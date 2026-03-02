17 Şubat'ta yılın ilk güneş tutulmasıyla başlayan serüven 3 Mart’ta ay tutulmasıyla katmerleniyor. Bu hafta burçlarda neler var? Gelin birlikte okuyalım.

Güneş tutulması liderleri temsil ederken ay tutulması halkı temsil ediyor. Bu iki tutulma etkisi ise liderlerin kararlarıyla başlayan ve halkın isyanlarına doğru giden bir tetikleme sürecini başlatıyor.

Ay aslan burcunda başlayan haftanın ilk iki günü kaotik bir etkiyle gerilimi yükselterek gerek para piyasalarında gerekse dürtüsellikte aşırılıklara zemin hazırlasa da aklı selim ve sakinliğini koruyabilenin lehine dönüşebiliyor.

3 Mart’ta başak burcunda ay tutulması ile Merkür’ün retro hareketi üstüne marsın 29 dereceye ilerlemesi dürtüselliği, isyan ve ayaklanma etkisini daha da arttırabileceği görünenin ardında bilinmeyen gizli gerçekleri de ortaya çıkartacak olan sıcak gündemlere gebe.

O yüzden bu gezegen hareketlerinin özellikle de merkür retrosuyla birleştiğinde atılan imzalara, konuşulan konulara ve konuştuğumuz kişilere oldukça dikkat etmeliyiz. Yalanı ağızda sakız edenlere, manüpülatif ve olumsuz insanlara karşı vs aman dikkat! Gelin şöyle yakın geçmişe gidelim.

Son üç yılda neler yaşanmış, nelere göz yumulmuş, gördükleriniz ya da göremediklerinizle içsel çalışmaların kaynağı ne onlar ortaya çıkıyor ve artık yüzleşme zamanları geldi diyor.

Bu ay tutulması ile bunların farkına varıp idrak etmek ve kendimizi en iyi versiyonumuzla güncelleyerek yeniden varoluş hikayemizi yazmamıza için fırsat veriyor. En çok kim etki alacak dersek; Değişken olan ikizler, yay, balık ve başak burçlarının 10-15 derecelerinde gezegeni olanlar sizler artık değişimin içinden geçiyorsunuz ve tamamen değişiyorsunuz!

Kiminiz için kapanış gibi görünse de yepyeni başlangıçlara ışık tutacak zamanlar.

Dünyaya bakacak olursak;

Plüton kova çağının kendini göstermeye başladığı Merkür’ün retro hareketi ile marsın anaritik 28 derecelerinin tetiklemesiyle 28 şubatta başlayan enerji patlaması dünyada ayak seslerinin yükselmesine adeta fillerin tepişmesi ile çimlerin ezilmesi durumunu sert bir şekilde gözler önüne serdi ve bu durum epeyce gündemde yer alacak gibi ta ki 2028 yılının nisan sonuna kadar oldukça etkili.

Ülkemiz adına bakacak olursak; bizi doğrudan etkileyeceğini düşünmüyorum ancak kendi içimizde kuzeyden-güneye, doğudan-batıya toprağımızın her bir metre karesine sahip çıkarak, dalgalanan bayrağımızın altında tıpkı canları pahasına destanlar yazan atalarımız gibi bizlerde ahlaklı, görgülü ve insani değerlerimizi yükselterek, erdemli bir şekilde yaşar ve bizden sonraki nesillere aktarmayı başarırsak bütünlüğümüzü de korumuş oluruz. Bütünlüğünü koruyan aile, toplum ya da ülke dış etkiler ne yaparsa yapsın yara almaz, yıkılmaz. Bütünlüğümüzü koruyalım.

Bu hafta özellikle balık- başak etkisi yüksek olduğundan sindirim sistemi mide ve bağırsak açısından dikkat etmeli, sağlıklı beslenmek ve vücudu arındırmak için doktorunuza danışarak güzel bir program oluşturabilirsiniz.

