysa tam da bu anlarda, bazı konularda koşulların bir anda değiştiğine şahitlik ederiz.

Hayatta kapalı kapılar vardır; bir daha hiç açılmaması gereken. Açık kapılar da vardır; bir daha hiç kapanmaması gereken.

İşte tam da böyle bir haftaya giriş yapıyoruz. Belki de artık ömrün yeni bir kapısı aralanıyordur, kim bilir.

Hafta boyunca Kuzey Ay Düğümü ile Merkür’ün kavuşumu, kaderin yeniden yazıldığı bir süreci işaret ediyor. Farkındalıklar artarken kurulan cümleler de anlam kazanıyor. Zihnimizdeki soruların cevap bulmasıyla birlikte, dile dökülen duyguların gerçekliği karşısında durmak zorlaşıyor.

19 Mart’ta gerçekleşecek Balık Yeniayı, ilahi adaletin kapılarını sonuna kadar aralayacak. Bu süreç, adeta çifte bayram havası gibi hepimizin üzerine umut dolu bir esinti bırakacak.

Ruhsal yüklerden arınmak ve belki de şimdiye kadar göremediğimiz bazı gerçekleri fark etmek mümkün olacak. Hayatın akışında sabırla beklediğimiz ne varsa, artık daha görünür hâle geliyor ve bu yeni ay, yeni olaylardan ziyade içinde bulunduğumuz dönemi idrak etmeye ve farkındalık kazanmaya yönelik aydınlanmalara sebep oluyor.

Kalp büyümek isterken gerçeklik, insanı daha temkinli bir farkındalığa çağırıyor. Sezgisel cesaretin ve kalpten gelen hareketin desteklenmesine olanak sağlıyor. Uzun zamandır kilitli gibi duran bir kapının anahtarını bulmak gibi…

Bu hafta ise mübarek bir haftaya; mübarek günlerin en kıymetlilerinden biri olan Kadir Gecesi’nin eşlik etmesiyle, ilahi olan tüm kapıların sonuna kadar açıldığı bir zaman dilimine işaret ediyor. Ardından bayramla taçlanan bir haftanın başlangıcı var.

Keyifle geçireceğimiz nice güzel bayramlar olması dileğiyle…

Bayramınız mübarek olsun.

KOÇ

Bilinçaltınızdaki tüm soruların cevaplarını alacağınız bir haftaya giriş yapıyorsunuz. Geçmiş haftalarda süregelen uykusuz geceler ve zihninizi yoran düşünceler, bu hafta yavaş yavaş çözülmeye başlıyor. Her şeyin dengelenmesiyle birlikte, içinizdeki yüklerin neden oluştuğunu daha net fark edeceksiniz. Zamanla bu sürece huzurla “merhaba” deme fırsatı bulacaksınız.

BOĞA

Duygularınızı ifade etmekte zorlandığınız dönemler artık geride kalıyor. Kendinizi yeniden inşa ettiğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Yapacağınız net konuşmalar, bundan sonra yolunuza kimlerle devam edeceğinize karar vermenizi sağlayacak. Zorlu zamanların ardından gelen bu farkındalık, sizi daha güçlü bir noktaya taşıyacak. Sabırla ilerleyin ve iç sesinizin sizi yönlendirdiği yöne güvenle adım atın.

İKİZLER

Ne gördüğünüz ne de duyduğunuz her zaman gerçeği yansıtmayabilir; zihniniz zaman zaman karmaşa yaratabilir. Ancak Merkür’ün düz harekete geçmesiyle birlikte, yaşadığınız gecikmeler ve kararsızlıklar yerini netliğe bırakacak. Özellikle iş ve kariyer alanında sizi zorlayan konular çözülmeye başlayacak ve belirsizlikler giderek ortadan kalkacaktır.

