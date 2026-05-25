Devletin parası, vatandaşın sıfır maliyeti, sertifikası iş başvurusunda geçerli. BTK Akademi 23 yeni eğitim açtı, 18'i doğrudan yapay zeka. Geçen yıllardaki "ben yaşlıyım, ben anlamam, çok pahalı" bahaneleri bitti.

Bahane Bitti

Bu köşede aylardır aynı şeyi yazıyorum: müşterinin elindeki cep telefonu, esnafın elindeki kalemden daha akıllı. Yazıdan sonra mesajlar geliyor, mealini özetleyeyim: "Hocam haklısın, ama nereden başlayacağım? Kursa gitmek için ne paraya ne zamana ihtiyacım var."

Bu hafta o cümle artık çalışmıyor. 22-23 Mayıs 2026'da Türk Telekom alt yapısının düzenleyici kurumu Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, BTK Akademi platformuna 23 yeni ücretsiz sertifikalı eğitim ekledi. Bunların 18 tanesi yapay zeka konusunda.

Üç gerçeği bir arada düşünelim:

1. Ücretsiz. Tek kuruş ödenmiyor.

2. Sertifikalı. Bitirince devlet kurumundan e-imzalı belge.

3. Online. Maraş'ta, Manavgat'ta, köyde, kasabada, fark etmiyor; telefon ve internet yeterli.

Erişim adresi: btkakademi.gov.tr

Esnafa Göre Eğitim Seçimi

18 yapay zeka eğitiminin hepsi herkese lazım değil. Maraş'taki gerçek esnafın işine göre seçeyim. Aşağıda dört profil var, her birine 2-3 öncelikli eğitim önerisi:

Bakkal, Market, Manav Sahibi (Stok ve Fiyat Yönetimi)

· "Yapay Zeka ile Veri Analizi Temelleri": Excel'deki satış kayıtlarını AI'ya nasıl okuturum, hangi ürün dönüyor hangi raftaki ölü?

· "ChatGPT ile İş Süreçleri Otomasyonu": Stok eksiği bildirimleri, tedarikçi mesajları, fiyat değişiklik duyurusu, hep WhatsApp üzerinden, hazır şablonlarla.

Hedef: haftada 3-5 saat ölü zaman geri kazanmak. Pratik kazanç: tedarikçi ile yazışma süresinde 4-5 kat hızlanma.

Kuaför, Berber, Güzellik Salonu (Müşteri İletişimi)

· "Yapay Zeka ile İçerik Üretimi": Instagram için günlük post, Reels metni, hikaye kapakları, randevu hatırlatma mesajları.

· "Chatbot Geliştirme Temelleri": WhatsApp'tan otomatik randevu alma, müşteri sıklık takibi.

Hedef: bir tane çırak işine bedel zaman kazanmak. Pratik kazanç: günde 30-45 dakika sosyal medya işine ayrılırken AI ile 5-10 dakikaya inmek.

Restoran, Kafe, Pastane Sahibi (Menü ve Satış)

· "Yapay Zeka Görsel Üretimi": Yemek fotoğrafları için pahalı fotoğrafçı yerine AI ile profesyonel görsel.

· "Yapay Zeka ile Pazarlama Stratejisi": Hangi yemek hangi gün öne çıksın, kampanya nasıl kurgulanır.

Hedef: Yemeksepeti, Getir, Trendyol Yemek'te satış artırmak. Bu sektörde MutfakAI gibi yerli çözümler de var; temel eğitim olmadan ürün de etkisiz kalır.

Tamirci, Tesisatçı, Beyaz Eşya Servisi (Saha Hizmet)

· "ChatGPT ile Müşteri Hizmetleri": Randevu yönetimi, müşteriye fiyat teklifi mesajı, hatırlatma sistemi.

· "Yapay Zeka ile Belge Yönetimi": Fatura takibi, sözleşme şablonu, garanti belgesi düzenleme.

