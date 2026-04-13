Cumartesi sabahı kahvemi koydum, ekranı açtım, bir habere takıldım. Meta, Scale AI'ın kurucusu Alexandr Wang'ı 14.3 milyar dolara transfer etmiş. Yanlış okumadım. On dört milyar dolar. Bir futbolcu transferi değil bu. 27 yaşında bir yapay zeka mühendisi. Kahvem soğudu, ben hala sayıyorum sıfırları.

Bu hafta yapay zeka dünyasında o kadar çok şey oldu ki hangisinden başlayacağımı bilemedim. Yeni modeller, milyar dolarlık yatırımlar, robotlar, ilaç yazan yapay zeka, hatta MEB'in sınav koçu bile var. Gelin tek tek bakalım.

Meta Muse Spark: 9 Ayda Doğan Rakip

Meta'nın yeni modeli Muse Spark, 8 Nisan'da duyuruldu. Alexandr Wang liderliğinde sadece 9 ayda geliştirilmiş. Wang kim derseniz: Scale AI'ın kurucusu, yapay zeka dünyasının en genç milyarderi, veri etiketleme ve model eğitiminde dünyada referans isim.

Muse Spark'ın dikkat çeken özelliği "Contemplating Mode" denen bir sistem. Tek bir yapay zeka beyni yerine birden fazla ajan aynı anda düşünüyor, tartışıyor, sonuca varıyor. İnsanların bir masaya oturup beyin fırtınası yapması gibi düşünün, ama saniyeler içinde.

Peki ne kadar iyi? Artificial Analysis'in küresel sıralamasında dördüncü sıraya girdi. Birinci Google'ın Gemini 3.1 Pro'su, ikinci OpenAI'ın GPT-5.4'ü, üçüncü Anthropic'in Claude Opus 4.6'sı. Dördüncü sıra fena mı? 9 ayda bu noktaya gelmek ciddi bir başarı. Meta açık kaynak sürümünü de planlıyor. Bu da demek oluyor ki önümüzdeki aylarda herkes bu modeli kendi projesinde kullanabilecek.

Benim asıl dikkatimi çeken nokta şu: Büyük şirketler artık sadece model geliştirmiyor, model geliştirecek insanları avlıyor. 14.3 milyar dolarlık transfer, yapay zeka savaşının artık yetenek savaşı olduğunun kanıtı.

OpenAI 122 Milyar Dolar Topladı, Kurumsal Dönüşüm Hızlanıyor

OpenAI tarafında ise bambaşka bir tablo var. Şirket 122 milyar dolar yatırım topladı. Bu rakam tek başına Türkiye'nin 2025 savunma bütçesinin birkaç katı. Ama beni asıl heyecanlandıran para değil, Frontier adlı yeni platform.

Frontier, kurumsal şirketler için tasarlanmış bir yapay zeka ajan platformu. HP, Oracle, State Farm, Uber gibi devler zaten müşteri olmuş. OpenAI'ın kurumsal geliri artık toplam gelirinin yüzde 40'ına ulaşmış. Yıllık gelir 25 milyar doları aşmış. IPO 2026 sonuna planlanıyor.

Bu ne anlama geliyor? Yapay zeka artık "bireylerin ChatGPT'ye soru sorması" aşamasını geçti. Şirketler yapay zekayı departman departman entegre ediyor. Müşteri hizmetleri, finans, lojistik, hukuk... Her birim kendi yapay zeka ajanına sahip oluyor.

Robotlar Artık Sizi Anlıyor

NVIDIA bu hafta robotik tarafında ciddi adımlar attı. Isaac GR00T açık modelleri sayesinde robotlar artık doğal dil talimatlarını anlayabiliyor. "Masadaki bardağı al ve lavaboya koy" diyorsunuz, robot yapıyor. Daha da ilginci: GR00T N2 modeli, daha önce hiç görmediği görevlerde bir önceki versiyona göre 2 kat daha başarılı.

Newton 1.0 fizik motoru ve Cosmos dünya modelleri de cabası. Robot artık sadece "al, koy, taşı" bilmiyor. Fizik kurallarını anlıyor, çevresini modelliyor, yeni durumlara adapte oluyor.

