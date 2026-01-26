Mars ile Plüton’un kavuşumuyla birlikte bastırılan duygular, ertelenen kararlar ve sürdürülemeyen düzenler görünür hale geliyor. Bu hafta gökyüzü, kaçınılmaz değişimler için hepimizi netleşmeye ve harekete geçmeye davet ediyor.

Bu hafta gökyüzü oldukça güçlü, yoğun ve dönüştürücü bir enerji taşıyor. Haftanın ana teması Mars ile Plüton’un kavuşumu ile birlikte farkındalıklar, yüzleşmeler ve kaçınılmaz değişim ihtiyacı.

Mars; cesareti, mücadeleyi temsil ederken Plüton ise kontrol, krizler ve köklü dönüşümlerle ilişkilidir. Bu iki gezegenin kavuşumu ise hem bireysel hem de toplumsal düzeyde artık sürdürülmeyen durumları görünür kılar.

HAFTANIN GENEL TEMASI

Bu hafta “idare etmek” yerine netleşmek, “ertelemek yerine” harekete geçmek ön plana çıkıyor. Bastırılmış duygular, görmezden gelinen sorunlar ve içsel gerilimler kendini daha açık bir şekilde hissettirebilir. Bu rahatsızlıklar bir tehdit değil; değişim için genel güçlü bir çağrıdır.

Toplumsal Etkiler

Mars-Pluto etkisi altında:

* gerginlikler,

* ⁠ani gelişmeler,

* ⁠güç çekişmeleri,

* ⁠kaza ve doğal afet temaları daha görünür olabilir.

Bu nedenle bu hafta daha temkinli olmak, riskli ortamlardan ve kişilerden uzak durmak ve sakinliği korumak oldukça önemli olacaktır.

Bireysel Etkiler

Kişisel olarak bu hafta:

* sınır çizme ihtiyacı artabilir,

* ⁠kontrol etme isteği yorucu hale gelebilir,

* ⁠manipülatif kişi ve durumlar daha net fark edilebilir.

Bu süreç seni aşağı çeken alışkanlıklar yanlış ilişkileri ve olumsuz düzenleri bırakmak için güçlü bir fırsat sunuyor. Enerjimizi güç savaşlarına değil, kendi merkezimizi sağlamlaştırmaya yönlendirdiğimizde kazançlı çıkacağımız bir zaman dilimindeyiz. Aynı zamanda bu hafta spora başlamak,⁠ sağlıklı beslenmeye geçmek, ⁠yaşam düzenini dönüştürmek için oldukça destekleyici bir zemin oluşturuyor.

Cesaretle sınır koymak, kendini geri plana atmamak ve artık böyle devam edemez dediğin yerde durmak hepimize büyük bir içsel güç kazandıracaktır.

Zorlayıcı gibi görünen bu enerji doğru yönetildiğinde daha kararlı, daha güçlü ve net bir noktaya taşıyacaktır. Bu hafta hepimiz kendimizle daha sağlam bir ilişki kurmaya niyet edip harekete geçelim.

Burçlara Kısa Bakış

KOÇ:

Sevgili koç ve yükselen koçlar bu hafta özgüvenli ve akılcı bir duruş sizlere netlik kazandıracak ve kontrolü elinizde tutmanıza zemin sağlayacaktır.

BOĞA:

Sevgili boğa ve yükselen boğalar bu hafta sizlerin içe dönme ve hislerinizin yanılmadığı ve sezgilerinizin güçlendiği bir hafta olacak ama eylemlerinizi aceleye getirmeyin.

İKİZLER:

Sevgili ikizler ve yükselen ikizler bu hafta sizlerin sosyal çevre arkadaşlıklar ve hedefler alanınız hareketleniyor. Hayatınızda olması gerekenler ön plana çıkıyor.

YENGEÇ:

Sevgili yengeç ve yükselen yengeçler kariyer alanınızda güçlü bir dönüşüm bekliyor, görünürlüğünüz artıyor sadece kendinize güvenmeyi ihmal etmeyin.

ASLAN:

Sevgili aslan ve yükselen aslanlar bu hafta sizler yeni vizyonlar ve ufkunuzu açacak gündemlerinizle yepyeni bir haftaya giriş yapıyorsunuz dikkat etmeniz gereken çatışarak değil daha iyi nasıl olurum bakış açısıyla kendinizi tamamlamak olacaktır.

BAŞAK:

Sevgili başak ve yükselen başaklar bu hafta sizlerin derinde kalan bastırdığınız duygularınızın gün yüzüne çıkmasıyla yüzleşeceğiniz bir hafta olacaktır. Bırakmayı başarabilenler bundan sonraki süreçte oldukça hafifleyecekler.

TERAZİ:

Sevgili terazi ve yükselen teraziler bu hafta ilişkilerinizde netlik ve açık yüreklilikle yapılan konuşmalar sizleri bambaşka bir boyuta taşıyacaktır.

AKREP:

Sevgili akrep ve yükselen akrepler bu hafta sizlerin günlük hayatınızdaki düzenlerinizin yeniden yapılandığı ve sağlık konularında farkındalığınızın arttığı bir hafta olacaktır, sağlığınıza dikkat edin.

YAY:

Sevgili yay ve yükselen yaylar bu hafta sizin aşk hayatınız, hobileriniz, yaratıcılığınız ve keyif alanlarınız yepyeni bir aşamaya taşınıyor ve oldukça enerjik bir döneme giriyorsunuz.

OĞLAK:

Sevgili oğlak ve yükselen oğlaklar bu hafta sizin aile, yuva, ev , emlak konuları gündeminizde olacaktır. Evinizi değiştirmek ya da mevcut yaşadığınız evi bakım ve onarımla yenilemek konusunda yeni kararlar alabilirsiniz.

KOVA:

Sevgili kova ve yükselen kovalar bu hafta sizlerin yazılı ve sözlü iletişiminiz hızlanıyor. İletişim şekliniz sade ve net bir şekilde olursa kendinizi doğru bir şekilde ifade etmenize yardımcı olacaktır.

BALIK:

Sevgili balık ve yükselen balıklar bu hafta sizin maddi kazançlarınız ve öz değeriniz ön planda olacaktır. Bu hafta kendi kıymetinizi daha net bir şekilde anlamanıza ve daha gerçekçi olmanıza sebep olacaktır.

Son olarak bu hafta cesaretle ilerleyenler için yeni bir sayfa açılıyor o yüzden kendinle yüzleşmekten korkma çünkü güç tam da orada.