YENGEÇ

Jüpiter burcunuzdaki yolculuğunda ilerlerken, talih ve bereketinizin artmasına olanak sağlayacak fırsatlar gündeme geliyor. Bolluğun ve bereketin kapıları yavaş yavaş aralanırken, hayatınızda uzun zamandır beklediğiniz gelişmelerin filizlendiğini hissedebilirsiniz. Bu süreçte inancınızı güçlü tutmanız, size yeni kapılar açacaktır.

ASLAN

Ne yaparsanız yapın; yasal haklar, vergi ve miras gibi konularda isyan duygusu yaşayabilirsiniz. Ancak yeniden ele alınması gereken meseleleri çözümlemek için doğru bir dönemdesiniz. Geçmiş deneyimlerinizi unutmadan, onları ileriye taşımak adına yeni bir yol haritası çizmeniz gerekiyor. Artık haklarınızı alarak ilerleme yolunda daha kararlı adımlar atabilirsiniz.

BAŞAK

Evlilik, ikili ilişkiler ve ortaklık konularında gözünüz açılıyor ve netleşiyorsunuz. Zihninizdeki karmaşa yerini daha stabil ve sağduyulu bir bakış açısına bırakıyor. Bu süreçte atacağınız adımlar, sizi daha doğru ve kesin kararlar vermeye yönlendirecek. Artık hayatınızda gereksiz yüklerden arınma zamanı.

TERAZİ

Sağlık konularına odaklandığınız bu dönemde, geçmişten gelen yorgunluklar ve zorluklar artık geride kalıyor. Şimdi toparlanma ve yeniden ayağa kalkma zamanı başlıyor. Kendinize öncelik verdiğinizde, yaşam enerjinizin hızla yükseldiğini fark edeceksiniz.

AKREP

Ortaklıklar ve ikili ilişkilerde süregelen karmaşık durumlar artık yavaş yavaş çözülmeye başlıyor. Sabredecek gücü bulmak her zaman kolay olmasa da gelen yeni fırsatlar ve sağlanan destekler sayesinde kendinizi daha güçlü hissedebilirsiniz. Belki de kalbinizi onarabilecek bir kişiyle doğru yolda ilerlediğinizi fark edebilirsiniz.

YAY

Aile, atalar ve köklerle ilgili konular ön plana çıkıyor. Geçmişte kendinizi kısıtlanmış hissettiğiniz alanlara karşı şimdi daha güçlü bir bakış açısı geliştirme fırsatı buluyorsunuz. İçsel hassasiyetleriniz artabilir; ancak bu süreç, yeni ve keyifli bir yaşam düzeni kurmanız için önemli bir başlangıç olabilir.

OĞLAK

İletişim, teknoloji ve eğitim alanlarında yaşanan engeller yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Artık daha net ve anlaşılır bir ifade gücü kazanıyorsunuz. Sadece konuşmak değil, karşı tarafı anlamak da önem kazanıyor. Herkesle değil, gerçekten sizi anlayan kişilerle ilerlemenin değerini fark edeceğiniz bir dönemdesiniz.

KOVA

Kazanç alanınızda yaşanan dalgalı süreçlerin ardından denge yeniden kuruluyor. Beklentileriniz ve sorumluluklarınız arasındaki farkı daha net görmeye başlıyorsunuz. Gereksiz yükleri geride bırakırken, önceliklerinizin değiştiğini ve maddi–manevi değerlerinizin güçlendiğini hissedeceksiniz.

BALIK

“Yaşıyorsunuz, değil mi?” diye başlamak istedim bu yazıya…

Nasıl zorlandınız, nasıl yoruldunuz… Kendinizi yeniden var edebilmek için adeta tüm gücünüzü ortaya koydunuz. Resmen canınız çıktı ama geçti.

Şimdi en büyük ödül sizlere geliyor. Yenileniyorsunuz, güzelleşiyorsunuz, güçleniyorsunuz.

Ve evet… Bunu fazlasıyla hak ettiniz.