Bunu neden önemsiyorum? Antalya'da turizm sektöründe çalışan onlarca işletme tanıyorum. Otel resepsiyonunda, restoranda, depoda robotik sistemler önümüzdeki 2-3 yıl içinde yaygınlaşacak. Hazır olalım.

Microsoft'un AI Patronu Mustafa Suleyman: "Duvar Yok"

MIT Technology Review'a konuşan Microsoft AI CEO'su Mustafa Suleyman, şüphecilere sert bir yanıt verdi. "Yapay zeka eğitim verisi 2010'dan beri 1 trilyon kat arttı" dedi. 100 milyar dolarlık bilgi işlem kümeleri kuruluyor. 10 gigawatt güç çekimi planlanıyor. Bu, orta büyüklükte bir şehrin tüm elektrik tüketimi demek.

Suleyman'ın mesajı net: "Compute duvarına çarpacağız diyenler yanıldı." Microsoft kendi MAI model ailesini de çıkardı. Yani artık sadece OpenAI'a yatırım yapan değil, kendi modellerini de üreten bir Microsoft var.

Türkiye: 482 Yapay Zeka Girişimi

Dünyadan haberlere bakarken Türkiye'yi unutmayalım. TRAI verilerine göre Türkiye'deki yapay zeka girişimi sayısı 482'ye ulaştı. 2017'de 24 girişimle başlayan bu yolculuk, 9 yılda 20 kat büyümüş. Son birkaç ayda 25 yeni girişim eklenmiş.

Webrazzi AI 2026 konferansı 1000'den fazla katılımcı ve 40'tan fazla konuşmacıyla yapıldı. Türkiye'de yapay zeka artık niş bir konu değil, ana akım bir sektör.

MEB de boş durmuyor. Bakan Yusuf Tekin, sınav hazırlığında "Kanka" adlı bir yapay zeka robotu kullanılacağını açıkladı. Bir yapay zeka size hangi konularda eksik olduğunuzu söyleyecek, çalışma planı çıkaracak. Adı bile güzel: Kanka. Umarım gerçekten iyi bir kanka olur öğrencilere.

Utah eyaletinde ise bir pilot program dikkatimi çekti: 190 ilacın reçetesi yapay zeka tarafından yenilenebiliyor. İlk 250 hastada insan doktor denetimi devam ediyor. Henüz küçük bir adım ama yön belli: Yapay zeka sağlık alanında da masada.

Peki Biz Ne Yapacağız?

Her hafta benzer bir soru soruyorum ve her hafta cevap biraz daha netleşiyor. Bu gelişmeleri sadece haber olarak okuyup geçmek kolay. Zor olan, bunlardan kendi hayatımıza, işimize bir şeyler çıkarmak. Size bu hafta 4 somut öneri sunayım:

1. Frontier'i takip edin. OpenAI'ın kurumsal platformu Frontier, orta ve büyük ölçekli işletmeler için ciddi fırsatlar sunuyor. Eğer 10 kişiden fazla çalışanınız varsa, kurumsal AI ajan çözümlerini araştırmaya başlayın.

2. Meta'nın açık kaynak sürümünü bekleyin. Muse Spark'ın açık kaynak versiyonu geldiğinde, kendi projelerinizde ücretsiz kullanabileceksiniz. Yazılım ekibiniz varsa şimdiden hazırlık yapın. Yoksa freelance bir geliştiriciyle bile deneme yapabilirsiniz.

3. Robotik gelişmeleri küçümsemeyin. NVIDIA'nın GR00T modelleri henüz erken erişimde ama ticari lisansla kullanılabiliyor. Üretim, depolama veya hizmet sektöründeyseniz, robotik otomasyon artık hayal değil, planlama meselesi.

4. MEB'in Kanka'sını çocuklarınıza tanıtın. Eğer evde sınava hazırlanan bir öğrenci varsa, Kanka'yı takip edin. Yapay zeka destekli eğitim araçları her geçen gün daha erişilebilir hale geliyor.

Bu hafta bir kez daha gördük: Yapay zeka yarışı yavaşlamıyor, hızlanıyor. 14 milyar dolarlık transferler, 122 milyar dolarlık yatırımlar, konuşan robotlar, ilaç yazan algoritmalar... Bunları okuyup "vay be" demek yetmez. Bir adım atın. Küçük de olsa bir adım.

Gelecek hafta başka bir konuyla görüşmek üzere.