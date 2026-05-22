Mayıs 2026, yapay zeka tarihinde çift hamlenin yapıldığı bir ay olarak kayıtlara geçecek. Amerikalı yapay zeka şirketi Anthropic iki hafta arayla iki büyük olay yaşadı.

Önce kasını gösterdi: SpaceX ile yaptığı anlaşmayla 220 bin grafik işlemcisine erişim sağladı. Sonra beynini gösterdi: ajanlarının kendi kendini geliştirmesini sağlayan "Dreaming" özelliğini duyurdu.

Bu iki olay, Maraş'taki esnafı, Kahramanmaraş'taki sanayiciyi, Türkiye'deki her küçük işletmeyi farklı biçimlerde etkileyecek. Çünkü yapay zeka artık sadece bir araç değil, jeopolitik bir güç ve aynı zamanda kendi kendine öğrenen bir asistana dönüşüyor. Anlamadan geçmek, gerideyken kalmak demek.

Birinci Hamle: 220 Bin GPU ve Compute Yarışı

6 Mayıs 2026 sabahı haber düştü. Anthropic, Elon Musk'ın SpaceX şirketi üzerinden Colossus 1 adlı süper bilgisayar klüsterine erişim anlaşması imzaladı. Memphis, Tennessee'de duran 220.000 NVIDIA grafik işlemcisi (GPU), 300 megavattan fazla elektrik tüketen dev bir sistem. Anthropic bu klüstere erişerek Claude modelinin hem eğitim sürecini hem de aboneliklerinin kapasitesini ikiye katladı.

Anlaşmanın esas anlamı GPU sayısı değil. Esas anlam şu: Elon Musk'ın rakip şirketi Anthropic'e kendi süper bilgisayarını kiraladı. Musk olayı sosyal medyadan "Hiç kimse benim kötülük detektörümü kurmadı" diyerek geçiştirdi. Ama bu olay, AI yarışında compute'un (hesaplama gücünün) artık para, fikir veya yetenek kadar stratejik bir kaynak olduğunu kanıtladı.

Sayıya alışmak için karşılaştırma yapalım. Türkiye'nin en büyük süper bilgisayarı TÜBİTAK ULAKBİM'in TRUBA sistemi. Toplam 312 GPU'ya sahip. Yani Anthropic'in tek anlaşmasının yüzde 0,14'ü kadar.

300 megavat ne demek? Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinin günlük elektrik tüketimi yaklaşık 5 megavat civarında. Yani Colossus 1, küçük bir Maraş ilçesinin 60 katı elektrik harcıyor. Bunu sadece yapay zeka modeli eğitmek ve cevap üretmek için kullanıyor.

Mistral CEO'sunun Sert Uyarısı

13 Mayıs 2026 günü Fransız Ulusal Meclisi'nde bir tanıklık yapıldı. Mistral AI'nın CEO'su Arthur Mensch konuştu. Mistral, Fransa'nın yerli yapay zeka şirketi. ChatGPT'ye Avrupalı alternatif olarak konumlanan, açık kaynak modeller geliştiren bir girişim.

Mensch'in mesajı sertti. "Anthropic'in Mythos modeli, Fransız ordusunun yazılım kod tabanlarını taramamalı. Çünkü bir kez taradı mı, ABD merkezli bir şirket Fransız savunma sisteminin zafiyetlerini öğrenir. Bu geri dönülmez bir bağımlılık yaratır."

Aynı oturumda eklediği bir cümle daha önemliydi. "Avrupa iki yıl içinde kendi yapay zeka altyapısını kurmazsa, ABD'nin vasal devleti olur."

Bir Fransız CEO, kendi parlamentosunda bunu söyledi. Bizim için ne anlama geliyor?

Türkiye'nin Compute Tablosu

Tablo iç açıcı değil ama umutsuz da değil.

TRUBA (TÜBİTAK ULAKBİM): 80.000 CPU çekirdeği, 312 GPU, 14 petabayt depolama. 7.400'den fazla araştırmacının kullanabildiği bir sistem. Aylık 46 milyon hesaplama saati üretiyor. Şubat 2025'te 56.000 çekirdeklik yeni klüster devreye girdi.

TÜBİTAK BİLGEM: Avrupa'nın EUPILOT projesinde AI çip üretimine katkı sunuyor. İlk test çipi başarılı şekilde üretildi.

EuroCC Türkiye: Türkiye, Avrupa Yüksek Performanslı Hesaplama (EuroHPC) ağına dahil. MareNostrum 5 gibi Avrupa süper bilgisayarlarıyla ortak kullanım imkânı var.

Türk yapay zeka girişimcisi için tablo şu: 312 GPU'luk ulusal kapasite, 220.000 GPU'luk bir özel şirket anlaşmasının binde biri bile değil. Bir Türk AI girişiminin Claude veya GPT seviyesinde model eğitmesi, bugünkü altyapıyla mümkün değil. Ama bu, Türk girişimcisinin yenilebileceği bir oyun değil zaten. Türk girişimcinin oyunu, foundation model katmanında değil, uygulama katmanında.

İkinci Hamle: Dreaming - Yapay Zeka Geceleri Düş Görüyor

Anthropic'in ikinci büyük hamlesi mali değil, teknik. 6 Mayıs günü San Francisco'daki "Code with Claude" konferansında üç özelliği aynı anda duyurdu. En önemlisi "Dreaming". Yani "rüya görme".

Bir gece uyandığınızda, gün içinde yaptığınız bir hatayı düzelttiğinizi fark ettiniz mi? Beyninizin uykuda çalıştığını, sabah daha berrak düşündüğünüzü hissetmişsinizdir. Bilim insanları bu sürece "hipokampal hafıza konsolidasyonu" diyor. Beyninizin uykuda gün içinde öğrendiklerini tarayıp önemli olanları kalıcı hale getirmesi.

