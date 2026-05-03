Bir turist Kahramanmaraş'a geliyor. Havalimanından çıkar çıkmaz telefonunu açıyor, Google Maps'e "en iyi kebapçı" yazıyor. Yapay zeka destekli arama motoru yorumları tarıyor, fotoğrafları analiz ediyor, fiyat aralığını gösteriyor, yol tarifi çıkarıyor. 30 saniyede karar veriyor.

Öte yanda kebapçı var. Menü basılı kağıtta. Fiyatlar son güncellenmesinden beri değişmiş ama menüde eski hali duruyor. Google Maps profilinde fotoğraf yok, çalışma saatleri yanlış, yorumlara cevap verilmemiş. Bir müşteri "QR menü bile yok" diye 2 yıldız vermiş.

Müşterinin cebindeki telefon, işletmenin tüm sisteminden daha akıllı çalışıyor.

Bu uçurum sadece turizm sektöründe değil. Kahramanmaraş'ta bir kuaföre gitmek isteyen genç, Instagram'dan önce/sonra fotoğraflarına bakıyor, Google yorumlarını okuyor, randevu uygulaması arıyor. Kuaför hala "gel, bakarız" diyor.

Bir tamirciye arabasını götüren kişi, arızanın ne olabileceğini YouTube'dan araştırmış, parça fiyatını online karşılaştırmış, yapay zeka chatbot'a "bu arızanın ortalama işçilik ücreti ne kadar?" diye sormuş. Tamirci hala tahmini fiyat söylüyor, fatura kesmiyor, iş bitince "şu kadar oldu" diyor.

Müşteri hazır geliyor. İşletme hazır değil.

Bu uçurumun sonucu basit: müşteri başka yere gidiyor. Google Maps'te 4.5 yıldızlı, fotoğrafları güncel, yorumlara cevap veren, online rezervasyon kabul eden işletmeye gidiyor. Aynı kalitede hizmet verse bile, dijital varlığı güçlü olan kazanıyor.

Türkiye Otelciler Birliği'nin 2025 verilerine göre, otel rezervasyonlarının yüzde 78'i online kanallardan geliyor. Restoran seçimlerinin yüzde 62'si Google Maps ve TripAdvisor üzerinden yapılıyor. İşletmelerin dijital görünürlüğü, fiziksel konumları kadar belirleyici.

Kahramanmaraş'ın gastronomi mirası güçlü. Maraş dondurması, eli böğründe, tarhana çorbası... Ama bu mirası dünyaya tanıtmak için vitrin şart. O vitrin artık cadde üzerindeki tabela değil, Google'daki profil.

Ne yapılabilir? Basit adımlarla başlamak mümkün. Google My Business profilini güncellemek 15 dakika sürer. Menüyü QR koda çevirmek ücretsiz uygulamalarla yapılabilir. Gelen yorumlara teşekkür mesajı yazmak, hiçbir maliyeti olmayan ama müşteri sadakatini artıran bir hareket.

Bunların hiçbiri büyük yatırım gerektirmiyor. Gerektiren tek şey, müşterinin dünyasını anlamaya çalışmak.

Müşteriniz sizden teknolojik olarak ileride. Bu bir suçlama değil, bir tespit. Soru şu: siz bu farkı kapatmak için ne yapıyorsunuz?

Müşterinin cebindeki teknolojiyi yansılamayan işletme, müşterinin gözünden kaybolur. Görünmez olmak, kapanmaktan bir adım öncesi.