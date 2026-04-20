Kahramanmaraş'ta bir esnafla konuşuyorsunuz. Sabah 8'de dükkanı açmış, akşam 8'e kadar müşteriyle ilgilenmiş, arada fatura kesmiş, stok saymış, muhasebeciye belge taşımış. Günün sonunda yorgun. Ama asıl yorgunluğu fiziksel değil: günün 45 dakikasını makinenin üç saniyede yapabileceği işlere harcamış.

Bu sadece bir kişinin hikayesi değil. TÜİK 2025 verilerine göre Türkiye'deki KOBİ'lerin yalnızca yüzde 34'ü temel dijital araçları (e-fatura, online muhasebe, dijital stok takibi) aktif kullanıyor. Geriye kalan yüzde 66, hala kağıt defter, elle girilen excel tablosu veya "muhasebeci halleder" yaklaşımıyla çalışıyor.

Kahramanmaraş özelinde bu oran muhtemelen daha düşük. Sanayi üretiminde güçlü bir şehir olmamıza rağmen, perakende ve hizmet sektöründeki dijitalleşme hızımız büyükşehirlerin gerisinde. Bunun sebebi para değil. Bugün e-fatura kesmek için gereken yazılımın aylık maliyeti, bir çay ocağının günlük cirosundan az.

Sorun "fiyat" değil, "farkındalık" ve "alışkanlık" birleşimi.

Bir tekstil atölyesi sahibiyle geçen yıl yaptığım sohbette şunu duydum: "Bilgisayara geçsem ne olacak, ben zaten biliyorum kime ne sattığımı." Doğru, biliyor. Ama müşterisi 200'ü geçtiğinde, vergi döneminde hangi faturanın kesilip hangisinin kesilmediğini bulmak için harcadığı süreyi hesaplamamış.

Dijital araç kullanmayan bir esnafın günlük zaman kaybı ortalama 30 ila 60 dakika arasında. Ayda 15 ila 30 saat. Yılda 180 ila 360 saat. Bu, tam 22 ila 45 iş gününe denk geliyor. Bir esnaf, yılda yaklaşık bir buçuk ay, makinenin yapabileceği işleri elle yaparak geçiriyor.

Karşı tarafta dijital araç kullanan esnaf var. E-fatura otomatik kesiliyor, stok yazılımı kritik seviyeyi uyarıyor, muhasebeci verilere buluttan erişiyor. Bu esnaf aynı saatte daha fazla müşteriye bakabiliyor, hata oranı düşük, vergi cezası riski minimal.

İki esnaf arasındaki fark büyüyor. Ve bu fark, rekabet avantajına dönüşüyor.

"Ama ben küçük esnafım, bana ne dijitalden?" diyenler için bir gerçek: Dijital araçlardan en çok fayda gören, büyük şirketler değil, küçük işletmeler. Çünkü büyük şirketin zaten muhasebe departmanı, IT ekibi, ERP sistemi var. Küçük esnaf tek başına. Ve tek başına olan birinin en değerli kaynağı zaman.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nın 2024 raporuna göre şehirdeki aktif işletme sayısı 12.000'in üzerinde. Bunların yüzde 70'i mikro ölçekli (1-9 çalışan). Bu mikro işletmelerin dijitalleşme oranı hakkında kesin veri yok, ama saha gözlemlerim yüzde 20'yi geçmediğini gösteriyor.

Yani Kahramanmaraş'taki 200 esnaftan yaklaşık 40'ı fatura kesmeyi otomatize etmiş. Geri kalan 160'ı hala elle yapıyor.

Bu yazıyı okuyorsanız ve "ben de o 160'tan biriyim" diyorsanız, kötü haber şu: rakipleriniz arasında dijitale geçenler var ve onlar sizden daha hızlı. İyi haber şu: başlamak için ne büyük bütçe ne de teknik bilgi gerekiyor. Bir akıllı telefon, bir e-fatura uygulaması ve 20 dakikalık kurulum süresi yeterli.

Mesele teknoloji sevmek ya da sevmemek değil. Mesele, günde 45 dakikanızı kurtarıp kurtarmamak.

Peki sen, günün kaç dakikasını makinenin yapabileceği işlere harcıyorsun?