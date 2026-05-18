Son dört hafta boyunca bu köşeden dijital dönüşümün farklı yüzlerini konuştuk. Esnafın zaman kaybını, patronun beceri açığını, müşteriyle işletme arasındaki teknoloji uçurumunu, yerel ekonomiden akan dijital yeteneği tartıştık. Bugün tek soru var: ne yapacaksın?

Bu yazıdaki 5 adımın toplam maliyeti: 0 TL ile 500 TL arası. Süre: ilk adım 15 dakika, tamamı bir hafta içinde bitirilir. Gerekli donanım: elindeki akıllı telefon.

Hazırsan başlayalım.

Adım 1: Google My Business Profilini Aç veya Güncelle

Eğer işletmenin Google Maps'te görünmüyorsa, dijital olarak yoksun demektir. Google My Business (Google İşletme Profili) ücretsiz. Kayıt ol, adresini doğrula, çalışma saatlerini gir, 5-10 fotoğraf yükle. 15 dakika sürer. Bu tek adım, müşterilerin seni bulma ihtimalini yüzde 50 artırır. Maliyet: 0 TL.

Adım 2: E-Fatura veya E-Arşiv Fatura Sistemine Geç

GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) portalı ücretsiz e-fatura kesmeye izin veriyor. Daha pratik bir çözüm istiyorsan Paraşüt, Logo İşbaşı veya Bizim Hesap gibi uygulamalar aylık 100-300 TL'ye temel muhasebe ve fatura hizmeti sunuyor. Manuel fatura kesme süren yarıya düşer. Hata oranı sıfıra yaklaşır. Vergi cezası riski azalır. Maliyet: 0-300 TL/ay.

Adım 3: WhatsApp Business'a Geç

Kişisel WhatsApp'tan müşteriye yazıyorsan, profesyonel görünmüyorsun ve müşteri yönetimini karıştırıyorsun. WhatsApp Business ücretsiz. Katalog oluşturabilir, otomatik karşılama mesajı ayarlayabilir, müşterileri etiketleyebilirsin. Bir restoran menüsünü katalog olarak yükleyebilir, bir tamirci sık sorulan sorulara otomatik cevap verebilir. Kurulum: 20 dakika. Maliyet: 0 TL.

Adım 4: Basit Bir Stok veya İş Takip Sistemi Kur

Excel bile yeterli. Google Sheets ücretsiz ve telefondan erişilebilir. Ama daha pratik çözümler de var: Trello (görev takibi, ücretsiz), Notion (not ve veritabanı, ücretsiz), veya sektöre özel stok programları. Önemli olan, kafandaki bilgiyi bir sisteme aktarmak. Çünkü kafandaki bilgi, sen tatile çıktığında veya hastalandığında erişilemez. Maliyet: 0 TL.

Adım 5: Yapay Zekaya Bir Soru Sor

ChatGPT, Google Gemini veya herhangi bir yapay zeka aracını aç. İşinle ilgili bir soru sor. "Kahramanmaraş'ta tekstil atölyesi için enerji tasarrufu önerileri neler?" ya da "Küçük restoran için sosyal medya içerik planı öner." Cevabın mükemmel olması şart değil. Amaç, bu aracın ne yapabildiğini görmek ve alışmak. İlk adım merak. Maliyet: 0 TL.

Bu beş adımın hiçbiri uzmanlık gerektirmiyor. Hiçbiri büyük bütçe istemiyor. Hiçbiri "teknoloji insanı" olmayı şart koşmuyor. İstediği tek şey: başlamak.

Dört hafta boyunca konuştuk. Sorunları tespit ettik. Fırsatları gösterdik. Ama konuşmak, harekete geçmedikçe bir şey değiştirmiyor.

Mesele "yapabilir miyim" değil. Mesele "ne kadar erteleyebilirim"