Geçen haftalarda bu köşede Amazon'un 30.000 kişiyi işten çıkarmasını konuşmuştuk. "Yapay zeka mı suçlu, biz mi hazırlıksızız?" diye sormuştuk.

Henüz mürekkebi kurumadan, bu hafta iki haber geldi ki ikisi de aynı soruyu çok daha yüksek sesle soruyor.

Birincisi: Dünyanın en zengin adamı Jeff Bezos, 100 milyar dolarlık bir fon kuruyor. Eski fabrikaları satın alıp yapay zekayla dönüştürecek. İkincisi: Uber, elektrikli araç üreticisi Rivian ile 1,25 milyar dolarlık anlaşma imzaladı. Hedef: 50.000 sürücüsüz taksi.

Bir tarafta fabrikalar, diğer tarafta taksiler. Ortak nokta? İkisinde de "insan" kelimesi yavaş yavaş cümleden düşüyor.

Gelin bu iki haberi birlikte okuyalım. Çünkü mesele sadece Amerika değil, bu dalga Türkiye'nin kıyısına da vuracak.

Bezos'un 100 Milyar Dolarlık Planı: "Fiziksel Yapay Zeka"

Jeff Bezos'u tanıyorsunuz. Amazon'un kurucusu, uzaya roket gönderen adam. Ama şimdi gözünü başka bir yere dikti: Fabrikalara.

Kasım 2025'te "Project Prometheus" adıyla bir şirket kurdu. 6,2 milyar dolarla başladı. Şimdi 100 milyar dolara çıkarmak istiyor. Singapur'a gitti, Orta Doğu'ya gitti, dünyanın en büyük yatırım fonlarının kapısını çaldı. Ne satıyor? Bir fikir: "Eski fabrikaları satın al, yapay zekayla dönüştür."

Ama burada sıradan bir yapay zekadan bahsetmiyoruz. Bezos'un ekibi buna "Fiziksel AI" diyor. Ne demek bu? Şöyle düşünün: ChatGPT size metin yazıyor, görsel üretiyor. Ama Fiziksel AI, fizik yasalarını anlıyor. Sıcaklığı, basıncı, malzemenin nasıl davrandığını biliyor. Yani bu modeller ekranın arkasında değil, fabrika zemininde çalışacak.

Hedef sektörler de küçük değil: Havacılık, otomotiv, savunma sanayi, çip üretimi. Bezos'un yatırımcılara sunduğu belgelerde bu fon "üretim dönüşüm aracı" olarak tanımlanıyor. Yani fabrika satın alacak, içine yapay zeka yerleştirecek, verimliliği katlayacak.

Peki burada montaj hattındaki robot kollardan mı bahsediyoruz? Hayır. Bezos'un odağı daha ince bir nokta: Üretim öncesi süreçler. Prototip geliştirme, malzeme optimizasyonu, tasarım simülasyonu. Yani bir ürün daha fabrikaya girmeden, yapay zeka onu şekillendirmiş olacak.

Kulağa uzak mı geliyor? Amazon zaten kendi depolarında bunu yapıyor. Robotlar rafları taşıyor, algoritmalar siparişleri sıralıyor. Şimdi Bezos aynı mantığı havacılık fabrikalarına, savunma tesislerine, otomotiv üreticilerine taşımak istiyor. Hem de 100 milyar dolarla.

Uber'in 50.000 Sürücüsüz Taksisi

Aynı hafta, bambaşka bir sektörden benzer bir haber geldi.

Uber, elektrikli araç üreticisi Rivian ile 1,25 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladı. İlk aşamada 300 milyon dolar yatırım yapılacak. Sonra aşamalı olarak devam edecek. Hedef: 2031'e kadar 50.000 otonom taksi.

Rakamları bir daha okuyalım: Elli bin. Sürücüsüz. Taksi.

İlk şehirler San Francisco ve Miami olacak. Sonra ABD, Kanada ve Avrupa'da 25 şehre yayılacak. Rivian'ın R2 model elektrikli aracı, şirketin üçüncü nesil otonom sürüş platformuyla donatılacak. Şirket bunu "Kuzey Amerika'daki en güçlü sensör ve yapay zeka bilgi işlem kombinasyonu" olarak tanımlıyor.

Uber CEO'su bunu neden yapıyor? Çünkü matematik çok basit. Sürücüye komisyon veriyorsun, sürücü yoruluyor, sürücü hasta oluyor, sürücü bazen yolu kaçırıyor. Robot? Yedi gün yirmi dört saat çalışıyor. Maaş istemiyor. Sendika kurmuyor. Yol tarifi hatasından sinirlenmiyor.

Tabii ki robotaksi teknolojisi henüz mükemmel değil. Hâlâ sorunlar var, hâlâ kazalar oluyor, hâlâ regülasyonlar netleşmedi. Ama 1,25 milyar dolar yatıran bir şirket, bunun "olacak mı" değil "ne zaman olacak" sorusu olduğunu çoktan cevaplamış demektir.

Büyük Resim: Fabrikadaki İşçi, Direksiyondaki Şoför

Şimdi iki haberi yan yana koyalım.

Bezos fabrikaları dönüştürüyor. Uber taksicileri devre dışı bırakıyor. Aynı hafta. Aynı mantık.

