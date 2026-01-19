Yeni yıl ilerlerken gökyüzü artık nazik uyarılar yapmıyor. Daha net, daha ciddi ve daha kararlı bir dil kullanıyor.

Bu haftadan itibaren etkisini artıran oğlak yeni ayı vurgusu hepimize aynı soruyu soruyor: “Hayatının sorumluluğunu ne kadar alıyorsun?”

Cevap için yapmamız gereken hayal değil plan, duygu değil yön, beklemek değil adım atmak olacaktır.

Bu hafta gökyüzü bizlere netleşmeyen ilerleyemez cümlesini hatırlatacak. Küçük ama bilinçli bir adım, uzun bir yolun başlangıcı olabilir.

Gökyüzü yol gösterir; yürümek bize düşer.

Şimdi burçlara bakalım.

KOÇ: Sevgili koç ve yükselen koçlar bu hafta sizlerin kariyerinizde fırsatları değerlendirme haftası. Cesaretinizle deneyimlerinizi birleştirip, disiplinli bir şekilde hareket etmeniz kalıcı başarıların anahtarını vermeyi vaad ediyor olacak.

BOĞA: Sevgili boğa yükselen boğalar bu hafta sizlerin yeni başlangıçlar ve yeni ortaklıklar gündeminizde. Hayatınıza yeni insanlarla beraber yepyeni bakış açıları yönünüzü değiştirmeye hazırlanıyor. Değişim ve dönüşümden korkmayın cesaretle atılan adımlar sizi daha sağlam bir ilişkiye taşıyor olacak.

İKİZLER: Sevgili ikizler ve yükselen ikizler bu hafta sizlerin maddi konular ve gelecek planları üzerine netleşeceğiniz bir haftanın kapılarını aralıyor. Maddi olarak kendinizi nerede görmek istediğiniz konusunda yeni hedefler belirleyeceğiniz bir zaman dilimi çoktan başladı.

YENGEÇ: Sevgili yengeç ve yükselen yengeçler bu hafta sizlerin duygusal farkındalık zamanları. Olaylara daha olgun ve bilinçli yaklaşmanız gerektiği, duygularınızın sizi yönetmediği sizin duygularınız yönlendirdiğiniz ve artık fedakarlığa son dedirtecek bir haftadasınız.

ASLAN: Sevgili Aslanlar ve yükselen Aslanlar; bu hafta gelecek kaygılarınız azalıyor, hedefleriniz netleşiyor. Cesaretiniz ve mantığınız dengede olmalı. Sabırlı bir şekilde atacağınız her adım, size konumunuzun temelini hazırlıyor. Tahtınızın sağlamlığı için egosuz bir benlikle yolunuza devam edin.

BAŞAK: Sevgili başak ve yükselen başaklar bu hafta sizin ikili ilişkiler konusunda önemli kararlar gündeminiz. Belki mutluluğun tanımını yeniden yaptıracak evliliği düşündürecek bir kişiyle karşılaşma zamanlarındasınızdır kim bilir? Geçmişi geride bırakmayı ve önünüze bakmayı kendinize sıkça hatırlatın ki mutluluğu yeniden yakalayabilesiniz.

TERAZİ: Sevgili terazi ve yükselen teraziler bu hafta sizleri

“Ben ne istiyorum?” sorusunun cevabını bulmanızı destekliyor. Artık başkaları için değil kendiniz için yapabileceklerinizi belirleme ve denge oluşturmanız gereken zamanlar merhaba diyor.

AKREP: Sevgili akrep ve yükselen akrepler bu hafta sizleri derin bir dönüşüm süreci bekliyor. Yaralandığınız yerden güçleniyorsunuz. Yaranızdaki esas konuyu belirleyin ve artık şifayı seçin çünkü hiç ummadığınız bir aşk kapınızı çalabilir açık ve net olmaksa tek şartınız. Bu haftanın anahtarı iyileşme olacaktır.

YAY: Sevgili yay ve yükselen yaylar bu hafta sizin gelecek planlarınız ve maddi kaynaklarınız gündeminiz. Ne istediğinizi belirlediğinizde, önümüzdeki yolda kendiliğinden açılacaktır. Maddi konularda alınan kararlar uzun vadeli sonuçlar doğuracağından harcamalarınıza dikkat edin.

OĞLAK: Sevgili oğlak ve yükselen oğlaklar bu hafta sizin haftanız ve haftanın merkezindesiniz. Hayatınızdaki yeniden var olma süreci tamamlanıyor artık sahneye siz çıkıyorsunuz. Kendi yolunuzu çizdiğiniz, başkalarının beklentilerinden bağımsız hareket ettiğiniz bir dönemdesiniz. Disiplininiz ve sabrınız sizi adım adım hedefinize ulaştıracaktır.

KOVA: Sevgili ve yükselen kovalar bu hafta sizi geçmişi geride bırakmanız konusunda destekliyor. Uzun süredir taşıdığınız yükleri nihayet bırakıyorsunuz. Önünüzde yeni yollar yeni hedefler yepyeni başlangıçlar var. Kriz gibi görünen gelişmeler yön değiştirmenizi sağlayacak fırsatlar barındırıyor. Sadece krizi fırsata çevirmek için niyet edip adım atmanız yeterli olacaktır.

BALIK: Sevgili balık ve yükselen balıklar bu hafta sizin enerjiniz yükseliyor. Sezgileriniz net, bakış açınız berrak fikirlerinizi ifade etmekten çekinmeyeceğiz bir haftaya giriş yaptınız. Sosyal çevre, dostluklar ve gelecek planlar hakkında fikirleriniz nerede durup nerede ilerlemeniz konusunda size netlik kazandıracaktır.