Dreaming özelliği şöyle çalışıyor. Bir yapay zeka ajanı gün boyu siparişleri alıyor, mesajları cevaplıyor, raporları hazırlıyor. Yaptığı her işi bir defterde tutuyor. Gece, kullanılmadığı saatlerde, bu defteri tekrar okuyor. Üç şeyi arıyor:

Birincisi, tekrarlayan hataları. "Bu hafta üç kez aynı yanlışı yaptım, neden?"

İkincisi, tekrarlayan başarıları. "Bu üç farklı müşteriye aynı çözümü uyguladım, demek ki bu yöntem iyi."

Üçüncüsü, paylaşılan tercihleri. "Bu işletme sahibi sabah yedi gibi cevap vermemi istiyor, akşam altıdan sonra mesaj atmıyor."

Bulduğu örüntüleri kalıcı bir hafızaya yazıyor. Sabah uyandığında, dünkü işinden daha iyi bir versiyonu hazır oluyor.

Somut örnek: Maraş'ta bir lokantanın WhatsApp siparişlerini yöneten yapay zeka düşünün. Hafta boyunca elli sipariş aldı. Pazar gecesi "uyuyor". Beş şeyi fark ediyor: "Müşteriler tatlı isterken adres yazmıyor, hep ben sormak zorunda kalıyorum. Demek ki tatlı için adres soru kalıbını otomatik ekleyeyim." Pazartesi sabahından itibaren tatlı siparişlerinde adresi otomatik soruyor. Lokantacı için bir gün önce yapmayan bir şeyi yapıyor.

Sayılarla Etki

Anthropic'in konferansta paylaştığı iki rakam var.

Birinci rakam: Harvey adında bir hukuk teknolojisi şirketi, Dreaming özelliğini açtıktan sonra ajanların görev tamamlama oranı altı katına çıktı. Yani altı kat daha fazla iş bitiriyor. Aynı maliyetle.

İkinci rakam: Wisedocs adında bir tıbbi doküman şirketi, inceleme süresinde yüzde 50 azalma gördü. İki günlük iş bir günde bitiyor.

Bu rakamlar, sadece "yapay zeka kullandık" demekle elde edilmiyor. Maraş'ta bir esnaf veya öğretmen, "yapay zeka kullanıyorum" demek artık yetmiyor. "Hangi yapay zekayı, hangi sürümünü kullanıyorum?" sorusu önemli.

İki Hamle Birlikte Ne Anlatıyor?

Birinci hamle (SpaceX-220 bin GPU) bize "yapay zekanın fiziksel altyapısı artık ulus devlet meselesi" diyor. İkinci hamle (Dreaming) bize "yapay zekanın akıllılığı artık üstüne yatırım yapanların elinde" diyor. İki hamle birleştiğinde ortaya çıkan resim şu: kazanan, hem fabrikaya hem zekâya sahip olan.

Türkiye için iki ayrı cephede iki ayrı strateji gerekiyor.

Fabrika cephesinde: TÜBİTAK'ın GPU kapasitesini önümüzdeki 24 ayda en az 10.000 H200 seviyesine çıkarması gerekiyor. EuroHPC ortak alımları üzerinden mümkün. Politika kararı.

Zekâ cephesinde: Türk işletmelerin yapay zeka kullanımı hâlâ ilkel seviyede. Dreaming gibi bir özelliği duymamış esnaf, "ben de bir bot alalım" derken son model bot'u almıyor, beş yıl önceki bot'u alıyor. Bilgi açığı kapanmadan teknoloji açığı kapanmıyor.

Türk İşletmesi İçin Üç Gerçek

Birinci gerçek: Eski yapay zeka çözümleri değer kaybediyor. Bir yıl önce "bot kurduk, mesajlara cevap veriyor" diyen bir şirket gururlanıyordu. Şimdi müşteri soruyor: "Botun kendini geliştiriyor mu? Geçen ay benim yazdığım mesaja iki gün geç cevap vermişti, hâlâ aynı şekilde mi çalışıyor?" Eğer cevap "evet aynı şekilde" ise, müşteri başka birini arıyor.

İkinci gerçek: Yapay zeka kullanan rakipler farklı yere gidiyor. Maraş'taki bir muhasebe ofisi, Dreaming destekli bir yapay zeka asistanı kullanırsa, ilk hafta verimini ikinci hafta katlar. Üçüncü ay rakibinin önünde. Aynı sektör, aynı şehir, aynı müşteri tabanı, ama farklı sonuç.

Üçüncü gerçek: Veri egemenliği artık ev meselesi. Yapay zekaya iş yaptırırken yüklediğiniz veri, o yapay zekanın eğitim hammaddesi olabilir. KVKK ne kadar yazılırsa yazılsın, fiziksel gerçeklik değişmiyor. Hangi yapay zekayı kullandığınız, verinizin nereye gittiği sorusudur.

Sonuç

Anthropic'in Mayıs hamleleri, yapay zeka yarışının yeni evresini ilan etti. Compute bir yandan, self-improving agent öbür yandan. İkisini birlikte takip etmek, sadece teknoloji haberi okumak değil, ekonomik gelecek okumaktır.

Bizim için anlam şu: 312 GPU'luk ulusal kapasiteyle, foundation model katmanında oynayamayız. Ama uygulama katmanında oynayabiliriz, oynamak zorundayız. Maraş'taki esnafın elindeki yapay zeka asistanının "Dreaming" özelliğine sahip olması, devlet politikasından çok piyasa farkındalığına bağlı.

Bilen kazanır, bilmeyen geride kalır. Bu ikinci hamlenin esas mesajı.