Bunlar münferit olaylar değil. Bu bir yön. Yapay zeka artık sadece bilgisayar ekranında metin yazan bir araç değil. Fiziksel dünyaya iniyor. Fabrika zeminine, üretim hattına, yollara, sokaklara.

Geçen yazıda Amazon'un 30.000 kişiyi çıkarmasını konuşurken şunu söylemiştim: "İşini kaybetmemek istiyorsan, makinenin yapamadığını öğren." Hâlâ aynı yerdeyim. Ama bu hafta bu cümleye bir ekleme yapmam gerekiyor: Makinenin yapamadığı şeylerin listesi daralıyor.

Bir fabrikada kalite kontrol yapan göz, artık bir kamerayla yarışıyor. Taksimetre açan el, artık bir algoritmayla yarışıyor. Depo rafını düzenleyen kol, artık bir robotla yarışıyor.

Bu "robotlar geldi, hepimiz işsiz kalacağız" korkusu mu? Hayır. Tarih bize gösterdi ki her teknoloji devrimi yeni işler de yarattı. Ama arada bir geçiş dönemi var. Ve o geçiş döneminde hazırlıksız yakalananlar bedel ödüyor.

Peki Türkiye Bu Dalgaya Hazır Mı?

İşin bizi ilgilendiren kısmına gelelim.

Türkiye'de yaklaşık 4,5 milyon kişi imalat sektöründe çalışıyor. Tekstilden otomotive, gıdadan makineye. Bu insanların büyük çoğunluğu, Bezos'un "dönüştürmek" istediği o eski fabrika profilindeki yerlerde çalışıyor.

Organize sanayi bölgelerimizde kaç fabrika yapay zeka kullanıyor? Çoğunun ERP sistemi bile düzgün çalışmıyor. Dijitalleşme deyince Excel tablosu aklına gelen patronlar var hâlâ. Bu eleştiri değil, gerçek.

Taksi tarafına bakalım. Türkiye'de yaklaşık 300.000 ticari taksi ve dolmuş sürücüsü var. Uber zaten Türkiye'de yasak, diyeceksiniz. Haklısınız. Ama robotaksi teknolojisi sadece Uber meselesi değil. Waymo, Tesla, Baidu... Bu teknoloji bir gün mutlaka bu coğrafyaya da gelecek. Belki 5 yıl sonra, belki 10. Ama gelecek.

O gün Manavgat'taki taksici, Kahramanmaraş'taki fabrika işçisi, Antalya'daki tur şoförü ne yapacak? Bu soruyu şimdi sormak lazım. Çünkü cevap vaktinde bulunmazsa, o zaman sadece Amazon'daki 30.000 kişi değil, buradaki milyonlar etkilenir.

Türkiye'nin eli güçlü olduğu bir taraf var: Genç nüfus. 18-35 yaş aralığında 20 milyondan fazla insan var. Bu insanlara doğru eğitimi verirseniz, yapay zeka onlar için tehdit değil araç olur. Ama eğitim sistemi hâlâ "ezberle, sınava gir, unut" döngüsündeyse, o genç nüfus avantaj değil risk haline gelir.

Pratik Olarak Ne Yapmalı?

Şimdi biraz somutlaşalım. "Tamam anladık, dünya değişiyor, peki ben ne yapayım?" diyorsanız:

Eğer bir fabrikada çalışıyorsanız: Sadece elinizle değil, kafanızla da üretim yapın. Makinenin bakımını yapan değil, makineyi programlayan adam olmaya çalışın. Otomasyon sistemi kuran, veri okuyan, kalite raporunu analiz eden kişi her zaman iş bulur.

Eğer bir KOBİ sahibiyseniz: Yapay zekayı rakibiniz olarak değil, ortağınız olarak görün. Stok tahmini, müşteri analizi, maliyet optimizasyonu... Bunları yapan ücretsiz ve ucuz araçlar var. Kullanmamak, rakiplerinize avantaj vermek demek.

Eğer genç ve iş arıyorsanız: İngilizce öğrenin. Prompt yazmayı öğrenin. Bir yapay zeka aracını gerçekten iyi kullanmayı öğrenin. Tek bir araçta uzmanlaşmak bile sizi öne çıkarır. ChatGPT, Claude, Midjourney, Cursor... hangisi olursa olsun.

Eğer bir politika yapıcıysanız: Mesleki eğitim müfredatlarına yapay zeka okuryazarlığını ekleyin. Organize sanayi bölgelerine dijital dönüşüm teşvikleri verin. "Yapay zeka yasası" konuşmaları çok güzel ama önce mevcut iş gücünü koruyacak pratik adımlar atın.

Son Söz

Bezos 100 milyar dolarla fabrika alıyor. Uber 50.000 sürücüsüz taksi sipariş ediyor. Bunlar artık bilim kurgu değil, yatırım bültenlerindeki gerçek rakamlar.

Mesele yapay zekanın gelip gelmeyeceği değil. Geldi. Mesele bizim ne yapacağımız.

Her teknoloji devriminde kazananlar, önceden hazırlananlar oldu. Buharlı motor geldiğinde atlı arabacılar yok olmadı, taşımacılık sektörü büyüdü. Ama at arabasında ısrar edenler iş bulamadı.

Biz şimdi tam o noktadayız. Atlı araba mı, motor mu? Karar sizin. Ama kararı ertelemeyin. Çünkü Bezos ertelemiyor, Uber ertelemiyor. Ve dünya, erteleyenleri beklemiyor.