Kafaya takarak değil sağlığa yatırım yaparak geçirilmesi gereken bir haftaya merhaba diyoruz:

KOÇ

Yeni doğan bebek gibi zodyağın ilk burcusun sennnn. Satürn ve neptün senin burcunda seyahatte o zaman napıyorsunuz bu hafta saburcunda seyahatte ilk aklınıza geleni yapmıyor, düşünmeden konuşmuyorsunuz yoksa bedeli ağır olur aman dikkat.

BOĞA

Herkesin hayatında bir boğa burcu olmalı neden mi? Zevk, keyif ve güven alanımızsınız siz olmasaydınız nasıl keyiflenirdik dedikten sonra bu hafta sen sen ol boğa sıkı sıkıya tutunduklarına karşı acımasız olma.

İKİZLER

Bilgi deposu merkürün evlatları ikizler bu hafta kimlerle ve ne konuştuğunuza aman çok dikkat edin öyle bir eşikten geçiyorsun ki ağzınızdan çıkan bir söz kaderinize yön verebilir.

YENGEÇ

Ailesi, yuvası için canla başla saçını süpürge eden yengeçler elbette aile esastır ve temeldir ama o evde ışıl ışıl parlayan bir yengeç olmakta senin elinde kendine yatırım yapmayı ihmal etme.

ASLAN

Sen olmasan BEN diye kim kükrerdi be aslan. Güçlüsün evet ve güç en çok da sana yakışıyor kabul ama bu güçten çok da sana ne? çok yatkınsın bu güç zehirlenmesi kalbi yorar kalbine iyi bak bu hafta.

BAŞAK

Benim hassas düşünceli ve naif başaklarım siz olmasanız böyle tıkır tıkır işleyen sistemi kim kurardı?

Sen zaten çalışma ve hizmet alanlarında bir numarasın pekiiii bunu yapabilmen için neye ihtiyacın var sağlığa aman dikkat sindirim sistemine özen göster sağlığına iyi bak.

TERAZİ

Ahhh salon hanımefendileri ve beyefendileri naif, zarif, hak, hukuk, adalet, ilişkiler konularının profları iyi ki varsınız ancak bu hafta dengeler biraz bozuk kantarı kaçırmayın olur mu? Denge şart!

AKREP

Burçdaşlarım benim derinlik, sezgisellik, kül olup yeniden doğmak fıtratımızda var kabul amaaa bu hafta krizlere karşı aman dikkat ne kriz çıkaran olun ne de krize açık olan stabilde kalın bol bol nefes egzersizleri çok iyi gelir.

YAY

Seyyahlarım benim, gezgin ruhlarım siz olmasanız yüksek benlik nasıl ortaya çıkardı derken bu hafta aman aman hiç kimseye ve hiçbir olaya fanatik olmayın. Akışta ve sakin kalın yeter.

OĞLAK

Hayatın komutanları ve düzeni temelden kurma uzmanları evet inşaa etmek sizin işiniz ama bu hafta neyi inşaa ettiğinize, neyi yönettiğinize de ve nasıl yönettiğinize dikkat edin çünkü vereceğiniz kararlar uzun vadeli etkiler yaratır.

KOVA

Marjinal, özgür akıl küplerim zihniniz teknoloji ile efsane fikirler üretir dahiyane bilgiler sizde var ancaaaak bu hafta zihninizi iyi yönetin ki öfkenize yenik düşmeyesiniz.

BALIK

İçsel yolculuğunda ilahi sistemle bağını kurmayı başaran, kimi zaman bağlı kimi zaman bağımlılığa yatkın hayalleri uğruna her türlü zorluğa sıkı sıkıya tutunan canlarım bu hafta aman karamsarlığa düşüp buhranlara girmeyin. Bakış açınızı değiştirip netleştirmeye çalışın işlerinizin kolaylaştığını göreceksiniz.

Çok önemli günlerden geçiyoruz ve süreç uzun, bu zamanlarda hamleleri doğru belirlemeli ve sabırlı olmalıyız.