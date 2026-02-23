Anthropic, Google, Alibaba, ByteDance, Zhipu AI... Herkes aynı hafta ateş etti. Peki bu hız normal mi?

14-20 Şubat 2026. Yapay zeka tarihinin en yoğun haftası. Yedi gün içinde yedi büyük model piyasaya çıktı. Bu bir tesadüf değil, bu bir yarışın hız değiştirdiği an.

Geçen yıl bir model çıkınca herkes haftalarca konuşurdu. Şimdi aynı hafta içinde birden fazla sınır model yayınlanıyor ve piyasa yetişemiyor bile. Gelin bu haftada neler olduğuna tek tek bakalım.

Anthropic cephesinden başlayalım. 5 Şubat’ta Claude Opus 4.6 geldi. Bu modelin test aşamasında kimse istemeden 500’den fazla sıfır-gün güvenlik açığı bulduğu ortaya çıktı. Yani siz ona bir şey sorun, o size cevap verirken yol üzerinde başka hataları da fark ediyor. Sadece 12 gün sonra, 17 Şubat’ta Claude Sonnet 4.6 yayınlandı. 1 milyon token bağlam penceresi, bilgisayar kullanımında insana yakın performans ve OSWorld testlerinde yüzde 72,5 başarı oranı. 16 ay önce bu rakam yüzde 14,9’du. Beş kat artış. Ve en önemlisi: fiyatı Opus’un beşte biri. Dün 75 dolara aldığınız zekayı bugün 15 dolara alıyorsunuz.

Google boş durmadı. 19 Şubat’ta Gemini 3.1 Pro’yu çıkardı. Kurumsal odaklı, gelişmiş muhakeme yetenekleri. Google’ın stratejisi net: kodlamada Anthropic öne geçmiş olabilir ama Google her şeyi yapan tek ekosistem olmak istiyor. Arama, kodlama, analiz, tasarım hepsini tek çatı altında sunma peşinde.

Ama asıl tsunami Çin’den geldi. Alibaba, Ay Yılbaşı öncesi Qwen 3.5’i yayınladı. 397 milyar parametre. 201 dil ve lehçe desteği. Açık kaynak. ByteDance, Doubao 2.0 ile ChatGPT ve Gemini seviyesinde karmaşık muhakeme yeteneği sundu. Zhipu AI ise GLM-5 modeliyle belki de haftanin en önemli sinyalini verdi: Bu model tamamen Huawei Ascend çipleriyle eğitildi. Yani Amerikan donanımına bağımlılık ortadan kalkıyor. Çin, kendi silikon ekosistemini kuruyor.

Bir de MiniMax var. Çin’li bu startup, M2.5 modeliyle Claude Opus’un yirmide biri fiyatına benzer performans vaat ediyor. Yıllık 10.000 dolara sürekli çalışan otonom ajanlar çalıştırabilirsiniz diyorlar. Yani maliyetler sadece düşmüyor, çöküyor.

Peki bu hız neyi değiştiriyor? Üç şeyi.

Birincisi, fiyat-performans dengesi her ay yeniden yazılıyor. Geçen ay üst düzey olan model bu ay orta segmente iniyor. Bu, büyük şirketlerin değil, küçük işletmelerin de bu teknolojiye erişebileceği anlamına geliyor.

İkincisi, “ajan” çağı resmen başladı. Bu modeller artık soru cevaplamıyor. Bilgisayar kullanıyor, Excel açıyor, web formlarını dolduruyor, kod yazıyor ve hata buluyor. Spotify’ın en iyi mühendisleri Aralık’tan beri tek satır kod yazmamış. Claude’a Slack üzerinden “bug düzelt” diyorlar, sabah ofise varmadan uygulama canlıya alınıyor.

Üçüncüsü, ABD-Çin yarışı yeni bir boyut kazandı. Zhipu’nun Huawei çipleriyle bağımsız model eğitmesi, Alibaba’nın açık kaynakla 201 dile açılması, ByteDance’ın Seedance 2.0 ile Hollywood’u tedirgin etmesi... Bunlar ayrı ayrı haberler değil, bir stratejinin parçaları.

Ve tüm bunlar tek bir haftada oldu. Şubat 2026’nın üçüncü haftasında.

Bu yarış hız kesmiyor. Aksine, ivme artıyor. Ve bu modellerin hepsi bugün, şu an, herkesin cebinden erişilebilir durumda. Soru şu: siz hangisini kullanıyorsunuz?

