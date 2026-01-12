Değerli Aksu TV okuyucuları, Google'a "Kahramanmaraş baklava" yazın. Kaç tane sonuç çıkıyor biliyor musunuz? Milyonlarca. Peki sizin dükkanınız bu sonuçlarda var mı?

İşte mesele tam da bu. Maraş'ın lezzeti dünyaca ünlü ama o lezzeti sunan esnafımızın çoğu dijital dünyada görünmüyor. "Yapay zeka" deyince aklınıza karmaşık şeyler gelmesin. Bugün size anlatacaklarım, telefonunuzdan 10 dakikada yapabileceğiniz işler.

Maraş'ın baklavasını, kebabını, el işi mobilyasını, döküm bakır işlerini tüm Türkiye bilmeli, dünya bilmeli. Bunun yolu da artık dijitalden geçiyor.

Esnaf İçin Yapay Zeka Ne Demek?

Önce şunu kafamızdan çıkaralım: Yapay zeka deyince robotlar, karmaşık kodlar falan aklınıza gelmesin. Bugün yapay zeka demek şu demek:

• Sosyal medya içeriği üretmek: Instagram'a ne yazacağım diye saatlerce düşünmeye son.

• Müşteri mesajlarına hızlı yanıt: Gece yarısı gelen "Fiyat ne?" mesajına sabahı beklemeden cevap şablonları.

• Menü ve ürün açıklamaları: "Antep fıstıklı baklava" yazmak yerine, müşteriyi sulandıracak cümleler.

• Çeviri: Turist geldi, İngilizce bilmiyorsunuz. Sorun değil.

Korkmayın. Basit başlayın. Bir adım atın, gerisini zaten öğrenirsiniz.

Bugün Kullanabileceğiniz 4 Araç

Size dört tane araç söyleyeceğim. Dördü de kolay, dördü de ya ücretsiz ya çok uygun fiyatlı.

1. ChatGPT – Dijital Çırağınız

ChatGPT'yi düşünün bir çırak gibi. Ona ne isterseniz sorabilirsiniz.

Somut örnek: Telefonu açın, ChatGPT'ye şunu yazın:

"Kahramanmaraş'ta baklavacıyım. Instagram için Antep fıstıklı baklavamı tanıtan, müşteriyi cezbedecek 3 farklı yazı yaz."

Bir dakika içinde elinizde üç ayrı seçenek olacak. Beğendiğinizi alın, paylaşın.

2. Canva – Tasarımcı Tutmadan Görsel Yapmak

"Ben tasarım bilmem" demeyin. Canva size hazır şablonlar sunuyor. Bayram tebriği, indirim duyurusu, yeni ürün tanıtımı... Hepsini sürükle-bırak yapıyorsunuz.

Somut örnek: Canva'yı açın, "Instagram post" yazın. Yüzlerce şablon çıkacak. Birini seçin, üstüne kendi baklavanızın fotoğrafını koyun, "Taze Günlük Baklava - Sipariş İçin DM" yazın. Bitti. 10 dakika iş.

3. Google Gemini – Yapay Zekayla Görsel Üretmek

Google'ın Gemini modeli artık sadece metin değil, görsel de üretiyor. "Nano Banana" kod adlı bu özellik, yazdığınız açıklamadan görsel oluşturuyor.

Somut örnek: Gemini'ye şunu yazın:

"Ahşap tabla üzerinde Antep fıstıklı baklava, yanında Türk kahvesi, sıcak ışık"

Saniyeler içinde profesyonel görünümlü bir görsel elinizde. Stok fotoğrafa para vermeden, kendi ürününüze özel görseller oluşturabilirsiniz.

Google'ın bu aracı ücretsiz kullanılabiliyor.

4. Google İşletme Profili – Ücretsiz Vitrin

Bu en önemlisi olabilir. Birisi Google'a "Kahramanmaraş baklava" yazdığında siz çıkıyor musunuz? Çıkmıyorsanız, orada değilsiniz demektir.

Google İşletme Profili tamamen ücretsiz. Adresinizi, telefonunuzu, çalışma saatlerinizi, fotoğraflarınızı ekleyin. Müşteriler yorum yazsın. Google haritada görünün.

Somut örnek: "Google İşletme Profili" yazın, adımları takip edin. Yarım saat içinde Google'da yerinizi almış olursunuz. Turist "best baklava Kahramanmaraş" yazdığında sizi bulsun.

Dijital Görünürlük Şart

Güzel dükkanınız olabilir, kaliteli ürününüz olabilir. Ama dijital dünyada görünmüyorsanız, sadece sokaktan geçen müşteriyle sınırlı kalırsınız.

Oysa Maraş'ın dondurmasını, baklavasını, kebabını, el işi mobilyasını, döküm bakır işlerini tüm Türkiye bilmeli, dünya bilmeli. Bunun yolu da artık dijitalden geçiyor.

Korkmayın, Başlayın

Size bir ödevim var bu hafta: Sadece bir tane araç deneyin.

• ChatGPT'ye bir soru sorun.

• Canva'da bir görsel yapın.

• Gemini'de ürün görseli oluşturun.

• Google'da işletmenizi aratın, çıkıyor mu bakın.

Sadece bir tanesi. Hepsi birden değil. Bir tanesi.

Takıldığınız yer olursa, sorularınızı yazın. Sosyal medyadan ulaşın bana. Birlikte öğrenelim, birlikte büyüyelim. Bu köşede önümüzdeki haftalarda da buluşacağız.

Bu yazıda anlattıklarım temel düzey kullanımlar. Meraklısı için kişisel sitemde (ertugrulakben . com) daha teknik içerikler ve AR-GE projelerim var. Oraya da beklerim.

Önümüzdeki hafta başka bir konuyla görüşmek üzere.