OECD'nin 38 üyesi arasında 5G'ye geçen son ülke olduk. Güney Kore 2019'da başladı, biz 2026'da. Yedi yıl gecikme. Ama mesele sadece hız değil. Asıl soru şu: Bu altyapının üstüne ne inşa edeceğiz?

31 Mart akşamı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir tören yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı. 1 Nisan sabahı 81 ilde aynı anda 5G açıldı. Turkcell lansmanda 2.000 Mbps hız gördüğünü duyurdu. Güzel rakam. Ama benim dikkatimi çeken başka bir şey oldu.

Törende TOGG bir gösteri yaptı. İstanbul'dan 150 kilometre uzaktaki Gemlik'te, sürücü koltuğu boş bir araç saatte 80 kilometreyle uzaktan sürüldü. Sürücüsüz değil, uzaktan kumandalı. 5G'nin düşük gecikme süresi sayesinde İstanbul'daki operatör direksiyonu çevirdi, Gemlik'teki araç döndü. Gecikme milisaniye seviyesinde. Bir saniyenin binde biri. Bu, 4G ile yapılamayan bir şey.

İşte tam burada yapay zeka devreye giriyor.

5G Tek Başına Bir Şey Değil

Şöyle düşünün: 5G bir otoyol. Geniş, hızlı, çok şeritli. Ama otoyolun bir işe yaraması için üstünde araçların gitmesi lazım. O araçlar da yapay zeka uygulamaları.

5G ile yapay zekanın birleştiği global pazar 2026'da 4,85 milyar dolar büyüklüğünde. 2030'a kadar 14,88 milyar dolara çıkması bekleniyor. Yıllık büyüme oranı yüzde 32,3. Bu, dünya genelinde en hızlı büyüyen teknoloji kesişim noktalarından biri.

Neden? Çünkü yapay zeka veriyle çalışıyor. Veri de anlık aktığında işe yarıyor. 5G bu anlık akışı mümkün kılıyor. Fabrikadaki sensörden gelen veri milisaniyede buluta gidecek, yapay zeka modeli o veriyi işleyecek, karar anında geri dönecek. Buna "uçta yapay zeka" diyorlar, yani edge AI.

Çin bunu çoktan anladı. Şu an 30.000 akıllı fabrikası var. Güney Kore 1.000 akıllı fabrika hedefi koydu. Bu fabrikalar ne yapıyor? 5G bağlantılı sensörler veri topluyor, yapay zeka kalite kontrol yapıyor, arıza tahmin ediyor, enerji tüketimini optimize ediyor. İnsan müdahalesi minimuma iniyor.

Türkiye Ne Yapıyor?

Adil olmak gerekirse, sadece geç kalmadık. Bir şeyler de yapıyoruz.

İhale bedeli 2,95 milyar dolar oldu (KDV hariç). Turkcell 1,224 milyar dolar, Türk Telekom 1,094 milyar dolar, Vodafone 627 milyon dolar ödedi. Bu ciddi bir yatırım. Operatörler bu parayı geri kazanmak için endüstriyel uygulamalara yönelecek. Bireysel kullanıcıya "hızlı internet" satmak yetmez, asıl gelir kurumsal tarafta.

Zaten ilk işaretler var. Turkcell, Beko ve Ericsson birlikte VERGE projesini duyurdu. 300 kilometre mesafeden XR (genişletilmiş gerçeklik) ile ürün tasarımı yapılabiliyor. Düşünün: Antalya'daki bir mühendis, İstanbul'daki fabrikanın dijital ikizini giyilebilir cihazla inceliyor, tasarım değişikliği yapıyor, sonuç anında fabrikaya yansıyor.

Bir de Arçelik, Nokia ve Türk Telekom'un ortak projesi var: 5G@EndTech. Yapay zeka destekli drone'lar ve görüntü işleme robotları. Fabrikalarda kalite kontrol, depo yönetimi, güvenlik denetimi. Bunlar laboratuvar deneyi değil, sahada test edilen projeler.

Ama bir gerçek var ki görmezden gelemeyiz.

85 Milyonun Yüzde 74'ü Hazır Değil

Türkiye'de 85 milyon mobil abone var. Bunların sadece 22 milyonu, yani yüzde 26'sı, 5G uyumlu telefona sahip. Geri kalan 63 milyon kişi bu teknolojiyi kullanamıyor. Cihaz değiştirmeden 5G'den faydalanamayacak.

Bu ne demek? İlk aşamada 5G, bireysel tüketici için değil, sanayi için çalışacak. Fabrikalar, limanlar, tarım alanları, akıllı şehir projeleri. Tam kapsam hedefi zaten 2028'e konulmuş.

Manavgat'tan bakıyorum. Burada küçük bir otel işletmecisi, bir seracı, bir turizmci için 5G ne anlama geliyor diye sorsanız, bugün için cevap sınırlı. Ama iki yıl sonra mesela bir seranın sensörleri 5G üzerinden anlık nem, sıcaklık, toprak verisi gönderip yapay zekanın sulama programını otomatik ayarlaması hayal değil. Çin'de yapılıyor. Güney Kore'de yapılıyor. Altyapı hazır olduğunda bizde de yapılacak.