Hedef: ofiste çalışan birini tutmaktan kurtulmak. Pratik kazanç: tek başına çalışan tesisatçının ay sonu evrak işine ayırdığı 8-12 saat 1-2 saate iner.

7 Günlük Plan: Sıfırdan Başlayan İçin

Sabırlı olmak gerek ama gerek yok. Bir hafta düzenli ders, bir ay sonra fark.

Pazartesi (1 saat):

btkakademi.gov.tr'ye gir, üye ol (TC kimlik no ile). "Yapay Zeka" kategorisini aç, kendi işine uygun 2 eğitim seç. İlk ders videosunu izle.

Salı (45 dakika):

İlk dersin görevini yap. Ödevsiz ders bilgi olmuyor, deney olmuyor.

Çarşamba (1 saat):

İkinci dersin ilk videosunu izle. Notların ilk sayfasını dolduracaksın.

Perşembe (1 saat):

Öğrendiğini kendi işine uygula. Bir tane müşteri mesajı yaz, bir tane Instagram post taslağı çıkar, bir tane fiyat teklifi mektubu yap.

Cuma (30 dakika):

Birinci eğitimi bitir. Bitirme sınavı 10-15 soru, geçer not yüzde 60. Düşük çıkarsa tekrar deneyebilirsin.

Cumartesi (1 saat):

İkinci eğitimi de bitir. İki sertifikan oldu, indir, telefon ekranında saklı tut. Müşteri "bu işten anlıyor musun" diye sorduğunda göstermek için.

Pazar (30 dakika):

Bir sonraki hafta ne öğreneceğine karar ver. Üçüncü ve dördüncü eğitim seçimini yap.

Yedi gün toplam yaklaşık 6 saat zaman, 0 TL maliyet, 2 sertifika. Bu yatırımdan daha iyisini Maraş ekonomisinde bulamazsın.

Sahte Uygulamaya Dikkat

Bir uyarıyla bitirmeden olmaz. Aynı hafta gelen bir başka haber: Kaspersky güvenlik firması Mayıs 2026'da 92 binden fazla kötü amaçlı yazılım saldırısı tespit etti. Saldırganlar sahte ChatGPT, sahte Claude, sahte Gemini uygulamaları dağıtıyor. Telefondan indirdiğin "yapay zeka asistanı" aslında telefonunu izleyen casus yazılım olabilir.

Üç temel kural:

4. Resmi mağaza dışından APK kurma. Telegram grubunda "ChatGPT premium bedava" yazısına tıklama.

5. Resmi adresler ezberle: chat.openai.com, claude.ai, gemini.google.com. Başkasından gelene şüpheyle yaklaş.

6. BTK Akademi'de ücretsiz versiyon mevcut. Para istemiyor, bedava versiyonu kullan, riske girme.

Söze Son

"AI işe yarayacak mı yaramayacak mı" tartışmasını arkamızda bıraktık. Yarıyor ama herkes aynı hızla yararlanmıyor. Yararlanan ile yararlanmayan arasındaki fark açılıyor. Bahane biten o tek köprüydü: para. Devlet o köprüyü ücretsiz açtı. Geçmek senin.

Maraş ekonomisinin gerçek meselesi ne para, ne teknoloji. Gerçek mesele zamanı doğru yere yatırmak. Bu hafta o zaman BTK Akademi'de duruyor.

Ertuğrul Akben, yapay zeka ve dijital dönüşüm köşe yazarı. Manavgat'tan Maraş'a, Antalya'dan tüm Türkiye'ye uzanan KOBİ ve esnaf gözlemcisi.

Kaynaklar:

· btkakademi.gov.tr resmi platform, 23 yeni eğitim duyurusu

· Cumhuriyet, Mayıs 2026: Kaspersky 92 bin AI saldırı raporu

· Karaköse Haber, Mayıs 2026: Sahte AI uygulamaları uyarısı