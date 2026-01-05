Yeni yılla birlikte gökyüzü yerini Sirius yıldızının başrolünde 3 Ocak Yengeç dolunayı ile yıldız geçidine bıraktı. Kimine maddi, kimine manevi güzelliklerle dolu şans ve fırsatların sunulduğu bir dönemin kapısının aralandığı haftaya giriş yapıyoruz. 5-12 Ocak haftası burçlarda neler ver hadi birlikte bakalım.

Bu haftanın en önemli etkisi küçük olayların büyük sonuçlar doğuracak olmasıdır. O yüzden hareketlerimizde ölçülü ve konuşmalarımızda dikkatli olalım.

Biraz nostaljik bir hafta geçirmiş olabiliriz amaaa ışıl ışıl bir dönem bizi bekliyor gelsin herkese. Şans, fırsat ve yenilikler tabi en çok da fark edebilenlere o yüzden okumadan haftaya başlamayın fırsatları kaçırmayın…

5-12 Ocak haftası burçlar:

KOÇ: Sevgili koç ve yükselen koçlar dolunay sizin 4. evinizde gerçekleşiyor. Aile, yuva aidiyet ve güvenlik sizin için extra önemli olacak. Aile değerlerinize sahip çıkmak için neler yapmanız gerektiğinizi belirleyecek ve harekete geçeceksiniz. Baba ile bağları güçlendirmeniz onlara saygı sizi daha sağlamlaştıracaktır.

BOĞA: Sevgili boğa ve yükselen boğalar dolunay sizin 3. evinize ışık tutuyor ve iletişim, medya, teknoloji, yakın çevre, kardeşler konusunda keyifli bir hafta, araç alım-satım için şanslı, sözleşme ve anlaşmalar için büyük fırsatlar kapınızda olacak yeter ki fırsatları kaçırmayın.

İKİZLER: Sevgili ikizler ve yükselen ikizler dolunay sizin 2. evinizde veeeee PARA PARA PARA diyorrrr kazanç alanlarınızda harika bir döneme giriyorsunuz bol kazanç ve özdeğerlerinizin yükseldiği bir dönemdesiniz. Bereketiniz bol olsun.

YENGEÇ: Sevgili yengeç ve yükselen yengeçler dolunay sizin 1. evinizde o haldeeee yine ben yine bennnnn gene ben mod açık olacak. Kadersel zamanlamalar sizin için özellikle dış görünüş ve aşk hayatınızla ilgili sihirli dokunuşlar zamanı.

ASLAN: Sevgili aslan ve yükselen aslanlar canımmm asla özellikle dışzin 12. evinizde yaniii arkanızdan dönen oyunlar, hileler, yalanlar bir bir karşınıza çıkıyor ama güzel olan şu ki artık herkesi olması gereken yere koyacak ve yolunuza ışıl ışıl devam edeceksiniz. Sadece biraz geri çekilin ve uykusuz kalmamaya dikkat edin.

BAŞAK: Sevgili başak ve yükselen başaklar dolunay sizin 11. evinizde kutlamalar, görünür olmak, alkışlanmak ve hayallerin gerçekleşmesiyle ilgili bir dönem içerisindesiniz. Kimsenin hayallerini kırmamaya özen gösterin yolunuz daim olsun.

TERAZİ: Sevgili terazi ve yükselen teraziler dolunay 10. evinizi aydınlatırken mesleki ve kariyer hayatınızda statü yükselişinizi destekliyor olacak. Zirve yılınızın başlangıç dönemlerindesiniz oyüzden annenizle ilgili yaşıyorsa gönlünü hoş tutun, yoksada ruhuna iyi gelecek hayırlar yapın bakın bakalım nasıl parlıyorsunuz.

AKREP: Sevgili akrep ve yükselen akrepler dolunay sizin 9. evinizde gerçekleşti zaten MR cihazı gibiydiniz bu dolunayla da rüyalar alanında rehbersiniz. Yüksek öğrenim, hukuk, yurt dışı, şehir değişikliği konularında oldukça şanslı ve kazançlı dönemdesiniz ancakkkk bir sözünüzle her şeyi mahvededebilirsiniz aman konuşmalara çok dikkat.!

YAY: Sevgili yay ve yükselen yaylar dolunay sizin 8. evinizi aydınlatıyor ve korkularınız tetikleniyor olabilir. Yaşanacağından emin olduğunuz aslında ihtimalinin yok denecek kadar küçük olduğu olaylar silsilesindeki korku girdabına girmeyin. Siz esassss miras ve evliyseniz eşinizin gelirlerinden yana çok şanslısınız keyfini çıkarın.

OĞLAK: Sevgili oğlak ve yükselen oğlaklar dolunay sizlerin 7. evini aydınlatıyor o zamannn evlilik ve ortaklık konularında şans yüzünüze gülüyor. Bu durumun bir de diğer tarafında olanlarsa mutsuz umutsuz bir evlilik ya da ortaklık içindeyseniz bunun sonlanması size şans olacak, yeniden kedinizi bulmanıza fırsat sunacaktır. Önemli olan burada sağlam olan tarafta olmak sonrası mı gelsin yeni ilişki ve ortaklıklar şansınız bol olsun.

KOVA: Sevgili kova ve yükselen kovalar sizlerin 6. evinde gerçekleşen dolunay sağlık alanlarını ve evcil hayvanlarla olan konuları gündeme getiriyor. Şayet gerekli bakım ve özen gösterildiğinde (özellikle beslenme ve hormon) şifalanmanın yüksek olduğu bir dönem. Çalışma hayatınızda ise hakkınızın yendiği evcil hayvanlarınız ya yeni bir iş ya da işinizde bir terfi dönemine gireceğinizin müjdeli dönemi de diyebiliriz. Keyifle ve sağlıkla gelsin.

BALIK: Sevgili balık ve yükselen balıklar sizlerin 5. evinizde gerçekleşen dolunay 10 numara 5 🌟 kıvamında ŞANS, AŞK, ÇOCUK yani yok yok ne çektiniz be balıklar haydi hayırlı olsun diyelim bu dolunayın ENNNN lerinde yengeçlerden sonra 1 numarasınız yeter ki geçmişi bırakın ve önünüze bakın.