Bu sabah haberlere baktığınızda muhtemelen ilk gördüğünüz şey ABD'nin İran'a hava saldırısı oldu. Tahran ve birkaç farklı şehirde patlamalar yaşandı. Dünya bunu sabaha karşı öğrendi. Ama bir grup insan, bu saldırıdan saatler önce zaten biliyordu. Hem de internette, herkesin gözü önünde bahis oynayarak.

Bugün size bir savaş haberi anlatmayacağım. Savaşı saatler öncesinden "gören" bir dijital platformun hikayesini anlatacağım.

Polymarket Nedir, Nasıl Çalışır?

Polymarket, 2020'de kurulmuş bir tahmin piyasası platformu. Borsa gibi düşünün, ama burada şirket hissesi yerine olayların sonuçlarına para yatırıyorsunuz. Seçimler, ekonomik veriler, spor karşılaşmaları, hatta savaşlar. Her soru için "Evet" ve "Hayır" hisseleri var.

Basit bir örnekle anlatayım. Diyelim ki bir soru var: "Yarın İstanbul'da kar yağar mı?" İnsanlar buna inanıyorsa "Evet" hissesi alıyor, inanmıyorsa "Hayır" hissesi alıyor. Herkesin alım-satımı bir fiyat oluşturuyor. Eğer "Evet" hissesinin fiyatı 30 sentse, piyasa "yüzde 30 ihtimalle yağar" diyor demektir.

Olay gerçekleşirse "Evet" hissesi 1 dolara çıkıyor, gerçekleşmezse sıfıra düşüyor. Yani 10 sentten "Evet" alan biri, haklı çıkarsa parasını 10'a katlıyor. Haksız çıkarsa her şeyini kaybediyor.

Platformun kripto para altyapısı var, işlemler blockchain üzerinde gerçekleşiyor. Bu da her alım-satımın kayıtlı ve izlenebilir olduğu anlamına geliyor. Bubblemaps gibi analiz firmaları tam da bu yüzden şüpheli hesapları tespit edebildi: Çünkü her işlem, her cüzdan, her para transferi zincirde yazılı.

Ya İçeriden Bilgi Değilse? Kalabalık Zekası Teorisi

Bir de madalyonun öbür yüzü var. Tahmin piyasalarının arkasındaki temel fikir "kalabalığın bilgeliği" (wisdom of crowds) denilen bir kavram. Bunu ilk kez 1907'de İngiliz bilim insanı Francis Galton fark etti: Bir fuarda 787 kişi bir öküzün ağırlığını tahmin etmiş, bireysel tahminler saçma sapandı ama ortalamaları gerçek ağırlığa neredeyse birebir denk geldi.

Tahmin piyasaları bu prensibi kullanıyor. Binlerce kişi parasını koyduğunda, ortaya çıkan fiyat genellikle olayın gerçek olasılığını yansıtıyor. Polymarket CEO'su Shayne Coplan, CBS News'e verdiği röportajda platformu "insanlığın şu an sahip olduğu en doğru tahmin aracı" olarak tanımlamıştı.

Peki bu 6 hesap için kalabalık zekası açıklaması işe yarar mı? Açıkçası zor. Çünkü kalabalık zekası binlerce farklı insanın bağımsız kararlarıyla oluşur. Burada birbirine bağlı 6 cüzdan var. Aynı kanallardan fonlanmışlar. Aynı saatlerde, aynı yöne bahis koymuşlar. Bu, kalabalığın bilgeliği değil, birilerinin bilgisi gibi görünüyor.

Ama kesin konuşmak da doğru olmaz. Belki bu kişiler açık kaynak istihbarat analizi yapıyordu. Belki uydu görüntülerini, uçuş rotalarını, diplomatik trafiği takip ediyorlardı. Belki de 10 sentten "Evet" hissesi almak, hesaplanmış bir risk/getiri kararıydı. 10 sent koyuyorsun, tutarsa 1 dolar alıyorsun, tutmazsa 10 sent gidiyor. Bu oran bazı insanları cezbetmiş olabilir.

ABD'li regülatörler şu anda tahmin piyasalarında içeriden bilgi ticaretinin nasıl denetleneceğini tartışıyor. Çünkü borsa için yıllardır var olan kurallar, bu yeni platformlar için henüz yok.

Ertuğrul Akben

Yapay Zeka ve Sistem Stratejisti

ertugrulakben.com

Kaynaklar:

- CoinDesk: "Suspected insiders make over $1.2 million on Polymarket ahead of U.S. strike on Iran" (28 Şubat 2026)

- Bubblemaps blockchain analiz raporu

- NPR: "Israel accuses two of using military secrets to place Polymarket bets" (12 Şubat 2026)

- CBS News: Polymarket CEO Shayne Coplan röportajı

Gorsel Onerisi: Polymarket'in "US strikes Iran" piyasasının ekran goruntusu veya blockchain ag haritasi gorseli (Bubblemaps tarzi). Alternatif: Dijital ekranda akan rakamlar ve arka planda dunya haritasi uzerinde baglanti cizgileri.