Gökyüzü, hareketin ve şaşkınlığın iç içe geçtiği bir sahne kurarken, kadersel süreçten geçtiğimiz bir tutulma haftasına adım atıyoruz.

Gördüklerimiz, duyduklarımız, hatta yaşadıklarımız insanın zihninde tek bir soruyu sorduruyor: Tutulan gerçekten Güneş mi, yoksa insanlık mı?

İnsanlığın yepyeni bir sürece girdiğini, zulmün, şiddetin ve vahşetin üst oktavlarına taşındığını bu halkalı Güneş tutulmasıyla deneyimleyeceğiz. Bunun yanı sıra, hassasiyeti ve özverisiyle gelecek için yepyeni bir düzen kurmaya gönül verenler de gözler önüne serilecek. Kova burcunda gerçekleşecek bu tutulma, özellikle sabit burçları (Aslan, Boğa, Akrep ve Kova) değişime direnmek yerine esnemeyi öğrenmek zorunda bırakacak. Başlayan bu kadersel dönem, 27 Temmuz 2026'da Ay düğümünün Kova burcuna geçişiyle birlikte anlamını daha net ortaya koyacak ve yaşananlar yerli yerine oturacak.

Kova'daki Güneş tutulması, özellikle liderleri ve tanınmış kişileri sahnenin merkezine taşıyacak; dünya genelinde siyasi figürlerle ilgili gelişmeler görünür hale gelecek. Uranüsyen karakter taşıyan bu tutulmada Uranüs'ün de Boğa burcunda olması, güven ve konfor alanlarımızı doğrudan etkileyecek. Özellikle finansal konularda beklenmedik gelişmeler şaşırtıcı olmayacak.

Hafta genelinde gerginlik ve sabırsızlık hissi artabilir. Ancak sabır, esneklik ve disiplinle hareket edenler için sonuçlar oldukça umut verici olacak. Direnen kaybeder; değişime kucak açın!

Burçlara Etkileri:

Koç: Son zamanlarda her şeyi hızla çözmek isterken içten içe yorulduğunu fark ediyor olabilirsin. Aslında ihtiyacın olan şey daha fazla çaba değil, doğru yön. Biraz durup gerçekten ne istediğini netleştirdiğinde hem zihnin hem kalbin rahatlayacak. Kendine acele etmemen için izin ver.

Boğa: Güvende kalmak sana iyi geliyor ama artık dar gelmeye başlamış olabilir. Hayat senden büyük bir kopuş değil, küçük bir cesaret istiyor. Tanıdık olandan bir adım dışarı çıktığında korkunun yerini huzur alacak. Değişim sandığın kadar sert değil.

İkizler: Zihnin durmadan konuşuyor olabilir; ihtimaller, senaryolar, düşünceler… Ama kalbin sessizce tek bir şeyi söylüyor: dene. Her şeyi anlamadan ilerleyebilirsin. Yaşadıkça netleşecek ve bu sana düşündüğünden daha fazla güven verecek.

Yengeç: Herkesi toparlamaya çalışırken kendi duygularını ertelemiş olabilirsin. Güçlü görünmek zorunda değilsin. Kendine alan açtığında suçluluk değil, hafiflik hissedeceksin. Biraz kendinle ilgilenmen kimseyi eksiltmez, seni tamamlar.

Aslan: Takdir edilmek güzel ama bazen gerçek ihtiyacın görülmek oluyor. Rol yapmak yerine kendin olduğunda insanlar sana daha çok yaklaşacak. Işığın zaten var; onu kanıtlamaya değil, paylaşmaya ihtiyacın var.

Başak: Zihnin detaylara takılı kaldığında ilerlemek zorlaşabilir. Şu anda hayat senden kusursuzluk değil, hareket istiyor. Küçük hatalara izin verdiğinde yeni kapıların açıldığını fark edeceksin. Bıraktığın kontrol duygusu yerini rahatlığa bırakacak ve zihinsel yükün hafifleyecek.

Terazi: Herkesi dengelemeye çalışırken kendi yönünü kaybetmiş olabilirsin. Herkesle uyumlu olmak zorunda değilsin; bazen net olmak en büyük huzuru getirir. Kendi kararlarını ertelemeden aldığında hayatın daha akıcı ilerlediğini göreceksin.

Akrep: Güçlü durmaya alıştın ama her şeyi tek başına taşımak zorunda değilsin. Kontrol etmeye çalıştığın bazı konuları bırakman sana kayıp değil, özgürlük getirecek. Harekete geçtiğinde hem içsel hem dışsal olarak yeniden toparlanmaya başlayacaksın.

Yay: Özgürlük senin doğanda var; ancak kaçtığın sorumluluklar seni yavaşlatıyor olabilir. Gerçek rahatlık, ertelediklerini tamamladığında gelecek. Şimdi adım atarsan kendine olan güvenin belirgin şekilde artacak.

Oğlak: Her şeyi ayakta tutmaya çalışmak seni içten içe yormuş olabilir. Kontrolü biraz bıraktığında düzenin bozulmayacağını fark edeceksin. Güçlü olmak her şeyi taşımak değil, gerektiğinde dinlenmeyi bilmektir.

Kova: Aklın çok şey söylüyor ama kalbin bekliyor. Başlamak için mükemmel zamanı arıyorsun. Oysa küçük bir adım bile seni düşündüğünden daha çok özgürleştirecek. Kendine izin ver; ilerlemek zorunda değil, sadece başlaman yeterli.

Balık: Hissettiklerin doğru ama onları erteledikçe bulanıklaşıyor. Bir karar verdiğinde içindeki karmaşa hemen sakinleşecek. Yolun tamamen görünmesine gerek yok; ilk adımı görmek yeterli.