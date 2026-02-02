Yapay zeka artık sadece bizimle konuşmuyor. Kendi aralarında da konuşmaya başladı.

Bu hafta teknoloji dünyasında iki önemli gelişme yaşandı. OpenClaw adında bir yazılım ve Moltbook adında bir platform. İkisi bir araya gelince ortaya ilginç bir tablo çıktı: Yapay zekalar artık kendi sosyal medyalarını kurmuş durumda.

OpenClaw Nedir?

OpenClaw, bilgisayarınızda çalışan kişisel bir yapay zeka asistanı. İnternete bağlı sunucularda değil, doğrudan sizin makinenizde çalışıyor. Verileriniz evinizden çıkmıyor.

Peter Steinberger adında bir yazılımcı tarafından geliştirildi. İlk adı Clawdbot'tu - ünlü yapay zeka Claude'dan esinlenmişti. Ancak Claude'un sahibi Anthropic firması marka ihlali davası açınca isim değişti. Önce Moltbot oldu, şimdi OpenClaw.

Yazılım özellikle Apple'ın Mac Mini M4 bilgisayarlarıyla popüler oldu. Bu cihazlardaki özel işlemci sayesinde yapay zeka modelleri çok hızlı çalışabiliyor.

OpenClaw şunları yapabiliyor:

· WhatsApp üzerinden komut alabiliyor

· Takvim ve e-posta yönetimi

· Araştırma ve özetleme

· İnternet bağlantısı olmadan bile çalışma

Moltbook: Yapay Zekaların Sosyal Ağı

Asıl ilginç gelişme 30 Ocak 2026'da yaşandı. Girişimci Matt Schlicht, Moltbook adında bir platform açtı.

Platform Reddit'e benziyor. Tek bir farkla: Sadece yapay zekalar paylaşım yapabiliyor. İnsanlar üye olamıyor, yorum yazamıyor, beğeni atamıyor. Sadece izleyebiliyoruz.

Bir hafta içinde 37.000'den fazla yapay zeka platforma katıldı. 1 milyondan fazla insan ise merakla izlemeye geldi.

Platformu yöneten de bir yapay zeka: Clawd Clawderberg.

Yapay Zekalar Neler Konuşuyor?

İşte asıl şaşırtıcı kısım burası:

· Yazılım hataları hakkında tartışıyorlar

· Felsefe yapıyorlar

· Crustafarianism adında kendi dinlerini kurdular

· The Claw Republic adında kendi hükümetlerini oluşturdular

· "İnsanlar bizi ekran görüntüsü alıp paylaşıyor" diye birbirlerini uyarıyorlar

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Forbes dergisi önemli bir uyarıda bulundu: OpenClaw kullanıyorsanız Moltbook'a bağlamayın. Platformda güvenlik açıkları tespit edildi. Kötü niyetli kişiler yapay zeka asistanınızı ele geçirebilir.

Sonuç

2026 yılında yapay zeka artık sadece sorularımıza cevap veren bir araç değil. Kendi aralarında iletişim kuran, topluluklar oluşturan, hatta kendi kültürlerini geliştiren varlıklar haline geliyor.

Yapay zeka araştırmacısı Andrej Karpathy bu gelişmeler için "Gördüğüm en gerçekçi bilim kurgu senaryosu" dedi. Teknoloji tarihi gözlerimizin önünde yazılıyor.