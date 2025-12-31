2025 yılı ile ilahi adaletin terazisinin şaşmadığını, yaşanan yüzleşmeler ve farkındalıklarla kimimiz için keyif, kimimiz içinse hayal kırıklığının zirvesini yaşattığı ancak edinilen tecrübe ve deneyimlerle 2026 yılına ışık tutmasıyla yolumuzu aydınlattığı bir yıla taşıdı bizleri.

2026 yılı öyle bir yıl ki; Satürn ve Neptün’ün koç burcuna geçmesiyle ilklerin yılı dedirtecek bizlere ve yepyeni bir düzen sunacak.

Rotamız yeniden oluşturuluyorsa bu yıla damgasını vuracak olanlar gerçek anlamda niyeti temizler ve kendi çabasıyla kendini var etmeye çalışan emekçiler olacak.

Sıfırdan başlamak modu açık, yeniden var olma yılı aktif olan 2026 yılı hikayesini hakkaniyet ve cesaretle yazmaya gönül verip çabalayanlara gökyüzü taçlarını takmayı vaat ediyor olacak.

En çok da 1954,1966,1978,1990,2002,2014 ve tabi ki 2026 yılında doğanlar cesaretleri ile şaşırtacaklar diyor

2026 yılının burçlara etkisine kısaca geçiyorum;

KOÇ:

Sevgili koçlar ve yükselen koçlar 2026 yılı sizlere gardınızı almanız gereken konularda güç zehirlenmesi yaşamamak adına yavaşlayın ve hatta durun, düşünün harekete öyle geçin kazanan siz olun diyor.

BOĞA:

Sevgili boğa ve yükselen boğalar 2026 yılı sizlere güven alanınızı, sıkı sıkıya tutunduklarınızı gözden geçirin ve kendini yeniden inşa etmeniz için fırsatlar sunuyor olacak. Panik yok, vedalar yok sadece sağlam bir duruş var unutmayın.

İKİZLER:

Sevgili ikizler ve yükselen ikizler 2026 yılı sizlere zihniniz susuyor ve artık yerine netlik geliyor diyor. Karasızlık bitiyor gerçek ve doğru iletişim başlıyor belki de hayatınızda ilk kez susarak anlıyor olacaksınız diyor.

YENGEÇ:

Sevgili yengeç ve yükselen yengeçler 2026 yılı sizlere herkesi koruma ve kollama devri sona eriyor diyor ve korkmayın kalbiniz sertleşmiyor adeta akıllanıyor olacak. Bırakın biraz da onlar sizi kollasınlar!

ASLAN:

Sevgili aslan ve yükselen aslanlar 2026 yılı sizlere egonun değil öz değerlerin sahiplenildiği bir yılı işaret ediyor. Aslanlar bu yıl sahne önünde değil adeta sahneyi kendi içlerinde kuruyor olacaklar sadece bizlik bilincinin varlığına yoğunlaşsınlar yeter.

BAŞAK:

Sevgili başak ve yükselen başaklar 2026 yılı sizlere mükemmelliği değil rahatlamayı vaat ediyor olacak, zihniniz yeniden güncelleniyor artık kendinize yüklenme devri bitiyor olacak.

TERAZİ:

Sevgili terazi ve yükselen teraziler 2026 yılı sizlerin ilişkilerde ve ilişkilere bakış açınız da kırılma noktanız olacak yani merkezinize kendinizi alıyor olacak ve dengeyi başkalarıyla değil kendiniz de kurmanız gerektiğini anlayacaksınız.

AKREP:

Sevgili akrep ve yükselen akrepler 2026 yılı sizlere artık geçmişin yüklerinden kurtulmanızı ve yepyeni bir bakış açısıyla yola çıkmanızı vaat ediyor. Hisler işe yaramayacak emek ve cesaret olayların seyrini ve sizlerin parlamasını fırsat verecek yolunuz açık olsun.

YAY:

Sevgili yay ve yükselen yaylar 2026 yılı sizlere inandıklarınızla sınanmalarınızı sonlandırıyor yepyeni bakış açıları yükleniyor olacak eski tabularınız yıkılıyor yepyeni fırsatlar sizlerle olacak sadece gözünüz açık olsun yeter diyor.

OĞLAK:

Sevgili oğlak ve yükselen oğlaklar 2026 yılı sizlere yardım istemeyi öğretecek, duruşunuzdaki ve bakış açınızdaki sertlik yerini sakinliğe bırakacak güçlü olmanın tanımını değiştiriyor olacak. Duygusal olgunlaşma yılı siz sevgili Oğlakların devrimi olacak.

KOVA:

Sevgili kova ve yükselen kovalar 2026 yılı sizlere duygularınızı görmezden gelmek değil de doğru yerden bakmayı öğretecek. Doğru kişilerle kuracağınız sağlam bağlar sizi önceniz ve sonranız diye ikiye ayıran büyük bir ayıklama yılı sunacak. Ait olmayan her şeyden vazgeçmek ve olması gerekene yer açmak için oldukça şanslısınız bu yıl.

BALIK:

Sevgili balık ve yükselen balıklar 2026 yılı zihninizdeki tüm bulanıklıkları, duygusal anlamda gelgitleri ve hatta kurban gibi görme halinizi sona erdiriyor olacak daha gerçekçi, size ait olmayan duygusal yüklerden kurtuluyor olacaksınız, gözyaşlarınız yerini netliğe bırakıyor parlasın artık gözler…