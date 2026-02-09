17 Şubat’taki Güneş tutulması, Kova burcunun 28 derecesinde saat 15.51’de gerçekleşiyor. Bu tür tutulmalar “yeni başlangıç”tan çok hayatın bazı alanlarını kapatma eğilimindedir.

Çünkü son dereceler, artık öğrenilecek dersin bittiğini gösterir...

Bu yüzden önümüzdeki aylar birçok kişi için sürprizlerden çok farkındalık getirecektir.

Bir şeylerin aniden bitmesi değil; aslında çoktan bitmiş olduğunu anlamaktır.

Tutulmalar herkese aynı gökyüzünü gösterir ama herkes aynı hikâyeyi yaşamaz.

Kimisi ilişkisini, kimisi evini, kimisi kariyerini, kimisi ise inancını sorgular.

Aşağıda burçlara göre bu sorgunun hangi kapıdan geleceğine bakalım.

---

Koç: Çevren Değişirken Sen de Değişiyorsun

Bu tutulma Koçlar için arkadaşlıklar ve sosyal çevre alanında çalışıyor.

Önümüzdeki aylarda bazı insanlarla yolların doğal biçimde ayrılması çok olası.

Bu kopuşlar kavga değil, farkındalık üzerinden olacak:

“Artık aynı yerde durmuyoruz” duygusu.

Aynı dönemde ev ve aile alanı da hareketleniyor.

Taşınma, ev düzenleme, aileyle ilgili sorumluluklar ya da yaşadığın yeri yeniden kurma ihtiyacı doğabilir.

Bu tutulma sana şu soruyu soruyor:

Aidiyetin nerede? İnsanlarda mı, mekânda mı, yoksa kendinde mi?

---

Boğa: Hayatının Yönü Değişebilir

Boğalar için konu kariyer ve toplumdaki konum.

Meslek, statü, görünürlük…

Uzun süredir beklediğin bir yükseliş ya da yön değişimi gündeme gelebilir.

Bazıları için evlilik kararı bile kariyer kadar belirleyici bir dönemeç olabilir.

Aynı zamanda kısa seyahatler, eğitimler ve yakın çevre hareketleniyor.

Yeni insanlarla tanışma ve yeni bilgi alanları açılıyor.

Ama bir uyarı:

Başarı artarken iç dünyanı ihmal etme.

Bazen yükselirken yorulduğunu fark etmezsin.

---

İkizler: Ufkun Genişliyor

İkizler için bu tutulma uzaklar, eğitim ve yaşam amacıyla ilgili.

Diploma, yurt dışı, akademik konular, inançlar…

Hayatını başka bir perspektiften görmeye başlayabilirsin.

Bazıları için gerçekten valiz hazırlama zamanı.

Maddi konularda aile desteği veya yatırım fırsatları da mümkün.

Ev alım-satımı gibi uzun vadeli kararlar gündeme gelebilir.

Bu tutulma sana şunu fısıldıyor:

Hayatını değiştirmek için bazen adres değil, bakış açısı değişir.

---

Yengeç: Hesaplaşma Zamanı

Yengeçler için konu finans ve duygusal bağlar.

Borçlar, alacaklar, ortak paralar, krediler…

Bir süredir bekleyen finansal dosyalar kapanabilir.

Aynı zamanda beden ve görüntüyle ilgili kararlar:

Tedavi, operasyon ya da kendinle ilgili radikal bir bakım süreci.

Kariyer tarafında ise resmî kapılar açılabilir.

Bir iş tamamlanır, bir otoriteyle görüşme çözüm getirir.

---

Aslan: İlişkiler Aynaya Dönüşüyor

Aslanlar için tutulma doğrudan ilişkiler evinde.

Bu dönem ilişkiyi ya resmileştirir ya da gerçeğini gösterir.

Ortası yoktur.

Evlenmek, ayrılmak, ilişkiye isim koymak…

Hayatına kadersel karşılaşmalar girebilir.

Sezgilerin çok açık olacak.

Rüyalar, iç ses, hisler — ciddiye al.

---

Başak: Düzenini Yeniden Kuruyorsun

Başaklar için konu iş, sağlık ve günlük hayat.

Çalışma ortamı değişebilir.

Rutinler değişmek zorunda kalabilir.

Beden “yavaşla” diyorsa dinlemen gerekebilir.

Aynı zamanda sosyal çevre canlanıyor;

topluluklar, organizasyonlar, yeni insanlar.

Ama finansal konularda kefil olmadan önce iki kez düşün.

---

Terazi: Kalp Sahneye Çıkıyor

Teraziler için aşk, çocuklar ve yaratıcılık alanı çalışıyor.

Aşk başlayabilir.

Çocuk gündemi oluşabilir.

Yeteneklerin görünür olabilir.

Kariyerde de dikkat çekme dönemi:

Göz önünde olma, teklifler alma…

Ama ilişkiler tarafında sınavlar 2028’e kadar sürebilir.

Gerçek ortaklık emek ister.

---

Akrep: Hayatının Temeli Değişiyor

Akrepler için ev ve aile konuları öne çıkıyor.

Taşınma, ev alma-satma, aile sorumlulukları…

Bunlardan kaçamazsın çünkü büyüme burada.

Bazen ilerlemek için önce kökleri düzenlemek gerekir.

---

Yay: Hareket Başlıyor

Yaylar için öğrenme, yolculuk ve iletişim dönemi.

Eğitimler, belgeler, sözleşmeler, yazışmalar…

Hayat hızlanıyor.

Yeni bir dil, yeni bir bilgi, yeni bir araç bile olabilir.

Ve evet — bol bol yolda olacaksın.

---

Oğlak: Para ve Değer

Oğlaklar için maddi konular çok belirgin.

Kazanç yolları değişebilir.

Yeni teknolojiler, dijital işler ve bireysel girişimler fırsat getirebilir.

Ama önemli bir kural:

Başkasının aklıyla yatırım yapma.

İlişkilerde ise yüzleşme ve ciddiyet dönemi başlıyor.

---

Kova: Hayatının Merkezi Değişiyor

Bu tutulma doğrudan seni anlatıyor.

Artık başkalarının ihtiyaçlarına göre yaşadığın düzen sürdürülemez hâle geliyor.

Hayatından bazı insanlar, roller ve alışkanlıklar doğal biçimde çıkabilir.

Bu bir kayıp değil; enerjini geri alma süreci.

İlişkilerde net kararlar zamanı:

Ya ciddiyet ya vedalaşma.

Bu dönemin ana cümlesi şu:

Önce kendini seçtiğinde, hayatın da seni seçer.

---

Balık: Geri Planda Güçleniyorsun

Senin için dışarıdan değil, içeriden değişim başlıyor.

Her şeyi anlatmak istemeyebilir, planlarını saklamak isteyebilirsin — doğru zaman.

Yalnız kalma ihtiyacı artabilir; düşünmek, toparlanmak ve hazırlanmak için.

Gizli rekabetlere karşı da dikkatli ol.

Bu tutulma seni durdurmuyor, hazırlıyor.

Şimdi perde arkası, sonra sahne.

---

Son olarak;

Bu tutulma ani mucizeler vaat etmiyor.

Yaşanacak etkiyi güçlendiriyor ve gerçeği netleştiriyor.

Bir kapıyı kapatıyor ki yanlış yerde beklemeyi bırakalım.

Gökyüzü bazen hayatımıza yeni insanlar getirmez.

Yanlış olanları götürür.

Ve çoğu zaman en büyük başlangıç,

bir şeyin bittiğini kabul ettiğimiz gün başlar.