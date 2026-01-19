Geçtiğimiz yıl bir araştırma yaptım. Türkiye genelinde 490 firma ve 1.414 kişiyle birebir görüştüm. Amacım basitti: Türk şirketleri yapay zekayı ne kadar kullanıyor?

Sonuç beni de şaşırttı: 100 üzerinden sadece 14 puan.

Bu rakam ne anlama geliyor? Türk şirketlerinin büyük çoğunluğu yapay zekayı henüz "izliyor" ama kullanmıyor. Tıpkı tribünden maç seyreden taraftar gibi - sahada değiller.

Araştırma Nasıl Yapıldı?

AI-MOI (Yapay Zeka Olgunluk Endeksi) adını verdiğim bu araştırmayı Nisan-Kasım 2025 arasında gerçekleştirdim. 7 coğrafi bölgeden, 17 farklı sektörden firma katıldı.

Sadece "yapay zeka kullanıyor musunuz?" diye sormadım. Firmaların strateji, altyapı, yetenek, veri yönetimi ve uygulama seviyelerini ayrı ayrı ölçtüm. Böylece gerçek bir olgunluk haritası çıkardım.

Detaylı sonuçlara ai.ertugrulakben.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Rakamlar Ne Diyor?

Ölçüm Sonuç Ortalama AI Olgunluk Puanı 14.03/100 AI Kullanan Firma Oranı %8,6 Operasyonel Seviyede Firma %0 Gözlemci Seviyede Firma %71,2

Evet, doğru okudunuz: Türkiye'de yapay zekayı iş süreçlerine tam entegre eden firma sayısı sıfır. Yüzde sıfır.

Firmaların %71'i "gözlemci" seviyesinde. Yani yapay zekayı duymuşlar, belki ChatGPT'yi denemişler ama iş süreçlerine henüz dahil etmemişler.

Peki Engel Ne?

Araştırmada firmalara "Yapay zekayı neden kullanmıyorsunuz?" diye sordum. Cevaplar çok öğreticiydi:

1. 1. Uzmanlık Eksikliği (%30,6) - En büyük engel

2. 2. Bütçe Kısıtı (%26,5)

3. 3. Güvenlik Endişesi (%22)

4. 4. Altyapı Yetersizliği (%20,4)

Dikkat edin: 1 numaralı engel para değil, bilgi eksikliği.

Bu aslında iyi haber. Çünkü bütçe bulmak zor, öğrenmek ise mümkün. Üstelik bugün yapay zeka araçlarının çoğu ücretsiz veya çok düşük maliyetli.

İstanbul mu, Anadolu mu?

Araştırmanın en ilginç bulgularından biri şuydu: Bölgeler arasında anlamlı fark yok.

İstanbul'daki firma da, Ankara'daki firma da, Kahramanmaraş'taki firma da aynı "izleme" modunda. Kimse henüz öne geçmedi.

Bu ne demek? Maraşlı işletmeler için yarış henüz başlamadı. Şimdi öğrenmeye başlayanlar, 2-3 yıl sonra ciddi avantaj elde edecek. Çünkü rakipler de henüz başlamamış.

Hangi Sektörler Öne Çıkıyor?

Sektörler arasında ise fark var:

· Bilgi ve İletişim sektörü en yüksek olgunlukta

· Profesyonel hizmetler (danışmanlık, hukuk) orta seviyede

· İmalat sanayi potansiyeli yüksek ama uygulama düşük

· Perakende ve e-ticaret büyük fırsat barındırıyor

Kahramanmaraş'ın güçlü olduğu tekstil, gıda ve imalat sektörlerinde yapay zeka kullanımı henüz çok düşük. Bu bir tehdit değil, fırsat.

Nereden Başlamalı?

Yapay zekaya geçiş için fabrika kurmak ya da milyonlar harcamak gerekmiyor. İşte bugün başlayabileceğiniz adımlar:

· ChatGPT veya Google Gemini'yi deneyin - Tamamen ücretsiz

· Günlük bir işinizi AI ile yapmayı deneyin: E-posta yazma, metin düzenleme, çeviri

· Sosyal medya içeriklerinizi AI ile oluşturmayı deneyin

· Müşteri sorularına cevap şablonları hazırlatın

· Sektörünüzdeki AI uygulamalarını araştırın

· Çalışanlarınıza temel AI eğitimi verin - YouTube'da bile yeterli kaynak var

Önemli olan mükemmel başlamak değil, başlamak. Küçük adımlarla başlayın, öğrendikçe büyütün.

2028'de Ne Olacak?

Gartner'ın son raporuna göre, 2028'de kurumsal kararların %15'i yapay zeka tarafından alınacak. Sadece 2 yıl sonra.

Stok yönetimi, fiyatlandırma, müşteri segmentasyonu, pazarlama bütçesi dağılımı... Bu kararları yapay zeka sistemleri alacak.

O gün geldiğinde iki tür şirket olacak:

· AI ile karar alanlar - Hızlı, verimli, rekabetçi

· Hâlâ manuel çalışanlar - Yavaş, maliyetli, geride

Sonuç: Karne Zayıf Ama Düzeltilebilir

Türkiye'nin yapay zeka karnesi zayıf. 100 üzerinden 14 puan utanılacak bir rakam.

Ama bu karneyi düzeltmek elimizde. Üstelik yarış henüz başlamadı - ne İstanbul öne geçti ne başka bir yer.

Tribünde izleyenler arasında mı kalmak istiyorsunuz, yoksa sahada oynayanlar arasında mı?

Karar sizin. Ama tribün giderek boşalıyor.