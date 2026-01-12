Yeni bir duygunun ve aynı zamanda bir dönemin kapanışını işaret eden bu yeni ay, ardından gelecek güçlü bir yenilin habercisi. Oğlak burcunda 28°’de gerçekleşecek olan bu yeni ay hızlı gelişen ve bir anda gündemimize düşen gizli kapaklı konuların aydınlandığı ve yeniden şekillendiğini net biçimde gösterecek.

Köklü ve yepyeni değişimlerin eşiğindeyiz. Oğlak burcu devlet yapıları askeri sistemler otorite figürleri ve ülke yönetimleri ile doğrudan ilişkilendirilir bu nedenle bu yeni ay kolektif düzeyde sistemlerin yeniden yapıldığı bir süreci tetikliyor.

Genel etkilere baktığımızda birlik ve beraberlik sınır güvenliği toplumsal düzen ve kamu yararı ön plana çıkıyor. Toplumda artık işlevini yitirmiş yapıların ve kişilerin ortaya çıkacağı ve bu konuların konuşulacağı farkındalıklarını artacağı bir dönem işaret ediyor.

Bu ayın sonuna doğru daha belirgin hale gelecek o zamana kadar yaşanan gelişmeler aslında daha büyük bir dönüşümün altyapısını hazırlıyor olacak.

KOÇ: Sevgili koç ve yükselen koçlar bu dönem kendinizi ortaya koyma isteğiniz artıyor. Korkularınızla yüzleşmek, sizi geride tutan konuların üzerine gitmek adına güçlü bir süreçtesiniz. İş ve özel hayatınızda cesur adımlar atabilir yeni fırsat kapılarını açıldığını fark edebilirsiniz. Sizi engelleyen kişi ve durumlara karşı net olun; enerjinizi doğru yere yönlendirdiğinizde kazanım sizden yana olacaktır.

BOĞA: Boğa ve yükselen Boğalar emeklerinizin karşılığını alma zamanı. Kontrollü ilerlemeniz gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Duygusal anlamda güçlü hissedebilir mesleki konularda yükseliş söz konusu olabilir. Eğitim başvuru hukuki süreçler ve yurt dışı bağlantılı konularda dikkatli olmalı bir o kadarda kararlı adımlar size fayda sağlayacaktır.

İKİZLER: Sevgili ikizler ve yükselen ikizler hayatınızda önem bir netleşme sürecindesiniz. Dağınık giden konular toparlanıyor. İş ortamında sorumluluklar artabilir; ancak doğru iletişim kurduğunuzda sağlam bir alan yaratmanız mümkün olacaktır. Maddi konularda aceleci kararlar vermemeye zihinsel karmaşa kapılmamaya özen gösterin.

YENGEÇ: Sevgili yengeç ve yükselen yengeçler, ilişkileriniz ön planda olacak bu yeniayla beraber. Hayatınızın temelinde bir aydınlanma kapınızda ve kimlerle yolunuza devam edeceğiniz konusunda net kararlar vereceksiniz. Geçmişten gelen konular gündeminiz olursa açık ve dürüst olmak sizi rahatlatacaktır. Sınırlarınızı korumak bu süreçte önceliğiniz olmalıdır.

ASLAN: Sevgili Aslan ve Yüksel’le aslanlar kendinizle ilgili bir farkındalık dönemindesiniz. Hayatınızda değişmesi gereken alanlar artık göz ardı edilemeyecek hale geliyor. Bu değişimler ilk etapta sizi zorlayabilir ancak uzun vadede güçlenmemenizi sağlayacaktır. Duygusal konularda dengeyi korumaya ve egoya kapılmamaya çok dikkat edin.

BAŞAK: Sevgili başak ve yükselen başaklar oldukça verim bir dönem sizi bekliyor. Önceliklerinizi belirleyip planlı hareket ettiğinizde önemli ilerlemeler kaydedeceksiniz. Aşk hayatı çocuklar ve yaratıcılık gerektiren konular günleriniz olacak kendinizi fazla yormadan ve detaylara boğulmadan ilerlemeniz farkındalık yaratacaktır.

TERAZİ: Sevgili terazi ve yükselen teraziler bu yeni ay sizlerin ev aile ve özel hayatınızda ilgili konuları ön plana çıkarıyor. Geçmişten gelen meseleler çözüme kavuşuyor taşınma düzen değişikliği veya aile içerisinde önemli kararlar gündeme gelebilir. Denge arayışınız devam ederken kendi ihtiyaçlarınız da ihmal etmeyin.

AKREP: Sevgili akrep ayla iletişim trafiğiniz hızlanıyor. Yakın çevre kardeşler ve kısa yolculuklar gündeminiz olabilir. Hayata bakış açınız tamamıyla değişiyor. Geçmişte sizi zorlayan konuların artık gücünü yitirdiğini fark ediyor olacaksınız. Yapmanız gereken sadece cesur olmak ve içgüdülerinizi sizi yönlendirmesine müsaade etmek olacaktır.

YAY: Yay yükselen yaylar maddi konular ve Özdeğer algınız ön planda olacağı bir yeni ay ile karşı karşıyasınız. Yeni bir gelir kapısı iş teklifi veya finansal düzenleme gündeme gelebilir. Harcamaları dikkat etmek önemli olacaktır. Kendinize olan güveniniz arttıkça hayat size yeni fırsatlar sunacaktır.

OĞLAK: Sevgili oğlak ve yükselen Oğlaklar bu yeni ay sizin burcunuz da ev sahipliği yapıyor olmasından dolayı sahne sizin. Hayatınızda yeni bir sayfa açılıyor kendinizle ilgili önemli kararlar alabilir duruşunuzu netleştirebilirsiniz. Fiziksel görünüm sağlık ve kişisel hedeflerinizle ilgili değişimler gündeminiz olacak kontrolü elinize aldığınızda süreci başarıyla yöneteceksiniz.

KOVA: Sevgili kova ve yükselen kovalar bilinçaltınız oldukça hareketli bir yeni aya sizleri bekliyor. Dinlenmeye, içe dönmeye ve ruhsal arınmaya ihtiyaç duyabilirsiniz. Arka planda gerçekleşen olay ve konuların netleştirmeden harekete geçmeyin. Sezgileriniz güçlü bedeninizin ve ruhunuzun verdiği sinyalleri dikkate alın.

BALIK: Sevgili balık ve yükselen balıklar büyüyene sizin sosyal çevre arkadaşlıklar ve gelecek planlarınızı ön plana taşıyacak. Hayallerinizi somutlaştırma zamanlarına doğru ilerlerken destek aldığınızı hissedeceksiniz. Geçmişte hayal olarak kalan bir konu şimdi gerçek olma potansiyelleri taşıyor, umudunuzu koruyun.