Sorulması gereken soru şu: Altyapı geldiğinde üstüne koyacak uygulamamız, yazılımımız, iş modelimiz hazır mı?

Yapay Zeka Vizyon Belgesi: Son 5 Gün

İşte tam bu noktada önemli bir gelişme var. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye'nin Yapay Zeka Vizyon Belgesi'ni kamuoyu görüşüne açtı. Adres: yapayzekavizyonu.sanayi.gov.tr. Son gün 10 Nisan. Bu yazıyı okuduğunuzda muhtemelen 5 gününüz kalmış olacak.

Bu belge neden önemli? Çünkü Türkiye'nin yapay zeka stratejisini şekillendirecek. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu zaten 100 politika önerisi içeren bir rapor hazırladı. Yapay Zeka Kanunu hazırlanması gündemde. Vizyon belgesi bu kanunun temelini atacak.

İlginç bir detay: Gelen görüşler TÜBİTAK'ın geliştirdiği BiLGE adlı yapay zeka modeliyle analiz edilecek. Yani yapay zeka hakkındaki görüşlerinizi yapay zeka okuyacak. Biraz ironik ama aynı zamanda mantıklı. Binlerce görüşü insan gözüyle taramak aylar sürer.

Bu görüş bildirme sürecine katılmak, sadece vatandaşlık görevi değil. Bir fırsat. Çünkü bu tür belgeler genellikle büyük şirketlerin ve akademisyenlerin görüşleriyle şekilleniyor. Küçük işletme sahiplerinin, esnafın, girişimcilerin sesi çoğu zaman eksik kalıyor. Antalya'dan, Manavgat'tan, Kahramanmaraş'tan bir esnaf "5G geldi ama ben yapay zekayı işimde nasıl kullanacağımı bilmiyorum, eğitim desteği lazım" derse, bu belgeye yansıyabilir.

Geç Kaldık mı? Belki. Ama Durmak Yok.

OECD'de sonuncu olmak hoş bir sıralama değil. 7 yıl gecikme ciddi. Ama 5G altyapısı artık burada. Üzerine ne koyacağımız bize bağlı.

Dünyada olan şu: 5G ve yapay zeka ayrı ayrı güçlü teknolojiler. Ama birleştiklerinde çarpan etkisi yaratıyorlar. Fabrika verimliliği, uzaktan cerrahi, otonom araçlar, akıllı tarım, gerçek zamanlı çeviri, artırılmış gerçeklik ile eğitim. Bunların hepsi 5G + AI kesişiminde duruyor.

Türkiye'nin avantajı şu: Geç başladığımız için başkalarının hatalarından ders çıkarma şansımız var. Güney Kore'nin yedi yıllık deneyimini iki yılda absorbe edebiliriz. Ama bunun için sadece altyapı yetmez. Yazılım lazım, eğitim lazım, regülasyon lazım, girişimci lazım.

5 Somut Adım

Bu yazıyı bitirirken, bireysel olarak ne yapılabilir onu paylaşayım:

1. Vizyon Belgesi'ne görüş bildirin. yapayzekavizyonu.sanayi.gov.tr adresine gidin. 10 Nisan son gün. 10 dakikanızı ayırın. Kendi sektörünüzden, kendi deneyiminizden yazın. Akademik olmak zorunda değil.

2. Telefonunuzu kontrol edin. 5G uyumlu mu değil mi öğrenin. Hemen değiştirmenize gerek yok ama planlayın. Operatörünüzün 5G kapsam haritasına bakın, bulunduğunuz bölgede ne zaman aktif olacak görün.

3. İşletmeniz varsa "5G benim işime ne yarar" sorusunu sorun. Cevabı bugün olmayabilir. Ama iki yıl sonra cevabınız hazır olsun. Sensör, uzaktan izleme, yapay zeka destekli müşteri hizmeti, anlık stok takibi. Sektörünüze göre araştırın.

4. Yapay zeka okur-yazarlığınızı artırın. 5G altyapıdır, yapay zeka uygulamadır. Uygulama tarafını öğrenmeden altyapının bir anlamı yok. ChatGPT, Claude, Gemini gibi araçları deneyin. İş süreçlerinizde nereye oturur bakın.

5. Çocuklarınıza ve çevrenizdeki gençlere söyleyin: Yazılım ve veri bilimi öğrensinler. Türkiye 5G altyapısını kurdu. Ama bu altyapının üstünde çalışacak uygulamaları geliştirecek insan kaynağı yetersiz. Bu bir iş fırsatı.

Son Söz

5G geldi. Güzel. Ama 5G bir yol. Yolun bir işe yaraması için arabanız olması lazım. Araba da yapay zeka. Şu an ülke olarak yolu açtık. Şimdi sıra arabayı yapmakta.

10 Nisan'a kadar yapayzekavizyonu.sanayi.gov.tr adresinde sesinizi duyurun. Bu tür fırsatlar sık gelmez.

Haftaya görüşmek üzere.

Ertuğrul Akben

Yapay Zeka & Sistem Stratejisti

