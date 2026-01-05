Değerli Aksu TV okuyucuları, Bu haftadan itibaren sizlerle her hafta buluşacağım. Konumuz yapay zeka. Ama merak etmeyin, size bilim kurgu filmi anlatmayacağım.

Tam tersine, bugün kahve dükkanından tekstil atölyesine, öğrenciden emekliye herkesin hayatına dokunan bir teknolojiden bahsedeceğiz.

Neden şimdi? Neden bu konu? Çünkü Kahramanmaraş, 6 Şubat 2023'te tarihin en ağır sınavlarından birini verdi. Ama bu şehir her zaman yaptığını yaptı: Ayağa kalktı, yeniden inşa etti, daha güçlü döndü. İşte şimdi önümüzde başka bir inşaat var. Fiziksel değil, dijital. Ve bu inşaatın en önemli malzemesi yapay zeka.

Peki Yapay Zeka Tam Olarak Ne?

Açık konuşalım: Yapay zeka bir "robot beyni" değil. Bilim kurgu filmlerindeki gibi dünyayı ele geçirmeye çalışan bir makine hiç değil. Yapay zeka, özünde devasa bir tahmin makinesi.

Nasıl mı çalışıyor? Trilyonlarca veriyle besleniyor ve "bir sonraki en olası şey ne?" sorusuna cevap veriyor. Siz ona "Maraş'ta bir tatlıcı dükkanı açmak istiyorum, pazarlama planı yap" dediğinizde, daha önce gördüğü milyonlarca pazarlama planını, Maraş'la ilgili bilgileri, tatlı sektörünü harmanlayıp size özel bir çıktı üretiyor.

Kulağa basit geliyor değil mi? Ama işte tam da bu basitlik, birçok kişiyi yanılttı.

"Biz Denedik, Saçmaladı" Sendromu

Son iki yılda onlarca işletme sahibiyle konuştum. Hemen hepsi aynı şeyi söyledi:

"Ertuğrul Bey, ChatGPT'ye 'bize pazarlama planı hazırla' dedik. Verdiği şey çok genel, işe yaramadı. Bu teknoloji abartılmış."

Haklılar mı? Hem evet hem hayır.

Yapay zekaya "bir şeyler yap" demek, yeni işe aldığınız bir çırağa "hadi çalış" demek gibi. O çırak yetenekli olabilir. Ama ona ne yapacağını, nasıl yapacağını, hangi malzemeyi kullanacağını söylemezseniz ortaya yarım yamalak bir iş çıkar. Sorun teknolojide değil, sorun kullanım şeklinde. Ona ne kadar iyi anlatırsanız, o kadar iyi cevap alırsınız.

Peki bu teknolojiyi neden ciddiye almalıyız? Çünkü artık oyuncak olmaktan çıktı.

Gerçeklik Artık Bulanık

Bir dakika duralım ve şunu kabul edelim: Yapay zeka o kadar gelişti ki, gerçek ile yapayı ayırt etmek zorlaştı. Bir fotoğrafa bakıyorsunuz, gerçek mi yapay mı anlayamıyorsunuz. Bir ses kaydı dinliyorsunuz, insan mı makine mi kestiremiyorsunuz. Bir metin okuyorsunuz, kim yazdı bilemiyorsunuz.

Bu sadece teknik bir gelişme değil. Bu, algımızı, güvenimizi, iş yapış şeklimizi değiştiren toplumsal bir dönüşüm. Ve bu dönüşüm inanılmaz bir hızla ilerliyor.

Ne kadar hızlı mı? Size bir rakam vereyim: 10 yılda olan teknolojik ilerleme, artık 3 ayda oluyor. Daha geçen yıl "yapay zeka resim yapabiliyor" diye şaşırıyorduk. Bugün video üretiyor, ses klonluyor, kod yazıyor, strateji geliştiriyor, müşteri hizmetleri veriyor. Bu hız, tarihin hiçbir döneminde görülmedi.

İşte tam da bu yüzden eskiden Word ve Excel bilmek yeterliydi, artık yapay zekayı tanımak zorunluluk. Tıpkı 20 yıl önce "bilgisayar bilmiyorum" demenin bir handikap olması gibi, bugün "yapay zeka bilmiyorum" demek de öyle.

Maraş İçin Bu Ne Anlama Geliyor?

Kahramanmaraş, Türkiye'nin en dinamik üretim merkezlerinden biri. Tekstil, gıda, metal, inşaat... Her sektörde güçlü bir altyapı var. Ama dünya değişiyor. Rekabet artık sadece fiyatla değil, hızla, verimlilikle, müşteri deneyimiyle yapılıyor.

Yapay zeka tam da burada devreye giriyor. Üretimde stok tahmini ve kalite kontrol, ticarette müşteri analizi ve talep öngörüsü, hizmette otomatik cevaplama ve randevu yönetimi, bireysel hayatta öğrenme ve zaman yönetimi... Hepsi artık yapay zekayla mümkün.

Deprem sonrası fiziksel olarak yeniden inşa ettik. Şimdi sıra dijital inşaatta.

Korkmayın, Öğrenin

Yapay zekadan korkmak çok kolay. Bilmediğimiz şeylerden hep korkarız. Ama bu teknoloji bir tehdit değil, bir araç. Çekiç tehlikeli mi? Eline alan kişiye bağlı. Yapay zeka da öyle.

Doğru kullanıldığında işinizi büyütür, zamanınızı kurtarır, rekabette öne çıkarır. Yanlış kullanıldığında ya da hiç kullanılmadığında geride kalırsınız. Seçim sizin.

Önümüzdeki Haftalarda Buluşalım

Bu seri boyunca sizlerle işletmeler için pratik uygulamalar, bireyler için günlük hayatta AI kullanımı, yapay zekadan verim almanın altın kuralları ve gerçek örnekler paylaşacağım. Her hafta somut, uygulanabilir, Maraş'a özel içeriklerle buluşacağız.

Haftaya görüşmek üzere.

Ertuğrul Akben

Yapay Zeka & Sistem Stratejisti

Bu köşe yazısı, Aksu TV okuyucuları için hazırlanan "Yapay Zeka ile Tanışın" serisinin ilk yazısıdır.