Geçen hafta bir haber patladı: Amazon, 30.000 çalışanını işten çıkaracak. Şirket tarihinin en büyük kesintisi. Peki suçlu kim? Şirket açıkça söylüyor: "Yapay zeka." Ama gerçek bu kadar basit mi?

Rakamların Arkasındaki Gerçek

Amazon'un açıklaması net: "Bu nesil yapay zeka, internetten bu yana gördüğümüz en dönüştürücü teknoloji." Kulağa büyük geliyor. Ama Oxford Internet Enstitüsü araştırmacısı Fabian Stephany farklı düşünüyor: "Birçok şirket, pandemi dönemindeki aşırı işe alımların bedelini ödüyor. Yapay zekayı bahane olarak kullanmak daha kolay."

MIT'nin verileri de ilginç: Yapay zeka şu an ABD iş gücünün yüzde 11,7'sinin yaptığı işleri yapabiliyor. Yani her 10 işten biri risk altında. Ama bu, "yapay zeka herkesi işsiz bırakacak" demek değil.

Türkiye'ye Etkisi

Amazon Türkiye Genel Müdürü'nün sözleri dikkat çekici: "Yapay zeka yalnızca iş kaybı değil, aynı zamanda yeni fırsatlar da doğuruyor." Doğru. Ama bu fırsatları yakalayacak olan, hazırlıklı olanlardır.

Türkiye'de beyaz yaka istihdamı yoğun. Bankacı, muhasebeci, müşteri hizmetleri temsilcisi, idari personel... Bunların hepsi yapay zekanın hedefinde. Peki Maraşlı beyaz yakalar ne yapmalı?

İşinizi Korumanın 4 Yolu

1. Yapay Zekayı Rakip Değil, Araç Olarak Görün

Excel'de formül yazmak yerine yapay zekaya "bu tabloyu analiz et" demek 10 dakikanızı 10 saniyeye düşürür. Patronunuz sizi işten çıkarmaz; aksine, "bu adam/kadın işi biliyor" der.

2. Yapay Zekanın Yapamadığını Yapın

Müşterinin yüzüne bakıp ne istediğini anlamak, zor bir durumda empati kurmak, yaratıcı çözümler üretmek bunları yapay zeka yapamıyor. İnsan kalan kazanır.

3. Sürekli Öğrenin

ChatGPT ve diğer araçları kullanmayı öğrenmek artık bilgisayar kullanmayı öğrenmek kadar temel. Ayda bir saat bile ayırsanız, 6 ayda iş arkadaşlarınızın önüne geçersiniz.

4. Kendinizi "Vazgeçilmez" Yapın

Şirketinizin müşteri ilişkilerini siz mi yönetiyorsunuz? Kritik bilgileri siz mi biliyorsunuz? Yapay zeka Excel tablosu yapabilir, ama 10 yıllık müşteri ilişkisini yönetemez.

Korkmak Yerine Hazırlanın

Amazon'un 30.000 kişiyi çıkarması korkunç bir haber gibi görünüyor. Ama asıl soru şu: Bu 30.000 kişiden kaçı yapay zekayı öğrenmişti? Kaçı "benim işim güvende, makine bunu yapamaz" diye düşünüyordu?

Yapay zeka işinizi almayacak. Ama yapay zekayı kullanan biri alabilir.